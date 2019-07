NEVERSEA 2019, cel mai mare festival pe plajă din Europa. Programul celei de-a treia zi

NEVERSEA 2019 şi-a deschis porţile joi, urmând ca în dimineaţa de luni, 8 iulie, să se pună punct celei de-a treia ediţie.

Peste 200 artişti români şi străini vor urca zilele acestea pe cele 5 scene mari şi 4 insule de muzică amenajate pe nisip.

Printre numele sonore care au acceptat să vină la Constanţa se numără G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man şi Subfocus DJ Set, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion şi Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt şi mulţi alţii.

Accesul pe plaja NEVERSEA se face prin Portul Tomis. Aici, spectatorii trebuie să schimbe biletul într-o brățară de festival la unul dintre corturile de acces. Posesorul biletului trebuie să aibă un bilet cu cod de bare valid și o carte de identitate pentru a intra în posesia brăţării de festival. Tinerii sub 18 ani au nevoie și de documentul care atestă acordul părinţilor. Minorii sub 14 ani intră doar însoțiţi de un părinte.



Programul celei de-a treia zi

Odată intrat în lumea NEVERSEA trebuie să-ţi încarci brăţara cu suma de bani pe care vrei să o cheltuieşti în acea zi. Acest lucru îl poţi face la unul dintre zecile de puncte special amenajate „Credit Point”, colorate în galben şi inscripţionate Raiffeisen Bank. Atenţie, doar cu brăţara se pot face plăţi în toată zona NEVERSEA, aşadar nu încerca să mergi cu banii în mână să ceri o apă pentru că nu vei primi.

Deoarece sunt anunţate temperaturi caniculare, hidratarea este foarte importantă. O apă plată sau minerală la 0,5 litri costă 8 lei, o bere la doză de 0,5 litri costă 10 lei, un cocktail Cuba Libre costă 21 de lei, la fel şi un gin tonic. Sucurile, ca şi băuturile energizante, costă 9 lei.



În zona amenajată pentru vânzarea de mâncare sunt foarte multe locuri de unde îţi poţi cumpăra în special alimente de tip fast-food. Şi aici preţurile sunt undeva în jurul a 25-30 de lei pentru un burger, 10 lei porţia de cartofi prăjiţi.

