Noi mărturii din infernul american, de la români stabiliţi în SUA: „Mai degrabă noi, ca imigranţi, am fost discriminaţi“

Starea de asediu a fost prelungită de autorităţi, care împiedică acum populaţia să iasă pe străzi între orele 18.00 şi 6.00. Dacă ziua protestele sunt paşnice, la căderea serii începe infernul.

O româncă stabilită de 20 ani în Los Angeles este îngrozită de ce se petrece. „Astăzi au început protestele mai devreme, la noi este noapte acum. Au ţinut până seara târziu. Zgomotul elicopterelor a fost infernal. Ţi-e frică să ieşi din casă. Zona mea este dezastru, că suntem la limită cu zona bogaţilor, care sunt liberi, de stânga. De la an la an, California devine tot mai de stânga. Este mare corectitudine politică mai ales în Los Angeles“, remarcă Daniela Ionescu, originară din Constanţa.

Revoltele continuă pe străzile din America şi forţează oamenii să iasă să-şi apere proprietăţile cu mâinile goale de gloata furioasă. „Soţul meu a trebuit să meargă la doctor si i-a văzut pe antifascişti, anarhişti, ce-or fi, complet îmbrăcaţi în negru, mergând pe mijlocul străzii, în număr de 100-150 de indivizi, iar Poliţia şi elicopterele după ei. Dau totul peste cap. Sper să nu ne distrugă maşinile. În Los Angeles eşti terminat fără maşină, că nu te poţi duce la serviciu din cauza distanţelor mari, iar transportul în comun este practic inexistent. Avem stare de asediu în fiecare seară. Nu poti ieşi afară. Aseară, au făcut bandele astea raiduri în cartierul nostru, împrejurul blocului unde stau. Soţul şi fiul meu au ieşit afară ca să nu înceapă indivizii să fure şi să distrugă. Mari emoţii. La blocul de lângă mine au încercat să intre cu forţa în garaje, care sunt încuiate. A ieşit o vecină şi a urlat la ei în aşa hal că a reuşit să-i facă să plece“, relatează românca.

Un restaurant brazilian din cartierul său a fost însemnat cu graffitti, atrăgând atenţia că patronii săi nu sunt albi, deci să fie ocolit de distrugere: „Deţinut de minoritate – Viaţa negrilor contează“. În 20 ani de America, românca a simţit mai degrabă discriminare faţă de imigranţi decât faţă de minorităţi. „Eu nu sunt o minoritate? Eu, ca imigrant, am fost discriminată şi încă sunt, dar nu mă plâng. Am absolvit aici o facultate de Istoria Artei şi nu am putut obţine stagiu de muncă plătită la Getty pentru că nu sunt minoritate. Oferta era valabilă pentru afro-americani, asiatici, latino-hispanici, indieni americani sau insulari din Pacific. Am aplicat şi eu, imigrant latin fiind, dar am fost respinsă. Le-am scris, nici nu au catadicsit să-mi răspundă. Sunt de 20 de ani în Los Angeles. Eu, personal, nu am văzut discriminare. Dimpotrivă. Întotdeauna lumea se poartă cu mănuşi cu ei, de frică să nu fie făcută rasistă. Văd discriminare pozitivă, mai ales pentru afro-americani. Toate slujbele la guvern ale lor sunt“, arată Daniela.

În mediul social american circulă un mesaj viral scris de un poliţist pe Twitter: „Am 32 ani în Poliţia din New York şi nu am simţit niciodată atâta dezgust, lipsă de speranţă şi furie. Manhattan a fost azi-noapte un teritoriu ocupat, am fost copleşiţi de nelegiuiţi. Erau violenţi, incontrolabili şi ne râdeau în nas. Un ofiţer de poliţie nu ar fi putut face nimic după reguli şi după aşteptările Partidului Democrat. Liderii noştri s-au solidarizat cu «protestatarii» în timpul zilei, iar noaptea au păţit-o. Zero conducere. Zero curaj. Am auzit că în Bronx e şi mai rău. Nu am auzit nicio persoană scandând numele lui George Floyd. Era anarhie totală şi barbarie. New York, aşteaptă să te trezeşti şi să vezi cum arată Manhattan-ul. Ca Irak-ul. Dacă nu-l imploraţi pe Donald Trump să ia controlul asupra oraşelor democrate, ţara va fi pierdută. Ce am văzut azi m-a dezgustat mai mult decât ce am văzut la 11 Septembrie. Nici pe aproape“.

Scânteia care a aprins vălvâtaia

Revolta a fost stârnită de incidentul din 25 mai din Minneapolis, când un negru a murit sufocat sub genunchiul unui poliţist alb.

În acea zi, afro-americanul George Floyd (46 ani) a cumpărat ţigări de la un mic magazin oriental, cu o bancnotă falsă de 20 dolari. Doi băieţi, angajaţi ai magazinului, s-au dus să-i ceară socoteală bărbatului aflat în maşina sa, un SUV parcat peste drum. N-au reuşit să se înţeleagă cu el, aşa că au sunat la 911 anunţând cele întâmplate şi spunând că bărbatul este „beat“ şi „lipsit de control“.

Echipajul de Poliţie care a venit la intervenţie a încercat să-l urce pe Floyd în maşina poliţiei pentru a-l duce la secţie, dar acesta s-a împotrivit spunând că este claustrofob. Bărbatul, un munte de om, a fost culcat cu faţa la pământ, iar ofiţerul Derek Chauvin a stat aproape 9 minute cu genunchiul apăsând puternic pe gâtul lui, ajutat fiind şi de colegi care s-au aşezat cu genunchii pe spatele lui Floyd.

„Nu pot respira, nu pot respira“ („I can't breathe“), a gemut întruna George Floyd, cu sângele curgându-i din gură, până când şi-a pierdut cunoştinţa şi a suferit un atac de cord fatal.

„Moarte Americii!“, „BLM“ „Capitalismul e moarte“

Moartea sa a scos lumea în stradă, dar protestele paşnice s-au transformat curând în violenţe. Manifestanţii au spart magazinele şi bancomatele devalizându-le, au murdărit monumentele istorice şi au scris cu graffiti pe clădiri: „Moarte Americii!“, „Fuck 12!“ (o injurie la adresa Poliţiei), „BLM“ („Black Lives Matter“, însemnând „Viaţa negrilor contează“), „Capitalismul e moarte“ şa.

