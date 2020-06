Imprimanta 3D a unor studenţi români va fi trimisă în spaţiu. Racheta va fi lansată de la Polul Nord, din cel mai mare centru spaţial civil al Europei

Studenţii români din echipa ECRIDA au pus la punct o imprimantă care va fi realiza obiecte 3D, pe orbită, în condiţii de microgravitaţie, folosind o tehnologie pe baza solidificării răşinilor în prezenţa radiaţiilor ultraviolete.

„Vrem să comparăm specimenele printate în spaţiu cu cele printate pe Pământ pentru a înţelege mai bine cum funcţionează acest proces în lipsa gravitaţiei. Sperăm ca proiectul nostru să demonstreze viabilitatea acestei tehnologii pentru viitoare misiuni spaţiale şi în perspectiva colonizării unei planete. Astfel am înlătura costurile şi timpul mare de aşteptare din misiunile de reaprovizionare din spaţiu“, spun tinerii inventatori.

Echipa ECRIDA este formată din 10 studenţi din Bucureşti, de la Politehnică şi de la Universitate: Radu Cioacă (Automatică, anul 4), Alex Hănţăscu (Mecanică, anul 2), Adrian Şişman (Energetică, doctorand), Valentin Mocanu (Automatică, anul 4), Cosmin Călcîi (Automatică, anul 4), Edwin Laszlo (Fizică, doctorand), Iulia Roman (Automatică, anul 4), Paul Paraschiv (Mecanică, anul 2), Delia Viţalaru (Inginerie Aerospaţială, anul 4), Romică Stoica (Inginerie Aerospaţială, anul 4).

Proiectul românesc a fost selectat dintre alte 100 trimise de echipe de la universităţi de top din Europa. El s-a calificat în finala programului academic ESA REXUS / BEXUS (noiembrie 2019 - martie 2021), organizat de Agenţia Spaţială Europeană în colaborare cu Germania şi Suedia. Concursul dedicat experimentelor pe rachete sau baloane oferă echipelor de studenţi şansa să desfăşoare experimente în spaţiu pe o rachetă sau un balon stratosferic.

Proiectul echipei de la Universitatea Politehnica Bucureşti a fost selectat pentru fi transportat în spaţiu la bordul rachetei REXUS29, ce va fi lansată din Suedia în martie 2021. Echipa se numără printre cele 10 finaliste calificate în urma unui proces de selecţie care a avut loc în noiembrie la ESTEC (centrul de inginerie şi tehnologie ESA din Olanda), unde echipele au prezentat propunerile lor de experimente în faţa unui grup de experţi.

„Pentru echipe, următorul pas va fi dezvoltarea conceptului, astfel încât acesta să fie gata de revizuire, în cadrul unei săptămâni de formare care va avea loc la baza de lansare arctică, din nordul Suediei, între 10-14 februarie 2020“, arată ROSA (Agenţia Spaţială Română). Politehnica Bucureşti îi va susţine pe studenţi să fie prezenţi la program. „Achiziţionarea efectivă a pieselor fizice şi prelucrarea lor este singurul lucru care ne ţine pe loc. Trebuie să strângem 4.000 euro pentru realizarea acestui proiect“, spune Paul Paraschiv, fost olimpic din Eforie.

Până acum au sărit în ajutorul lor câteva entităţi: GMV Romania – cu suma de 900 € în materiale; Facultatea de Inginerie Aerospaţială - 315 € - costul de călatorie către atelierul ESA din Sel, Norvegia; Facultatea de Control Automatic - 315 € - costul de călatorie către atelierul ESA din Sel, Norvegia; Clinica dentară Neoclinique - 420 € - materiale; Biosmartsol a oferit material absorbant pentru răşina folosită, o sponsorizare în jur de 100 €.

„Momentan, cam acestea ar fi firmele care ne-au sponsorizat. Am depus cereri şi la UPB, pentru transport, COMOTI, IMT, ISS &RoInSpace şi Thales Romania pentru a ne ajuta cu manufacturarea, asamblarea şi achiziţionarea unor piese“, precizează Paul Paraschiv.

Politehnica le-a oferit un loc unde să lucreze - un laborator de testare a prototipului şi i-a ajutat şi cu transportul către workshop-urile organizate de ESA.

„Teoretic am fi prezenţi la lansarea de la Esrange, dacă nu intervine altă problemă cu COVID-19. Dacă totul decurge in mod normal, şi nu o sa mai existe complicaţii, da, noi o sa fim prezenţi la lansare şi la recuperarea modulului. Noi am dori să îl expunem intr-un muzeu, la Muzeul Militar Bucureşti, unde se află şi capsula primului cosmonaut român Dumitru Prunariu“, explică Paul.

România a mai avut o performanţă asemănătoare în 2013, când a avut ultima participare la acest program. Atunci, studenţii de la Low Gravity Team au avut curiozitatea de a vedea cum se poate suda cu laser, în condiţii de microgravitaţie. Unul dintre ei, Claudiu Cherciu din Constanţa, este acum cercetător şi inventator la Institutul de Ştiinţe Spaţiale din Bucureşti şi la Romanian InSpace Engineering (RISE) de la Măgurele, de care Adevărul a scris recent.

