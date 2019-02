Metoda interlopă prin care doi români au plătit un Iphone X şi au primit două. Infractorii s-au dat de gol vorbind la telefon

Georgeta Adina Pavel (50 de ani) a primit o pedeapsă de 1 an şi 3 luni de închisoare, iar fiul său, Robert Pavel (27 de ani), a primit 1 an şi 4 luni de închisoare, ambele pedepse fiind suspendare.



În motivarea sentinţei, Judecătoria Constanţa arată că femeia a făcut plângere la Poliţie în data de 31 iulie 2018, susţinând că, într-un maxi-taxi, i s-ar fi sustras un Iphone X în valoarea de 5.350 de lei. Femeia a spus că telefonul i-ar fi furat de persoane necunoscute. După câteva zile, oamenii legii au suspectat că sesizarea e falsă, mai ales că celularul furat era asigurat şi, în baza sesizării de furt, firma de asigurări oferise presupusei păgubite un bun similar.



După ce au interceptat discuţiile telefonice ale Georgetei şi Robert Pavel, poliţiştii au aflat că cei doi lăsaseră amanet telefonul presupus furat, intenţionând să folosească banii într-o vacanţă.



„L-am dat p'ăsta al meu furat şi mi-a dat altu nou şi l-am băgat şi am luat bani şi am fost în vacanţă”, a spus femeia, într-o discuţie telefonică înregistrată.



Prin sentinţă, judcătorii au mai stabilit că cei doi escroci să achite cheltuieli judiciare de 6.000 de lei către stat.

