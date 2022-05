Mama lui Radu Mazăre a murit. În urmă cu câteva zile, şi Alexandru, celălalt băiat al său, ajungea la închisoare

Gabriela Mazăre a murit la trei zile după ce şi-a văzut al doilea băiat condamnat la închisoare. Alexandru Mazăre a fost condamnat la trei ani de închisoare marţi, 10 mai. Celălalt băiat, Radu, fost primar al Constanţei este închis pentru 9 ani, fiind găsit vinovat în celebrul dosar al retrocedărilor.

Vestea morţii mamei lui Radu Mazăre a fost dată chiar de Nicuşor Constantinescu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, închis şi el.

„Dragostea ei de mamă i-a dus inima în Infinit. Sunt cu tine,umăr lângă umăr,urcăm muntele,până ce rămâne numai muntele. Drum uşor spre lumea fără dor,doamna Gabi”, a scris Nicuşor Constantinescu din închisoare.

După ce Radu Mazăre a fost condamnat şi a ajuns la închisoare, Gabriela Mazăre a apărut într-o emisiune televizată. „Nu e uşor să mergi să-ţi vezi copilul în situaţia respectivă, mai ales că îl cunosc foarte bine, ştiu foarte bine ce a făcut, că e nevinovat, că a fost condamnat aşa cum a fost condamnat. Mi-a fost foarte greu, dar nu am vrut să arăt niciun moment sentimentele pe care le am pentru că ştiu că l-aş fi făcut să sufere. Am două operaţii pe cord, am un stimulator la inimă, vă daţi seama cum este şi în ce stare mă simţeam, iar dorinţa lui cea mai mare este să nu sufăr, să nu păţesc ceva. Cred că ne-am menajat reciproc. El a zâmbit şi mi-a spus că trece cu bine, că suportă uşor şi să nu-mi fac probleme pentru el, iar eu l-am încurajat şi i-am spus că împreună, ceea ce este adevărat, el, cu mine şi cu fraţii săi, vom trece peste acest episod“, a declarat mama lui Radu Mazăre la vremea respectivă.