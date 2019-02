O tânără îşi caută mama după ani buni în care n-a vrut să ştie nimic de ea. Ce a făcut-o să se răzgândească

Ioana Alexandra Ciobanu îşi caută mama Sursa Facebook The never forgotten children of Romania

Ioana Alexandra Ciobanu era numele ei la naştere, ea venind pe lume la 2 iunie 1996, în maternitatea din Constanţa. A fost abandonată de mama sa imediat după naştere, dar a fost adoptată de o familie iubitoare la vârsta de trei luni.

Acum, Ioana a devenit la rândul ei mamă şi a început să se gândească tot mai des la drama prin care a trecut.

Ea s-a adresat comunităţii The never forgotten children of Romania, care i-a publicat anunţul.

„Apelăm la dumneavoastră pentru a mă ajuta să îmi găsesc mama biologică. Numele meu la naştere a fost CIOBANU Ioana Alexandra şi m-am născut pe 2 iunie 1996 în maternitatea din oraşul Constanţa. Numele mamei era CIOBANU Dorina şi am fost părăsită imediat după naştere. La 3 luni am fost adoptată de o familie pe care o iubesc foarte mult.

Ani de zile nu am vrut să ştiu nimic de mama mea biologică, dar acum am şi eu o fetiţă şi discutând mult cu mama mea adoptivă, am hotărât ca să începem să o căutăm pe cea care mi-a dat viaţă. Ştim că este greu de găsit, nici nu suntem siguri că numele mamei din fişa medicală să fie adevarat, dar cu credinţa în Dumnezeu şi bunăvoinţa dumneavoastra de a DISTRIBUI acest strigăt de ajutor cred că vom avea succes.

Sunt un om fericit, Dumnezeu mi-a dat o viată fericită, dar ceva îmi lipseşte parcă şi aş dori ca să umplu şi golul acela din inimă găsindu-mi mama. Aş dori să ştiu dacă mai am fraţi, să ştiu cu cine semăn şi ce genă moştenesc!! Vă mulţumesc la toţi cei ce mă veţi ajuta şi Dumnezeu să vă răsplătească!“

