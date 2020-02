Lanţ uman în faţa spitalului din Constanţa după moartea femeii care a murit la urgenţă: „Azi au murit ei. Mâine putem fi noi, copiii noştri, părinţii noştri“

Viv Prom anunţă pe Facebook că sâmbătă, 8 februarie, la ora 11.00, se va forma un lanţ uman pe Bulevardul Tomis.

„FACEM UN LANT UMAN, NE TINEM DE MAINI, CUMINTI, POLITICOSI, IN LINISTE SPUNEM “NU” TUTUROR MIZERIILOR CARE SE INTAMPLA ACOLO!

IA ATITUDINE!

AZI AU MURIT EI!

MAINE, PUTEM FI NOI, COPIII NOSTRI, PARINTII NOSTRI!

PANA CAND?

Pana cand lehamitea lor fata de viata pacientilor? Pana cand nepasarea, pana cand inumanitatea, pana cand nerespectarea sarcinilor de servici, pana cand mai bagam spaga in buzunarul lor, pana cand ne vor mai trata ca pe niste animale la turma, pana cand ne vor arata spatele, pana cand - pe banii nostri - ne vor lasa sa murim fara cel mai mic regret? Pana cand ne vom mai pune aceste intrebari?

Ce este asa de greu domnilor doctori si doamnelor asistente sa intelegeti ca trebuie sa fiti OAMENI?

CA VA LUATI SALARIILE DIN TAXELE SI IMPOZITELE PLATITE SI DE NOI? Daca sistemul medical este putred, nu inseamna ca VOI trebuie sa va comportati asa cum ati facut-o in toate cazurile care ne-au adus in aceasta situatie!!! VOI trebuie sa fiti cei care sa luptati impotriva celor care va manageriaza defectuos, fie ca sunt sefii vostri din spital, fie ca sunt cei din minister, fie ca sunt cei din guvern! Voi aveti sindicate care sa lupte pentru drepturile voastre, insa voi TREBUIE SA FITI OAMENI si SA SFINTITI LOCUL UNDE LUCRATI!

DACA SI VOUA VA PASA, domnilor doctori si doamnelor asistente, aratati ca sunteti impotriva la ceea ce se intampla in Spitalul Judetean Constanta si in toate spitalele din tara, si iesiti in strada alaturi de noi!

Constantenii nu vor sa aiba parte de doctori si asistente medicale care vin la munca doar ca sa puna mana pe salariul oferit de stat! Nu vrem sa avem parte de doctori si asistente medicale fara suflete! Nu vrem sa avem in Spitalul Judetean si nici in celelalte, doctori si asistente ... acri, sictiriti, needucati, care nu arata empatie, care isi bat joc de pacienti (ori din care clasa sociala ar face parte)! Toti mergem la un loc de munca si ne respectam clientii si facem totul pentru ca ei sa fie multumiti! Asa trebuie sa fie si in cazul vostru, domnilor doctori si doamnelor asistente!

Nu aveti echipamente si mijloace de lucru? LUATI ATITUDINE! Nu aveti conditii de munca potrivite cu domeniul in care lucrati? LUATI ATITUDINE! Nu aveti medicamente si consumabile medicale suficiente sau necesare? LUATI ATITUDINE! Nu aveti salarii bune (desi acesta lucru e clar ca nu mai poate fi luat in calcul acum)? LUATI ATITUDINE! Nu aveti personal suficient? LUATI ATITUDINE! La munca nu veniti ca sa fiti muti si sa isi bata joc de voi cei care va patroneaza! LUATI ATITUDINE!

FACETI TOT CE VA STA IN PUTINTA SI ARATATI-NE ASTA! Numai nu ne mai omorati copii, parintii, sau pe noi!

NOI LUAM ATITUDINE! De data aceasta importiva voastra! Sa va facem constienti de faptul ca GRESITI! Gresiti in modul in care va comportati fata de pacienti, fata de insotitori! Gresiti in modul in care comunicati cu societatea civila, asa cum o fac si cei de la putere! DAR PANA CAND?“