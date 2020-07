Litoralul românesc s-a mutat la terasă. „Tot timpul bogaţii vor fi mai bogaţi şi săracii mai săraci“

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) susţine că 70% dintre hotelierii cu restaurante de pe litoral vor da faliment dacă nu vor putea primi clienţi. Peste 500.000 de persoane ar fi achiziţionat vacanţe în România ce includ servicii de cazare cu masă.



Ciprian Constantinescu, preşedintele Patronatului Industriei Hoteliere „Marea Neagră“, afirmă că „multe hoteluri au terase, deoarece turiştii vor să stea mai mult pe terasă, nu în interior“. „Pentru noi, întotdeauna, interioarele au fost mai mult o completare sau o întregire a serviciilor, pentru că unii oameni nu pot mânca atunci când este foarte cald afară, chiar dacă terasa este acoperită sau sunt umbrele“, explică acesta.



Hotelierii care nu au terase au decis să ofere doar servicii de cazare sau merg pe varianta room service. Întregul litoral s-a mutat, astfel, la terasă.

Turişti mai puţini, bugete mai mici

Pentru turiştii cu un buget normal de vacanţă, care nu au incluse şi servicii de masă, cea mai bună alegere este terasa cu autoservire. Astfel de locuri se găsesc în toate staţiunile de pe litoralul românesc. Dacă în alţi ani, la ora prânzului, la aceste terase se stătea la coadă cu tava în mână, de data aceasta realitatea este cu totul alta: vara 2020 a început slab pentru unităţile de alimentaţie publică.



„Suntem undeva la 30-40% încasări faţă de anul trecut şi pentru prima dată (din 2007) am redus personalul, din 26 de angajaţi am renunţat la 6. Într-o zi ploioasă este şi mai rău, aproape că nu mai ai clienţi“, spune Cristian Dumitrescu, proprietarul terasei Parc Nord, din staţiunea Mamaia. Nici în weekend-uri nu ar fi mai bine, cam 60% încasări faţă de perioade similare din anul 2019.



Scăderea aceasta ar avea două cauze, spune investitorul: numărul mic de turişti care au venit până acum pe litoral şi bugetul mai mic alocat vacanţei de unii dintre ei.



„Sunt unii turişti care nu prea mănâncă, acesta este adevărul... iau un covrig, o apă, un porumb, de astea. În alte vacanţe omul venea la mare să se simtă bine, să se relaxeze, să mănânce la restaurant. Anul acesta a venit la mare, are cazarea asigurată şi unii şi-au adus mâncarea în portbagaj. Îi văd prin parcări cum cară baxurile de pateuri şi conserve. Să sperăm că de aici încolo va fi mai bine”, adaugă Cristian Dumitrescu.



Terasa Parc - foto Cristian Dumitrescu

Autoservirea, varianta cea mai bună

Proprietarii de terase cu autoservire dau asigurări că turiştii pot mânca la preţuri accesibile pe litoral, indiferent de staţiunea pe care o aleg. De exemplu, la terasa lui Cristian o ciorbă costă între 10 lei (cea de legume) şi 15 lei (cea de burtă care are incluse în preţ smântâna şi ardeiul iute). O friptură poate costa între 10-15 lei, garnitura 6-10 lei, o porţie de fasole simplă 7 lei, una de varză 7 lei, o prăjitura 5 lei, o sticlă de apă 4 lei, berea draft 6 lei.



În acest moment, cei mai mulţi clienţi care vin la terasă sunt turişti cazaţi la hotelurile care nu le oferă şi masa inclusă. Aleg în special masa de prânz, iar pentru cină merg pe variante mai simple de tipul fast-food sau mâncare în cameră.



Desigur, preţurile cresc în cazul în care turiştii aleg să mănânce la terasa vreunui restaurant sau la terasa vreunui hotel, dar şi în acest caz ele diferă de la o zonă la alta. Aşa se ajunge ca o omletă cu o salată să coste 60 de lei, o ciorbă 29 de lei, porţia de hamsie (200 de grame) 39 de lei sau o ceafă de porc (250 de grame) 42 de lei la terase din Mamaia Nord.



„Este o mare discrepanţă între Mamaia Nord şi restul staţiunii Mamaia sau litoralului. Nordul are creştere în vânzări şi acum deoarece este vorba de zonă. Tot timpul bogaţii vor fi bogaţi şi săracii mai săraci. Este un an de tip Brazilia - favele: bogaţii cu bogaţii, iar cei cu venituri normale, mai la o parte. Fiecare zonă are specificul ei. Acolo sunt cluburile, sunt oamenii cu bani, iar în zona noastră sunt familiştii, cei care vin la mare cu un buget bine stabilit sau care vin cu bilete prin sindicate“, explică Dumitrescu.



Turişti pe litoral - foto: Arhiva Adevărul

Măsuri de siguranţă la terase

Proprietarii de terase de pe litoral au luat o serie de măsuri pentru siguranţa clienţilor şi personalului. Sunt măsuri impuse de lege, dar şi de bunul simţ, spun aceştia. În primul rând, mesele au fost aşezate la distanţă unele de altele şi toţi angajaţii poartă măşti şi mănuşi, chiar dacă la temperaturi de peste 30 de grade nu este deloc confortabil.



„Suntem stricţi cu angajaţii, mereu cu gura pe ei să poarte masca, mănuşile. La autoservire se intră pe o parte şi se iese pe alta. Nu mai sunt ţinute pe mese olivierele, ele sunt aduse de personal atunci când clienţii s-au aşezat la masă. La final, o iau şi o dezinfectează. Am pus pe toţi pereţii etichete, dezinfectanţi pe toate tejghelele şi barurile, la intrare şi la ieşire. Am luat seturi de pliante cu regulile ce trebuie respectate: cele de igienă, cele de distanţare, numărul de persoane admis în incinta terasei, a liniei de autoservire“, spune Cristian Dumitrescu.

