Investiţii de zeci de milioane de euro în sudul litoralului. „Singura zonă pe care o putem numi staţiune. Mamaia e un cartier de oraş“

Prin anii 2000, staţiunile din sudul litoralului au pierdut teren în faţa nordului, mai ales dacă vorbim de Mamaia sau Năvodari, zone care au explodat atât din punct de vedere al dezvoltării imobiliare, cât şi ca preţuri pentru petrecerea unei vacanţe pe litoral. Doar Vama Veche şi-a păstrat turiştii tradiţionali, deşi în ultima vreme aspectul zonei se schimbă din cauza multor noi construcţii.



Staţiunile clasice, Olimp, Neptun, Venus, Saturn, Cap Aurora, Jupiter, Mangalia sunt, în ultima vreme, la mare căutare în rândul investitorilor. Zeci de milioane de euro s-au plătit pentru reabilitarea unor hoteluri sau pentru construirea unora noi. Sudul devine atractiv pentru turismul de sejur, de familie sau all inclusive. În plus, sudul litoralului are ceva ce nordul a pierdut.



„Singura zonă pe care o putem numi «staţiune» de pe litoralul românesc a rămas doar sudul. Dacă ne uităm la Mamaia, Năvodari sau Eforie, toate seamănă mai mult cu cartiere de oraş, nu cu o staţiune turistică”, spune omul de afaceri Mohammad Murad, care are investiţii atât în Mamaia cât şi în sudul litoralului.



Investiţii de zeci de milioane de euro



Reabilitarea Compexului Hotelier Panoramic-Amfiteatru-Belvedere, din Olimp, este una dintre investiţiile lui Mohammad Murad. Complexul va fi inaugurat în curând.



„Proiectul se ridică la o investiţie de 45-50 de milioane de euro. Cele trei hooteluri sunt doar prima etapă. A doua etapă constă în ridicarea unui hotel de 5 stele în Olimp. Aici va fi şi un cazinou şi un club de noapte. Va fi un loc unde se pot caza aproximativ 5.000 de persoane, cu vârste de 25-30 de ani”, explică omul de afaceri.





Tot în Olimp, zilele trecute a fost inaugurat un resort de 4 stele, „Novum by the Sea”, o investiţie a Invest Group de peste 15 milioane de euro.



În apropiere de Mangalia se va construi un mare Parc Acvatic, investiţia aparţinând familiei Movileanu care în ultimii ani au achiziţionat şi reabilitat mai multe hoteluri din zonă. Au investit la început 12 milioane de euro în hotelurile Cocor şi Pajura din Venus şi au făcut Mera Resort, apoi alte 12 milioane în hotelul Onix din Cap Aurora. Au reabilitat şi un hotel în Mangalia care este deschis tot timpul anului.



„Aproape toate hotelurile abandonate au fost cumpărate şi renovate, iar acum sunt deja redate circuitului turistic. Alţi investitori au cumpărat terenuri şi au construit noi hoteluri de 4 şi 5 stele. Faţă de nordul litoralului, noi avem avantajul că deţinem multe zone verzi în interiorul staţiunilor şi aşa va rămâne şi pe viitor”, spune primarul oraşului Mangalia, Radu Cristian. De Mangalia aparţin administrativ 6 staţiuni din sud (Olimp, Neptun, Venus, Saturn, Cap Aurora, Jupiter), de aceea primăria a atras fonduri europene de peste 50 de milioane de euro, proiectele vizând reabilitarea falezelor, a străzilor, aleilor de acces, trotuarelor, dar şi achiziţionarea de autobuze electrice. Sunt cele mai mari investiţii din ultimii 0 de ani.



La finalul acestor proiecte, turiştii se vor putea plimba 9 kilometri pe o faleză pietonală modernizată care face legătura între Mangalia şi Olimp, trecând prin toate staţiunile amintite. De altfel, obiectivul administraţiei locale este să extindă sezonul turistic de la 2-3 luni, cât este acum, la 4-5 luni pe an, turismul fiind, alături de Şantierul Naval, principala sursă de venit la bugetul local.







Sudul litoralului ales pentru sejururi



Sudul litoralului a păstrat atmosfera de staţiune şi este ales de cei care vor să petreacă un sejur la mare, asta ar fi încă o diferenţă între Mamaia sau Neptun, de exemplu.



„Mamaia şi Năvodari au devenit staţiuni de tranzit (o noapte sau două), turiştii din sud vin pentru o medie de 5 nopţi de cazare”, spune Murad care arată că zona de nord a litoralului este foarte aglomerată din punct de vedere imobiliar. „Nu mi-am dorit ca Mamaia să ajungă un cartier al oraşului Constanţa. Dar s-a întâmplat şi am ajuns să avem pe plajă locuri mai puţine decât apartamentele construite. Dacă toţi din apartamente ar ieşi pe plajă, nu ar avea loc”.



Investitorii care preferă staţiunile Mangaliei primesc sprijin şi din partea primăriei, „prin reducerea birocraţiei, facilitaţi fiscale şi transparenţă decizională. De la an la an, am implementat programe speciale de atragere a marilor investitori, aşa cum am reuşit sa atragem şi cele mai multe fonduri europene in modernizarea staţiunilor din sudul litoralului”, spune edilul Radu Cristian.

Pe aceeaşi temă:

Mohammad Murad, despre premierul Ludovic Orban: „Nu ştie să facă nimic. În viaţa lui n-a dat un salariu“

Ce rute alternative recomandă Poliţia Română turiştilor care vor să ajungă pe litoral sau la munte