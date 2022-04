O femeie a născut prematur în ambulanţa SMURD. Mămica a fost asistată de echipajul medical

Joi seara, că o femeie a sunat la 112 şi a anunţat că este în a opta lună de sarcină, cu dureri foarte mari, şi nu se poate deplasa.

Echipajul SMURD format din plt. Daniela Holban, plt.adj. Gabriel Năstase şi plt.adj. Valentin Burduşel a plecat spre adresa indicată şi a constatat că femeia avea complicaţii, hotărând să o ducă la spital, însă femeia a născut în ambulanţa SMURD.

"Nici eu, nici colegii mei nu am mai avut un asemenea caz. Am avut mari emoţii, mai ales că bebeluşul s-a născut prematur, la opt luni de sarcină, dar, pe moment, le-am lăsat deoparte atunci. Ne-au copleşit după ce am ţinut copilul în braţe. Un băieţel perfect sănătos şi foarte gălăgios – un semn în plus că e perfect. Şi el, şi mama au ajuns cu bine la spital. Ambii sunt sănătoşi“, a declarat Daniela Holban.

Plutonierul Daniela Holban s-a alăturat echipei ISU Dobrogea în anul 2016, continuând tradiţia familiei, tatăl său fiind pompier militar. Plt. adj. Gabriel Năstase şi plt.adj. Valentin Burduşel fac parte din echipa ISU Dobrogea de 16 ani.