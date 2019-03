Ioana Hudiţă Berindei: „Era 1 martie '52. Scosesem de la o fustă de la fete un fir alb şi un fir roşu şi l-am legat Ruxandrei la mână, mărţişor“

Ioana Hudiţă Berindei şi cei doi copii Fotografie din Lavinia Betea, Am făcut Jilava în pantofi de vară. Convorbiri cu Ioana Berindei

Ioana Hudiţă Berindei (1922-2008), fiica istoricului şi omului politic Ioan Hudiţă, căsătorită cu istoricul Dan Berindei, a fost arestată în august 1950, împreuna cu mama sa, Emilia Hudiţă, cu Coslovschi, un fost coleg din PNT al ta­tălui său, Ioan Hudiţă, care se afla în în­­ch­i­­­soare din 1947, după ce fusese dat afara de la Universitate, cu prietena sa Gili Po­pes­cu, fiica profesorului Ştefan Berechet, cu fratele mamei sale, Costache, căsătorit cu Profira, fiica lui Mihail Sadoveanu.

Ioana Berindei avea acasă un fiu, Mihnea, de doi ani, iar în închisoarea Văcăreşti, la 12 aprilie 1951, a născut-o pe Ruxandra. A fost închisă la Ministerul de Interne, Jilava, Văcăreşti şi Mislea.

Memorialul Sighet ne aduce aminte de 1 Martie drama prin care a trecut tânăra care şi-a lăsat acasă un fiu şi a născut după gratii încă un copil şi publică un fragment din interviul nr. 315 din AIOCISAC cu Ioana Hudiţă Berindei, realizat de Ioana Boca la 4 iunie 1996: „Ei, şi din clipa asta eu m-am luptat să plece Ruxandra acasă. În ziua plecării, a venit o miliţiancă care mi-a spus: „Hai, ambalează-o că pleacă.”

Era 1 martie ’52. Scosesem de la o fustă de la fete (…) un fir alb şi un fir roşu şi l-am legat Ruxandrei la mână, mărţişor. Ei, şi pe la zece: „Ambaleaz-o!”. Şi nu-i spălasem Ruxandrei nicio jachetă, era cârpită cu toate culorile, dacă aţi şti ce zdrenţăroasă era săraca, şi cu toate i-am le-am pus… Am băgat tot ce am avut, am scăpat de tot bagajul. N-am plâns, dar eram îngrijorată: mi-o luau acasă sau o duceau în altă parte?“

