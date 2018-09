Mama nevăzătoare care se luptă cu statul român să-şi primească copilul înapoi. „Mi-au spus că băiatul este în situaţie de risc alături de mine“

Georgiana Vlad, o femeie nevăzătoare din Constanţa încearcă de câteva luni să fie alături de băiatul ei în vârstă de 6 ani şi jumătate. Copilul a fost luat de lângă mamă de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC) în urmă cu câteva luni, dat în grija unei mătuşi, apoi de la mijlocul lunii iulie a fost plasat la un asistent maternal.



„La început, cei de la Protecţia Copilului au încercat să mă oblige să îmi dau băiatul în plasament, în iunie am semnat că voi merge în instanţă şi că nu sunt de acord să îmi dau copilul în plasament, iar în iulie mi l-au luat fără să mă anunţe în prealabil şi l-au dus la un asistent maternal”, spune Georgiana. Femeia susţine că totul s-a întâmplat „într-un mod abuziv. Nu mi-au dat niciun fel de document, mi-au spus că se ia în regim de urgenţă din cauză că băiatul este în situaţie de risc alături de o mama nevăzătoare”.



Cum au început problemele



Problemele Georgianei au început în noiembrie 2017, la o lună de la moartea mamei acesteia cu care locuiau în aceeaşi casă. Imediat după deces, femeia susţine că două mătuşi au început să facă diferite sesizări la Protecţia Copilului cu privire la anumite condiţii în care băiatul ar fi crescut. „Problemele sunt din noiembrie 2017, exact la o lună după ce a murit mama. Două mătuşi au făcut o sesizare. Este o răzbunare din partea lor, sunt surorile mamei. Au zis că din cauza mea s-a îmbolnăvit şi a murit. De atunci cei de la Protecţia Copilului au început să sune, să meargă pe la grădiniţă şi să sperie copilul. ”



Mai întâi, băiatul a fost încredinţat uneia dintre mătuşi, iar din acel moment a început calvarul Georgianei: drumuri la DGASPC pentru a cere explicaţii legate de motivul pentru care a fost luat copilul, solicitări pentru reintegrarea acestuia în familie şi anchete sociale. „Au venit în luna aprilie şi m-au obligat să-l dau în grija mătuşilor mele. Şi acolo am avut probleme, pentru că nu mă lăsau să-l văd, dar măcar era la o rudă. Pe 20 iulie l-au luat de acolo de tot.”



În luna iulie, băiatul a fost luat de la acea mătuşă şi dat în grija unui asistent maternal dintr-o localitate din judeţul Constanţa. Conform legii, asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată in condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, ingrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care ii primeşte in plasament.



Gerogiana Vlad Sursa foto: Facebook Georgiana Vlad

„Pe 26 iulie l-am văzut pe copil care a plâns tot timpul. Este într-o stare foarte proastă. Nu este bolnav, nu suferă de nimic, dar acum se va îmbolnăvi, de asta îmi este frică. Nu se adaptează foarte bine la asistentul maternal. Este undeva într-un sat şi pentru mine ca nevăzătoare este foarte greu să merg acolo”, spune Georgiana care acum solicită în instanţă reintegrarea de urgenţă a copilului în familie.



De asemenea, mama susţine că ea are un venit lunar de 2.400 de lei, bani cu care poate întreţine copilul, iar casa în care stau este proprietate personală, moştenire de la mama ei. „Într-adevăr sunt 17 metri pătraţi, dar 6 ani a crescut tot în aceşti 17 metri pătraţi şi eram şi cu mama. Locuinţa are apă, canalizare, toaletă, aer condiţionat. Până în acel moment (moartea bunicii) cei de la Protecţia Copilului nici nu ştiau de existenţa noastră”, explică femeia condiţiile de acasă.



În continuare, Georgiana se luptă pentru a reintra în drepturile părinteşti, de aceea s-a adresat instanţelor cu o solicitare de reintegrare a minorului în familie. „Am vrut să respect legea în totalitate. Mi-au cerut expertiză psihiatrică. O s-o fac, dar ea se face doar la Institutul de Medicină Legală şi asta o să mai dureze”.



Ce spun reprezentanţii DGASPC



Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa spun că motivul pentru care băiatul a fost luat de lângă mamă şi încredinţat unei mătuşi nu are nicio legătură cu faptul că Georgiana Vlad este nevăzătoare.



„În momentul actual copilul se află în grija unui asistent maternal şi se caută cele mai bune soluţii să ajutăm mama să-şi ia copilul înapoi. Băiatul a fost la o mătuşă care este foarte bătrână şi nu mai poate avea grijă de el. Am făcut anchetă specială la mamă şi la mătuşă şi la alte rude. Mama nu are condiţiile să-l ţină”, spun cei de la DGASPC Constanţa.



De asemenea, aceştia susţin că au avut o discuţie cu mama în care i s-au explicat toate motivele pentru care copilul a fost preluat. Mai mult mama ar primi sprijinul ori de câte ori vrea să-şi vadă băiatul. „Acum am reluat ancheta socială şi încercăm să identificăm modalitatea să-şi recupereze copilul. Ea trebuie să dovedească că poate să aibă grijă de un copil şi poate să-i ofere condiţii decente. În clipa de faţă mama este în program de consiliere şi îşi vizitează copilul. Principalul nostru obiectiv este reintegrarea copiilor în familie”, asigură reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

