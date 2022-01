Ministrul Apărării Vasile Dîncu, despre masca purtată la ceremoniile militare din Portul Constanţa: „Renunţ la ea“

Prezent la ceremonia sosirii în Portul Constanţa a puitorului de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, ministrul Vasile Dîncu a purtat o mască neagră ce părea a fi din material textil, nu una medicală sau FFP2, aşa cum prevăd reglementările în vigoare. Ministrul a evitat duminică, 9 ianuarie, să ofere vreo explicaţie jurnaliştilor prezenţi la eveniment.

A doua zi, luni, 10 ianuarie, Vasile Dîncu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la această mască. El a prezentat şi o fotografie cu interiorul măştii.

„Cu privire la discuţiile din spaţiul public referitoare la tipul măştii de protecţie pe care am purtat-o, duminică, 9 ianuarie, pe timpul ceremoniei din Portul Militar Constanţa, doresc să lămurim cât de poate de clar situaţia: Masca pe care am purtat-o este compusă dintr-o mască standard de tip chirurgical, peste care a fost aplicat un strat textil, aşa cum vedeţi în fotografia de mai jos. Regret faptul că nu am avut inspiraţia de a o prezenta jurnaliştilor prezenţi la ceremonie, pentru a evita discuţiile ulterioare.

Montarea celor două măşti a fost realizată în regie proprie, de către echipa mea de asistenţi, care mi-a propus această soluţie. Deşi masca pe care am purtat-o se încadrează în totalitate în standardele de protecţie în vigoare, am luat decizia de a nu o mai purta în viitor, tocmai pentru a evita orice confuzie”, a scris ministrul.





Puitorul de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu” (274) s-a întors din Marea Mediterană duminică, 9 ianuarie, în portul militar Constanţa, după participarea la Operaţia Uniunii Europene EUNAVFOR MED „IRINI”. Nava militară românească a plecat din ţară la data de 23 septembrie, iar în perioada 1 octombrie - 31 decembrie a fost integrată în gruparea navală permanentă a UE din Mediterană şi a desfăşurat misiuni de asigurare a respectării embargoului armelor impus Libiei de către ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) şi de combatere a traficului ilicit de produse petroliere, droguri şi persoane, prin monitorizarea traficului maritim şi prin executarea de inspecţii la navele suspecte din Marea Mediterană.

Masca purtată de ministrul Apărării foto: navy.ro

Vă recomandăm şi:

Elevii din şase judeţe au intrat în grevă în semn de protest faţă de tăierea burselor

Cod galben de vânt puternic la Constanţa. Pe litoral, rafalele vor depăşi 70 de kilometri pe oră