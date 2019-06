O asociaţie civică a câştigat procesul împotriva Primăriei Constanţa pe tema miniaturilor din Parcul Tăbăcărie. „Puteau fi făcute pe orice pârloagă“

Asociaţia Constanţa Altfel a anunţat vestea în seara zilei de luni, 10 iunie, pe Facebook:

„O, ce veste minunată! Îndrăzniţi să credeţi că se poate!

Dragi constănţeni, am reuşit! Hotărârea este DEFINITIVĂ!

De un an jumătate ne luptăm în instanţă pentru anularea uneia dintre cele mai mari înşelătorii vreodată aprobate de Consiliul Local şi veşnicul iniţiator, Decebal Făgădău, mai bine cunoscut drept Bulă!

Vorbim despre proiectul Miniature Park din Parcul Tăbăcăriei, astăzi anulat definitiv de instanţe!

Pe înţelesul tuturor, proiectul s-ar fi concretizat în împrejmuirea a 2 ha din parc şi îngrădirea accesului constănţenilor într-un interval orar agreat de Bulă. Deşi legea spune că accesul în parcurile public este liber şi neîngrădit. Ştiţi cât din fondurile atrase ar fi fost cheltuite de administraţia Bulă pe căsuţa de bilete din lemn şi echiparea ei? Aproape 160.000 euro.

Ştiţi ce fundaţie ar fi avut o căsuţă mică-mică? 90 cm. Cât un bloc!

Miniature Park putea fi realizat pe orice pârloagă din Constanţa, pe orice spaţiu viran, care ar fi devenit astfel un parc de vis, de care să beneficiem cu toţii.

Pe 30.06.2019, cei 5 000 0000 lei alocaţi proiectului, nerambursabili, se vor pierde!

Bravo, Bulă! Felicitări consilierilor locali şi aparatului de specialitate al primarului. Sunteţi ”jenibili”!“

În urmă cu un an, Primăria Constanţa anunţa construirea parcului cu miniaturi arhitecturale, arbuşti, alei, mobilier urban, care urma să ducă, conform proiectului, la creşterea spaţiului verde cu aproape 1.500 de metri pătraţi. Acesta urma să fie situat în zona intrării în Satul de Vacanţă, dinspre bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. Proiectul făcea parte din obiectivul de investiţie „Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage-Miniature Park“. Primarul Decebal Făgădău afirma că doreşte realizarea acestui proiect transfrontalier făcut în parteneriat cu Bulgaria pentru a păstra spaţiul verde, care odată introdus într-un proiect european nu va mai putea fi destinat altui scop.

„Parcul va fi realizat din ansambluri modulare din lemn şi materiale uşoare, mobilier urban din lemn si metal, iar aleile pietonale vor fi asamblate din materiale prefabricate, cu interspaţii în care va fi semănat gazon. Vegetaţia va fi formată din arbuşti de talie mică, iar coloritul va fi divers pe toată perioada anului. Nu se vor tăia copacii existenţi si nici nu se vor turna betoane în zona amenajată a parcului. De asemenea, proiectul prevede si realizarea unei oglinzi de apa, sub forma unui bazin dotat cu pompe de recirculare a apei. Toate amenajările ce vor fi realizate au un caracter neinvaziv si nu se vor percepe taxe pentru vizitatori. Miniaturile din parc reprezintă reproducerea la scară a unor obiective cu valoare culturală, arhitecturală şi istorică majoră, care vor aduce în lumină importanţa patrimoniului cultural“, promitea municipalitatea.

Banii pentru realizarea acestui proiect proveneau din: Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2-A green region, 85% din valoarea investiţiei; bugetul de stat al României, 13% din valoarea investiţiei şi bugetul local al municipiului Constanţa, 2% din valoarea investiţiei.

Avocatul Stelian Ion, liderul Asociaţiei Verde Urban, actualmente deputat USR de Constanţa, care are la activ procese câştigate împotriva Primăriei Constanţa pe teme edilitare, a criticat vehement proiectul:

„1. Există deja proces pe rol cu privire la acest proiect. Firesc ar fi fost să aşteptaţi soluţia instanţei.

2. Locul ales este cel puţin neinspirat. În primul rând datorită faptului că se vor îngrădi aproximativ 20.000 mp din parc, iar accesul publicului va fi limitat. În al doilea rând pentru că acest lucru se întâmplă fără a fi întocmit, astfel cum cere legea, un plan, o documentaţie de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde, adică a Parcului Tăbăcăriei. Se fac proiecte pe bucăţi, astfel încât, în curând, nu va mai rămâne nimic din ceea ce era odinioară Parcul Tăbăcăriei.

3. Informaţia potrivit căreia suprafaţa verde a parcului va creşte cu cca 1.500 mp pare o dezinformare crasă. Oricum acest lucru va reieşi în urma expertizei care se va efectua în proces, dar lucrurile sunt destul de clare dacă avem în vedere construirea casei de bilete pe platforma betonata, reamenajarea aleilor, amenajarea unui "iaz" (am văzut ce s-a întâmplat cu cel din Tara Piticilor), a 40 de platforme betonate de cate 9 mp fiecare şi dacă facem o comparaţie "din avion" a situaţiei existente cu cea din proiect.

4. S-a consultat Decebal Făgădău cu cineva atunci când a propus acest proiect? Vă spun eu: nu. Nu afara consultărilor cu d-na Merlă, nu am auzit de vreo dezbatere publică pe aceasta temă, deşi am solicitat în mai multe rânduri şi verbal şi în scris ca în luarea unor decizii referitoare la Parcul Tăbăcăriei să fie consultaţi şi constănţenii.

5. Un asemenea proiect poate fi un plus pentru Constanţa, doar dacă este amplasat în altă parte. Nu strici un parc doar pentru că nu eşti în stare sau nu vrei sa îl îngrijeşti. Expoziţii de miniaturi poţi face oriunde in oraş, dar un al parc asemenea Parcului Tăbăcăriei nu mai poţi amenaja.“

Asociaţia Constanţa Altfel s-a împotrivit de la început proiectului:

„Miniature Park pe înţelesul tuturor constănţenilor:

Conform legii, în parcuri, suprafaţa construcţiilor (doar provizorii) nu poate depăşi 10% din suprafaţa totală a acestora. În Parcul Tăbăcăriei, această suprafaţă construită a depăşit de mult 10%.

Aşa că primarul a ales aleatoriu în parc o suprafaţă de 2 ha şi construieşte pe 10% din ea. Zona va fi împrejmuită, iar accesul va fi permis doar în cadrul unui program.

O nouă încălcare a legii care spune că accesul în parcuri este liber, nelimitat, neîngrădit, adică la orice oră fiecare dintre noi care doreşte, să poată să se plimbe în parc.

Ştiţi cât din fondurile atrase sunt cheltuite pe căsuţa de bilete de lemn şi echiparea ei? Aproape 160.000 euro.

Îndrăzniţi să credeţi că suntem în continuare înşelaţi. Cu bună ştiinţă, Miniature Park putea fi realizat pe orice pârloagă din Constanţa!

Şi ca să nu uităm: Parcul Tăbăcăriei este retrocedat în proporţie de aproape 100%.“

