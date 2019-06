Nava-şcoală Mircea, cel mai frumos vas al Marinei Române, salută portul în care s-a născut, printr-o escală aniversară

Nava-Şcoală Mircea - ambasadorul onorific al României pe mările şi oceanele lumii - va fi celebrat pentru împlinirea celor 80 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Române, în portul Hamburg din Germania, pe parcursul unei escale de patru zile, planificată în perioada 25-29 iunie.

Vasul Mircea va intra marţi, 25 iunie, la ora 00.00, pe fluviul Elba şi va naviga 60 de mile marine în amonte, până la Hamburg, unde va acosta, în jurul orei 9.00, la dana Uberseebrucke. Ceremonia care va marca actul de naştere a renumitului velier românesc este planificată joi, 27 iunie, la ora 10.00.

La festivitate vor participa şefii forţelor navale române şi germane, ambasadorul României în Germania şi ataşaţii apărării din ţările care au cadeţi la bord, directorul Şantierului Blohm & Voss, autorităţile civile ale Landului Hamburg.

Pe parcursul escalei, nava-şcoală Mircea va putea fi vizitată de populaţia civilă marţi, 25 iunie, orele 15.00 şi 18.00; miercuri, 26 iunie, orele 10.00 - 13.00 şi 15.00-18.00; vineri, 28 iunie, orele 10.00-13.00 şi 15.00-18.00.

„În decursul celor opt decenii de când se află în serviciul Marinei Militare Române, nava a făcut escale în peste 120 de porturi din lume, iar la bordul său s-au instruit peste 70 de generaţii de marinari militari.

În plus, sute de cadeţi străini au participat la programele de pregătire marinărească, organizate la bordul navei-şcoală „Mircea”, în timpul marşurilor de instrucţie pe mările şi oceanele lumii, fapt ce demonstrează că sistemul de învăţământ al Forţelor Navale Române corespunde standardelor NATO şi UE de calitate şi performanţă“, transmit reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Nava-şcoală Mircea Sursa navy.ro

Nava-şcoală Mircea a plecat din Portul Constanţa la 5 mai, în marşul de instrucţie care va avea o însemnătate aparte. La întoarcerea spre casă, nava va reface drumul parcurs acum 80 ani. Echipajul serbează acest moment în Marea Mediterană, între insula Sicilia şi estul Peninsulei Iberice. Nava va acosta luni, 20 mai, în portul Barcelona.

Momentul în care nava a intrat în Portul Constanţa este marcat ca borna zero a intrării în serviciul Marinei Militare Române, la 17 mai 1939.

Nava Mircea a fost construită în perioada 1938-1939 la Şantierul Naval Blohm und Woss din Hamburg, Germania. Este cea de-a patra navă din seria de cinci de acelaşi tip construite în acelaşi şantier, fiind soră cu Eagle (ex Horst Wessel) din SUA, Gorch Foch I (ex Tovarisch, ex Gorch Foch, navă-muzeu) şi Gorch Foch II din Germania, Sagres (ex Albert Leo Schlageter) din Portugalia. La 27 aprilie 1939 a avut loc ceremonia ridicării pavilionului naţional, iar la data de 1 mai 1939, „Mircea“, o navă cu caracteristici superioare a intrat în serviciul Marinei Militare Române.

Nava Mircea a intrat în Portul Constanţa la data de 17 mai 1939, fiind salutat de oficialităţi, de tinerii elevi ai Şcolii Navale, de navele aflate în port, între care şi vechiul bric adus de la Galaţi pentru a preda noii nave ştafeta pregătirii marinăreşti.

În scurt timp, la 3 iulie 1939, „Mircea“ a plecat în primul său marş de instrucţie în Marea Mediterană, unde face escale în porturile Palermo, Toulon, Palma, Gibraltar, Alger şi Alexandria. Ultima escală a marşului, ce cuprindea vizite în Siria, Cipru şi Insulele greceşti, a fost anulată odată cu atacul german asupra Poloniei. Astfel, pe data de 3 septembrie 1939, „Mircea“ intră în Portul Constanţa şi acostează în dana militară.

Nava-şcoală MIRCEA este un velier clasă A tip bark, cu trei arbori, înaltă de 44 de metri, cu 23 de vele ce însumează o suprafaţa velica totală de 1.750 metri pătraţi. Certificatul de naştere a noii nave-şcoală a fost semnat la 26 ianuarie 1938. La 22 septembrie 1938, nava a fost lansată la apă şi botezată cu numele „Mircea“, aşa cum se numea nava predecesoare.

Mircea cel Bătrân a fost voievodul ce a cârmuit Ţara Românească în perioada 1386-1418 şi primul care a stăpânit Dobrogea până la „Marea cea Mare“. Sub domnia sa, navigaţia autohtonă şi comerţul efectuat pe mare au cunoscut o mare dezvoltare, vasele sale navigând în Marea Neagră, în Marea Egee şi în Marea Mediterană. Nava are în prova, sub bompres, un galion reprezentându-l pe domnitor îmbrăcat cu bluză albastră, mantie roşie şi purtând pe cap coroana.

Forţele Navale Române organizează o chetă publică pentru un marş al navei-şcoală Mircea în jurul lumii. Turul ar urma să se facă în martie 2021-ianuarie 2022. O chetă similară a fost făcută în 1938, pentru construirea faimoasei nave.

În marşul de instrucţie în care este plecată, nava-şcoală Mircea va traversa pe parcursul celor trei luni de marş Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Egee, Marea Mediterana, Oceanul Atlantic şi Marea Nordului, cu escale în porturile Siracusa (Italia), Barcelona (Spania), Almeria (Spania), Cadiz (Spania), Brest (Franţa), Rouen (Franţa), Haga (Olanda), Hamburg (Germania), Southampton (Marea Britanie), Lisabona (Portugalia), Valleta (Malta) şi Istanbul (Turcia).

Echipajul navei este format din 179 de membri, dintre care 57 de studenţi de anul al II-lea ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, 32 de elevi din anul I de la Şcoală Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu, cărora li s-au alăturat 14 cadeţi străini de la academiile navale din Albania, Bulgaria, China, Franţa, Polonia, Portugalia, Turcia şi Ucraina.

Velierul va acosta în portul Almeria (Spania) în perioada 25 - 26 mai, pentru că membrii echipajului să îşi poată exercita dreptul la vot, la alegerile pentru Parlamentul European.

Nava-şcoală Mircea se întoarce acasă miercuri, 7 august 2019, după trei luni de pregătire a viitorilor marinari militari români şi străini.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Nava-şcoală Mircea a împlinit 80 de ani în Marina Militară Română. Unde se află acum celebrul vas

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: