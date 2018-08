Olimpici promovaţi de un liceu pe panouri publicitare. „Ne mândrim cu ei şi vrem să-i facem cunoscuţi”

Alexandru Gârban, medaliat cu argint la Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada, Edis Memiş, medaliat cu bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică şi medaliat cu aur la Olimpiada Balcanică de Matematică-Seniori şi Vlad Vergelea, medaliat cu aur la Olimpiada Balcanică de Matematică-Juniori, sunt elevii cu care Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa se mândreşte.



Cei trei tineri au obţinut rezultatele la competiţii din anul 2018, iar conducerea liceului a decis să-i promoveze într-un mod inedit: prin panouri publicitare amplasate pe bulevardele oraşului Constanţa. Astfel, cei care trec pe Bulevardul Mamaia sau Soveja îi pot vedea pe elevii care au obţinut primele locuri la olimpiade internaţionale de matematică.



„Noi ne promovăm întotdeauna elevii valoroşi. Sunt meritele lor. Am încercat, pentru că ne mândrim cu ei, să-i facem cunoscuţi prin cât mai multe mijloace. Este munca lor, şi nu aveţi idee cât de mult muncesc copiii aceştia”, spune Ioana Stoichiţă, reprezentanta Liceului Internaţional de Informatică.



Trei medaliaţi internaţional



Edis Memiş, trece acum în clasa a XI-a, iar în primii doi ani de liceu a reuşit să fie multipremiat naţional şi internaţional la matematică. Anul acesta s-a întors cu aur de la Olimpiada Balcanică de Matematică, ce s-a desfăşurat anul acesta în Serbia şi cu bronz de la Olimpiada Internaţională de Matematică.



„Cel mai valoros rezultat este cel al lui Edis, care a luat bronzul la internaţionale. Este prima dată după 17 ani când am avut un constănţean la această competiţie. Pentru noi este o mare mândrie. Este un elev deosebit. A mai avut şi alte premii internaţionale şi ne aşteptăm şi pe viitor la rezultate la fel de spectaculoase”, declară Ioana Stoichiţă.



Balcaniada de matematică este o competiţie anuală, în care intră în concurs cei mai buni elevi matematicieni din ţările balcanice. Subiectele sunt de o dificultate foarte ridicată, iar concursul ţine 4 ore şi jumătate.



Alexandru Gîrban şi Vlad Vergelea au terminat primul an de liceu. Şi ei au participat la olimpiade internaţionale, fiind medaliaţi cu argint la Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada şi, respectiv, cu aur la Olimpiada Balcanică de Matematică-Juniori.



În palmaresul de anul acesta a lui Vlad Vergelea se numără şi : premiul I la European Mathematical Cup, organizat de Asociaţia croată ”Young gifted Mathematicians Marin Getaldic”, medalia de aur la Concursul Naţional Stelele matematicii, organizat de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, medalia de aur la Concursul Internaţional „Mathematical Danube Competition”, medalia de argint la Olimpiada Iraniană de Geometrie şi medalia de aur la Concursul Internaţional „Mathematical Grammar School Cup”.





20% dintre elevi pleacă în străinătate



Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa se mândreşte şi cu singurele medii de 10 la examenul de Bacalaureat din această vară, la nivelul judeţului.



Ana Maria Milcu şi Horia Culea sunt singurii absolvenţi din Constanţa care au luat note maxime la probele Bacalaureatului. „Toată lumea se gândeşte că au luat 10 la BAC, dar în realitate ei au luat trei note de 10: la matematică, română şi fizică. Fata este şefa noastră de promoţie, iar Horia este şi el olimpic”, spune Ioana Stoichiţă.



Ana Maria va pleca la Bucureşti, la Universitatea Politehnică, iar Horia va studia la Delft University of Technology, din Olanda, specializarea „Computer science and Engineering“.



„În fiecare an avem un procent destul de ridicat de elevi, aproximativ 20%, care pleacă în străinătate pentru că noi, în cursul celor patru ani de studiu, îi animăm şi coordonăm spre a participa la diferite olimpiade internaţionale, proiecte sau concursuri. Şi atunci ei prin gustul, văd cum se lucrează afară şi se duc”, conchide reprezentantul Liceului internaţional de Informatică.

