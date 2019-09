Lista bolilor ce se pot trata cu nămolul sapropelic de la Techirghiol, supranumit şi „aurul negru“

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol deţine marca înregistrată OSIM – „Nămolul Sapropelic de Techirghiol”, fiind unicul furnizor al nămolului extras din Lacul Techirghiol.

În fiecare an, oraşul Techirghiol este căutat de turişti din toate colţurile lumii care vin aici pentru a beneficia de extraordinarele calităţi terapeutice ale nămolului care se ascunde sub ape.



Conform Sanatoriului, nămolul sapropelic din lacul ce se întinde între Techirghiol şi Eforie Sud, are multe calităţi curative.



Tratamentul structurat pe cele trei scopuri principale recuperator, curativ şi profilactic se adresează următoarelor afecţiuni:



1. Afecţiunile reumatismale degenerative

Stările preartrozice: la adolescenţi sau adultul tânăr cu tulburări statico-posturale ale aparatului locomotor, insuficienţă musculo-ligamentară, sindrom de hiperlaxitate, tendinţă la sedentarism şi obezitate, condiţii de muncă cu suprasolicitare musculară predominant statică, sechele de rahitism.

Spondiloza cu localizare cervico-dorso-lombară cu sau fără manifestări de blocare funcţională

Lombalgia sau lombosciatica – forma subacută sau cronică, de cauză vertebrogenă sau diascală. Sechele algice sau funcţionale după laminectomie pentru hernie de disc.

Coxartroza primitivă sau secundară fără intervenţie ortopedico-chirurgicală.

Gonartroza primitivă sau secundară decompensată parţial sau global, cu sau fără intervenţie ortopedico-chirurgicală.

Artroze ale mâinilor şi picioarelor.



2. Afecţiuni reumatismale de tip inflamator

Sechele dureroase articulare şi abarticulare post reumatism acut

Poliartrită reumatoidă în stadiul I, II sau III în afara puseului, cu sau fără intervenţii ortopedico-chirurgicale;

Spondilita anchilozantă forma centrală sau periferică

Artropatie psoriazică;

Artropatiile reactive (secundare unor infecţii genitourinare sau intestinale).



3. Sechele posttraumatice

Stările postortopedico-chirurgicale (artroplastii, osteotomii, tenotomii, etc.).

Stări (status) post traumatism vertebro-medular

Atrofii, hipotrofii, contracturi musculare, redori articulare, anchiloze, pseudoartroze.



4. Afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic

Nevralgii de orice cauză şi cu orice localizare.

Radiculopatii de cauză vertebrală, discală.

Leziuni ale plexurilor nervoase (plex brahial, plex lombosacrat).

Mononevrite prin compresiune, de încarcerare, profesionale şi prin poziţii prelungite (nerv radial, median, cubital, obturator, femuro-cutanat, crural, sciatic, facial).

Polineuropatii.

Poliradiculonevrite.

Sechele după poliomelita acută epidemică.

Hemiplegii, hemipareze sechelare de etiologie vasculară, traumatică, tumorale benigne, postintervenţie neurochirurgicală.

Parapareze, tetrapareze.

Scleroza multiplă.

Boala Parkinson.



5. Afecţiuni ginecologice

Cervicite, anexite, metrite, parametrite, douglasite cronice sau subacute, stabilizate după trei luni de la puseu.

Sterilitate secundară cu indicaţie medicală.

Tulburări de climax, tulburări neurovegetative.

Sindrom aderenţial postoperator în sfera genitală.

Sechele TBC genital după 2-3 ani de la stabilizare.

Insuficienţă ovariană cu sau fără tulburări endocrine.

Procese metroanexiale vindecate anatomic.

Tulburări locale de recepţie hormonală.

Sindrom nevrotic cu tulburări minore ale simţului genital (vaginism, dispareunie, prurit).

Dureri în sfera genitală (dismenoree).



6. Afecţiuni dermatologice

Dermatoze scuamoase (psoriazis, parapsoriazis, ichitioze incipiente, keratodermii).

Sindromul seboreic (dermatită seboreică, acneea polimorfă şi rozacee).

Alergodermii (eczeme, urticarie cronică).

Neurodermite limitate sau difuze.

Prurit, prurigouri, eczeme profesionale sau constituţionale.



7. Afecţiunile vasculare periferice

Sindromul de ischemie periferică de stadiul I sau II.

Sindromul Raynauld, livedo reticularis, acrocianoza.

Insuficienţă circulatorie venoasă periferică de stadiul I sau II.

Sechele postflebitice superficiale la 3-4 săptămâni după puseu, sau în cazul celor profunde, la 6 luni după puseu.



8. Boli asociate

Boli respiratorii: cu scop profilactic pentru cei care lucrează în mediu cu noxe respiratorii, persoanele cu pneumopatii nespecifice frecvente în antecedente; cu scop terapeutic: astm alergic pur, traheobronşite trenante, bronşita cronică necomplicată, bronşiectazia.

Boli profesionale: pneumoconioze-silicoza, azbestoza, antracoza; polinevrite prin intoxicaţie cu sulfură de carbon, afecţiuni dermatologice profesionale.

Boli endocrine: cu scop profilactic în cazul persoanelor care provin din zone cu carenţe de iod; cu scop terapeutic în hipotiroidia benigna şi mixedem, hipoparatiroidie primară sau secundară, nanism hipofizar, sindrom hipoorhitic, criptorhidism operat.

Boli de nutriţie şi metabolism: diabetul zaharat de tip II compensat, artropatia gutoasă.

Pe aceeaşi temă:

„Nămolul sapropelic de Techirghiol“ a devenit marcă înregistrată. Cine deţine certificatul OSIM











Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: