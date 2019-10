Jurnalişti somaţi de Poliţie să dezvăluie sursa unei fotografii. Cazul a stârnit o reacţie a PSD

Publicaţia „Constanţa de azi“ a relatat la acea vreme, în ziua de 26 mai 2019, când au avut loc alegerile europarlamentare, că în judeţul Constanţa se întâmpla ceva dubios, remarcat de oamenii din teren: maşini încărcate cu indivizi străini de loc mergeau din sat în sat şi cereau să voteze pe listele suplimentare. Fenomenul a fost semnalat inclusiv de membri ai comisiei de votare şi de observatori ai procesului electoral.

Primăriţa din comuna Mihail Kogălniceanu, Anca Belu (PNL), a postat explicit pe Facebook despre acest lucru, acuzându-l pe responsabilul PSD din localităţile vizate (Pantelimon, Nicolae Bălcescu şi Mihail Kogălniceanu) că a dat ordin să iasă alegători la vot prin judeţ.

Turism electoral la Kogălniceanu. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu aduce constănţeni şi năvodăreni ca să umple listele suplimentare “. Publicaţia a preluat informaţia, ilustrând-o cu două fotografii primite de la cineva de la faţa locului, care a surprins venirea unor cetăţeni la vot în comuna Mihail Kogălniceanu şi care făcuse o poză a listei electorale suplimentare. Articolul a apărut cu titlul: „“.

„Informaţiile şi documentele publicate vizează posibile infracţiuni electorale ale preşedintelui săvârşite la alegerile europarlamentare din această primăvară de către Horia Ţuţuianu. La trei luni după încheierea scrutinului de la europarlamentare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa ne-a cerut prin solicitări scrise şi telefoane să dezvăluim sursele care ne-au pus la dispoziţie informaţiile şi fotografiile din articol, spunând că identitatea sursei va fi protejată conform instituţiei Protecţiei martorilor. Anchetatorii ne-au cerut acest lucru sub ameninţarea unui dosar penal, sub pretextul că articolul nostru “, au declarat ziariştii de la „Constanţa de azi“

Ei au precizat că sursele din cadrul birourilor electorale din localităţile Nicolae Bălcescu şi Mihail Kogălniceanu au sesizat că în secţiile de votare veniseră până la orele prânzului mai mult cetăţeni din afara localităţii. „Lucru dubios dacă ţinem cont că vorbim despre comune care nu sunt puncte turistice, economice sau industriale. Şi mai dubios era faptul că zecile de maşini care aduceau votanţi din Constanţa şi Năvodari nu opreau doar la secţiile de votare uşor accesibile, aşa cum ar face un alegător de bună credinţă, ci mergeau inclusiv în secţii de votare aflate în localităţi îndepărtate, departe de drumuri principale“, au spus ziariştii de la „Constanţa de azi“.

Jurnaliştii arată că deşi au semnalat public o eventuală ilegalitate, IPJ Constanţa nu a avut nicio reacţie la acel moment.

„Ba din contră, încă de la început ancheta a fost îndreptată împotriva publicaţiei noastre, scopul poliţiştilor constănţeni fiind acela de a afla cine a dat informaţiile către ziarul Constanţa de Azi! Astfel, la trei luni după încheierea scrutinului de la europarlamentare, IPJ Constanţa a transmis o ordonanţă ziarului nostru, cerându-ne „comunicarea modalităţii prin care a intrat în posesia fotografiei unei file a listei electorale suplimentare de la secţia de votare 483 din com. Mihail Kogălniceanu“, precizează jurnaliştii, cărora li s-a pus în vedere că pot fi învinuiţi de obstrucţionarea justiţiei şi favorizarea făptuitorului, fapte ce se pedepsesc cu amenzi şi închisoare de la 3 luni, la 5 ani.

„Niciodată, dar niciodată nu vom dezvălui identitatea sursei care ne-a furnizat acest informaţii. Ne-am trăda meseria şi nu putem trăda încrederea oamenilor“, punctează ziariştii.

PSD Constanţa a transmis un comunicat de presă la scurt timp după apariţia articolului. Îl redăm ca atare:

„În legătură cu informaţiile care au apărut astăzi într-o publicaţie de presă constănţeană, organizaţia judeţeana Constanţa a Partidului Social Democrat dezminte categoric afirmaţiile şi insinuările făcute, referitoare la o posibilă ingerinţă a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa şi vicepreşedinte al Biroului Permanent Judeţean al PSD Constanţa Marius Horia Ţuţuianu în procesul electoral pentru alegerile Europarlamentare din luna mai a.c.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, dl. Horia Ţuţuianu face de altfel următoarele precizări: <În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa nu am intervenit niciodată în desfăşurarea unui proces electoral. De asemenea, nu am intervenit niciodată într-o anchetă jurnalistică, nici înainte, nici în timpul, nici după publicarea ei.

Doresc pe această cale să dezmint aceste informaţii! Din verificările pe care le-am efectuat şi din informaţiile existente, pot să precizez faptul că Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa s-a autosesizat cu privire la respectiva anchetă a publicaţiei online constănţene, fiind sesizate fapte de natură penală, de către poliţiştii care se ocupă în prezent de caz. Nu cunosc date despre această anchetă, nu am dreptul şi nu am nici interesul să mă implic, autorităţile statului şi instituţiile de presă ştiu foarte bine ce au de făcut şi este un caz care nu mă priveşte.

Mass-media din Constanţa poate să confirme că a avut, are şi va avea în mine tot timpul un partener de dialog! Încă de la preluarea mandatului, din 2016, uşile Consiliului Judeţean Constanţa sunt deschise pentru toţi jurnaliştii constănţeni. Element indispensabil într-o societate democratică, mass-media are drepturi şi obligaţii profesionale şi nimeni nu are dreptul să intervină în această activitate>.

De asemenea, nici speculaţiile referitoare la viaţa internă a organizaţiei judeţene a PSD Constanţa nu au vreun fundament, între preşedintele Felix Stroe şi Marius Horia Ţuţuianu neexistând vreun conflict real. Prin urmare, asemenea afirmaţii sunt făcute doar cu scopul de a justifica şi susţine un demers „jurnalistic” pur speculativ, făcut de organe de presă apropiate unor partide politice şi lideri locai ai acestora, aflaţi în directă competiţie electorală cu Partidul Social Democrat“, a declarat deputatul Radu Babuş, purtătorul de cuvânt al PSD Constanţa.

