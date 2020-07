„Minunea“ din Vama Veche a ţinut trei săptămâni. „Dacă ne închid, au dreptate. Şi eu aş face la fel!“

Decizia privind reducerea nivelului decibelilor la beach-barurile din Vama Veche şi limitarea riscului de infectare cu noul coronavirus ar fi fost luată împreună cu patronii teraselor din binecunoscuta staţiune şi demonstra responsabilitate din partea tuturor.



„Începând din acest week-end, beach-barurile din Vama Veche cu program non-stop vor limita nivelul decibelilor la un registru mediu şi vor asigura doar muzică ambientală”, spuneau reprezentanţii primăriei.



Oficialii dădeau asigurări că nu-şi doresc să schimbe Vama Veche, şi nici să fie acuzaţi că îngrădesc opţiunile oamenilor de a-şi petrece timpul liber. „Dar, trăim o ameninţare reală, iar agenţii economici au fost extrem de receptivi. Este un exerciţiu de responsabilitate civică, de solidaritate. Scopul tuturor este acela de a menţine Vama Veche drept destinaţie sigură pentru sezonul estival 2020. Astfel, în serile de vineri şi sâmbătă, volumul muzicii va fi coborât, iar muzica va fi specifică unei atmosfere mai boeme”, spun reprezentanţii Primăriei Limanu.



„Muzica la nivel scăzut ajută la distanţare“



Campania „No More Dancing” în Vama Veche a ţinut trei săptămâni. Operatorii economici s-au conformat, au dat muzica mai încet, au pus muzică ambientală şi părea că toată lumea este mulţumită.



„Muzica lăsată la un nivel scăzut ajută enorm la distanţare. Şi am văzut asta în toate terasele, s-a putut ţine sub control fiecare locaţie şi limita accesul. Faţă de week-end-urile trecute e o diferenţă enormă. În bine. Şi a scăzut mult şi numărul de gură-cască care a umplut până la refuz Vama. Acum, dacă nu mai primesc muzică moka, le rămâne doar băutul de la supermarket şi nu cred că o să se mai înghesuie prea mulţi doar pentru asta”, spunea, în urmă cu două săptămâni, Andrei Şoşa, patronul clubului „Expirat”, din Vama Veche.



Şi Primăria Limanu se lăuda că toţi au înţeles mesajul de a fi responsabili. Primarul Daniel Georgescu explica faptul că măsurile adoptate de către proprietarii cluburilor şi teraselor au funcţionat, iar regulile de distanţare au fost respectate.



„Suntem responsabili şi ne dorim ca şi cei care vin în vacanţă în Vama Veche sau 2 Mai să înţeleagă că regulile trebuie respectate pentru binele colectiv. Recomand tuturor operatorilor economici care lucrează cu public numeros să înceapă să testeze personalul. Astfel, riscurile s-ar diminua, atât pentru cei care locuiesc aici cât şi pentru turişti”, spunea Daniel Georgescu.



Andrei Şoşa recomanda chiar ca soluţia adoptată în Vama Veche (scăderea nivelului sonor) să fie introdusă în toate staţiunile de pe litoral, astfel s-ar putea menţine ordinea în rândul clienţilor.



„Din lăcomie, în câteva locuri muzica a fost din nou dată tare“



Minunea „No More Dancing” în Vama Veche a ţinut exact trei săptămâni, deoarece zilele trecute, unii patroni au ales să nu mai respecte înţelegerea.



După noaptea de sâmbătă spre duminică (25/26 iulie), Andrei Şoşa a spus că „înţelegerea cârciumarilor din Vama Veche referitoare la nivelul sonor şi la respectarea distanţării nu s-a mai ţinut“. „Din lăcomie, în câteva locuri din Vamă muzica a fost din nou dată tare şi petrecerea în toi. Asta e, păcat că unii nu pot înţelege că în situaţia de faţă mai puţin e mai bine decât deloc”, a spus Şoşa.



Andrei atrage atenţia că este frustrant, dificil şi scump pentru cei care respectă în continuare regulile. Mai ales în condiţiile în care autorităţile fac controale peste controale în toate staţiunile de pe litoral, iar numărul operatorilor economici amendaţi este destul de mare.



„Dacă ne vor închide au dreptate şi eu aş face la fel. Dar în eventualitatea unei închideri vom fi puşi toţi în aceeaşi oală. Şi parcă nu e corect. Noi am dovedit că se poate”, spune Andrei.





Zeci de controale pe litoral



În fiecare week-end, poliţişti din cadrul IPJ Constanţa, jandarmi, poliţişti locali, reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) şi cei de la Protecţia Consumatorului fac verificări în cluburile şi terasele de pe litoral cu privire la respectarea normelor legale impuse pe perioada stării de alertă.



De exemplu, în aceeaşi noapte în care în Vama Veche muzica a început să se reaudă tare, peste 300 de forţe de ordine verificau 175 de societăţi comerciale. Au fost aplicate 156 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 143.000 de lei, conform rezultatelor prezentate de cei de la IPJ Constanţa.



Cei controlaţi, operatorii economici cu afaceri pe litoral, spun că verificările forţelor de ordine privesc prea puţin respectarea regulilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2.



„Ne bombardează cu controale cu care pierdem ore întregi zilnic, ne întreabă de toate nimicurile, ling hârtii şi dosare, completează şapte mii de procese verbale, iar de masurile împotriva COVID-19 întreabă în treacăt. Şi rezultatele se văd la o simplă plimbare: ospătari, barmani, shawormari, personal care nu poartă mască (sau o poartă la mişto), mese vizibil puse fără o minimă distanţare, oameni care se înghesuie la party fără sa îi întrebe nimeni de sănătate”, mai spune Andrei Şoşa, patronul clubului „Expirat” din Vama Veche.

