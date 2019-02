Investitorul de origine libaneză Mohammad Murad: „Vrem să recuperăm toate valorile turismului românesc“

Mohammad Murad şi-a adăugat de curând în portofoliu Hotelul Lido din Bucureşti, la ceva vreme după ce a a cumpărat complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din staţiunea Olimp, diamantul coroanei litoralului din perioada comunistă. Libanezul care a studiat Medicina în România, în anii '80, împreună cu fraţii săi, a început cariera de investitor în turism cu achiziţionarea hotelului Majestic din Mamaia, apoi s-a extins în Mamaia, în nordul şi în sudul litoralului.

„Săptămâna trecută am sărbătorit noul născut din familia Phoenicia: Hotel Lido by Phoenicia, un proiect de suflet. L-am cunoscut în urmă cu 30 de ani, când treceam în fiecare zi şi priveam cu admiraţie acea clădire impunatoare din inima Bucureştiului.

Hotel Lido reprezintă pentru mulţi arhiva amintirilor petrecute în Bucureşti. Nu am avut ocazia să mă cazez atunci în el, sa fiu un simplu client, însă din poveştile oamenilor am rămas legat de ceea ce a insemnat Lido cândva.

Ani de zile acest simbol, numit şi Supraveghetorul celui mai cunoscut bulevard din capitală, a fost închis. Trist! A fost lăsat fără suflare, neajutat pentru a reveni! Pentru mine a devenit un proiect ambiţios, unde cu încăpăţânare am putut porni numărătoarea inversă.

Cu paşi mărunţi, implicare deplină, atenţie la toate detaliile, consider că in mare parte am reuşit, sa aduc istoria în prezent. Aşa cum le-am spus şi colegilor mei, în urmă cu 20 de ani, vă invit să faceţi parte din echipa mea şi împreună să ne luăm angajamentul de a recupera toate valorile turismului românesc.

Traseul lung a avut startul de la Majestic Mamaia, Hotel Perla, Hotel Cozia, Hotel Majestic Olimp, Phoenicia Grand Hotel din Bucureşti si a continuat. Trenul Express s-a oprit de data asta în staţia Lido. După un an şi jumatate, acest hotel a fost readus la viaţă cu multe elemente din trecut, rafinament şi confort până la cel mai mic detaliu. Ţin să mulţumesc întregii mele echipe, care m-a ajutat la acest proiect şi ii asigur pe toţi interesaţi de familia Phoenicia, că nu ne oprim aici şi vom continua investiţiile cu toată încrederea în România.

Ţara noastră merită tot respectul, toată dragostea şi atenţia pentru a reconstrui, încât să lăsăm generaţiilor viitoare ceea ce li se cuvine.

Astăzi Lido, mâine Amfiteatru-Belvedere-Panoramic“, a scris Murad pe pagina sa de Facebook.

„Din dorinţa de a reda strălucirea şi frumuseţea vremurilor de glorie ale României, grupul Phoenicia Hotels s-a făcut întotdeauna remarcat pentru readucerea la viaţă a unor hoteluri simbol, atât la malul mării, cât şi în Bucureşti“, a transmis compania de turism a libanezului.

Hotelul va fi clasificat la patru stele şi va fi denumit Lido by Phoenicia, având 115 camere, dintre care 18 apartamente. În interior au fost păstrate unele elemente originale, precum liftul, tavanul din unele camere şi treptele. Dispune de 2 restaurante – Restaurant Lido şi Lido’s Brasserie & Bar, 2 Săli de conferinţă, sală de fitness şi masaj. Lido by Phoenicia îşi propune să devină şi o importantă platformă de promovare a valorilor româneşti şi internaţionale, astfel încât pe holurile hotelului vor fi găsi tablouri cu Bucureştiul de altădată, ce aparţin unor pictori autohtoni. Investiţia iniţială se ridică la 5 milioane de euro, urmând ca în perioada următoare hotelul să beneficieze şi de un nou restaurant, centru spa şi celebra piscină cu valuri amplasată în curtea interioară a hotelului.

Cum va renaşte complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic

Investitorul libanez Mohammad Murad a mărturisit că visa în anii '80 la „coroana“ litoralului românesc. El a încercat să cumpere complexul încă din 2002. „Amfiteatru-Belvedere-Panoramic by Phoenicia“ va fi transformat într-o oază cu circuit închis.

Fosta glorie a litoralului comunist, faimosul complex Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din staţiunea Olimp, a fost cumpărată de omul de afaceri libanez Mohammad Murad, care conduce Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc. Cele trei hoteluri erau cele mai frumoase unităţi de cazare de pe tot litoralul, atrăgând protipendada ceauşistă şi turiştii străini. Tot Olimpul gravita, de altfel, în jurul acestui triptic unde se desfăşura inclusiv viaţa de noapte, distracţie interzisă muritorilor de rând.

„Pe vremea când eram student la Medicină, am purtat în sufletul meu, respectul şi admiraţia pentru acest minunat complex, şi niciodată nu m-am gândit că aş putea deveni proprietarul. Cu toate că acest amănunt contează mai mult sau mai puţin. Voi încerca să reîntorc istoria punând din nou coroana pe fruntea litorarului românesc şi acest complex va redeveni ceea ce a fost odată sau chiar şi mai mult. Numai prin investiţie putem repune România pe harta turismului mondial“, a mărturisit public Mohammad Murad, pe pagina sa de Facebook.

Originar din Liban, Murad a venit în anii '80 în România pentru a studia Medicina, la Iaşi, apoi la Bucureşti. Se specializa în neurologie, dar nu şi-a practicat profesia decât doi ani, după care s-a apucat de afaceri. Împreună cu doi dintre cei opt fraţi ai săi, Hassan şi Ahmed, a înfiinţat un imperiu care se întinde de la turism şi alimentaţie publică la imobiliare şi mass-media. În turism, Murad deţine lanţul Phoenicia, cu hoteluri noi şi vechi cumpărate de la stat, pe litoral şi în Bucureşti.

Istoric sinuos

Complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din Olimp a fost dat în folosinţă în vara anului 1971, dominând peisajul de pe faleza abruptă a Olimpului. Se afla în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat când a trecut în locaţie de gestiune pe la foşti angajaţi. În iunie 2008 a fost cumpărat de timişoreanul Josef Goschy, patronul companiei Unita Turism, cu suma de 10 milioane euro. Investiţia avea, însă, nevoie de alte investiţii în structură şi în modernizare, neputând ţine pasul cu noul val al turismului de pe litoral. Complexul a continuat să funcţioneze, dar şi-a pierdut cu timpul clasificarea de 4 stele pe care o avea, ajungând, în urma reclamaţiilor turiştilor nemulţumiţi de condiţii, la numai 1 stea. Hotelul Belvedere era închiriat de Raj Tunaru, fostul deputat PRM care a fost închis în SUA pentru agresarea amantei sale.

Turism de familie la Olimp

După discuţii care au durat câteva săptămâni, Mohammad Murad (foto jos) şi Josef Goschy au ajuns zilele acestea la o înţelegere. Murad a cumpărat de la Goschy cele trei hoteluri, cu restaurantele şi spaţiile de agrement aferente, la preţul de achiziţie - 10 milioane euro, deşi preţul iniţial de piaţă fusese de 6 ori mai mare. Patronul Phoenicia consideră că mai este nevoie de încă 15 milioane euro pentru reabilitarea complexului cu 770 camere, pentru a ajunge la standardele sale de altădată. Dar pentru că hotelurile ar trebui mărite pentru a primi clasificarea de 5 stele, complexul va rămâne la 4 stele.

Murad a mai încercat o dată, în anul 2002, să cumpere complexul hotelier, dar tranzacţia nu a fost finalizată. Complexul va intra în renovare şi va fi redeschis la 1 iunie 2018 sub numele „Amfiteatru, Belvedere şi Panoramic by Phoenicia“. Totul va fi cu circuit închis, deoarece proprietarul doreşte să îl transforme într-un resort, o oază în care au acces doar turiştii cazaţi acolo, după modelul Phoenicia Resort din Năvodari. „Se va axa pe turism de familie, pentru vacanţe în familie, pentru că Olimpul este o staţiune liniştită. Va avea 2.500 locuri de cazare“, a menţionat Mădălina Creţu, PR manager Phoenicia. Ea a precizat că Phoenicia îşi consolidează astfel poziţia de cel mai mare lanţ hotelier de pe litoral, având deja 10 hoteluri. „Sperăm că Statul va susţine relansarea acestei bogăţii a turismului românesc“, a spus reprezentanta Phoenicia.

Recunoştinţa libanezului Murad

„Astăzi în România avem nevoie de mai mult curaj, ambiţie, speranţă şi încredere în viitor. Să avem încredere în România, şi cultura de a gândi pozitiv, şi cu ocazia acestor zile sfinte, să dăm la o parte tot ce e rău şi să-i privim pe cei din jur cu mult drag. Îmi daţi voie să le mulţumesc persoanelor care au fost alături de mine de la bun început şi pe cei care m-au susţinut printr-un sfat, urări sau o mutumire după o vacanţă petrecută într-unul dintre hotelurile noastre de pe litoral. În mod special, îi mulţumesc României, care nu doar m-a găzduit, şi mi-a dat şansa de a-mi exprima şi de a realiza o mare parte din visurile mele“, a mulţumit Murad.

Pe aceeaşi temă:

Cum arată noul hotel de 5 stele de pe litoral. Aparţine unui om de afaceri libanez

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: