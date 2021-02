Imagini din filmul care l-a scos din minţi pe Nicolae Ceauşeşcu. „Faleze pe nisip“, interzis de comunişti

Proiectat doar câteva zile în faţa publicului, în ianuarie 1983, după care a fost interzis şi încuiat timp de şapte ani, filmul lui Dan Piţa a provocat o reacţie furibună a preşedintelui Republicii Socialiste România, care, în cadrul „Consfătuirii de lucru pe problemele muncii organizatorice şi politico-educative“ de la Mangalia, afirma că „avem nevoie de o artă care să prezinte esenţa, modelul omului pe care trebuie să-l făurim“.

„Faleze de nisip“ nu s-a dorit a fi un film dizident. Romanul care l-a inspirat, „Zile de nisip“, fusese scris de Bujor Nedelcovici în 1977 - 1978 şi publicat în 1979, an în care a şi primit premiul pentru proză acordat de Uniunea Scriitorilor.

Povestea era inspirată dintr-un fapt real. „Eram pe ţărmul mării, la Constanţa, pe plaja de la «Hanul Piraţilor». Şi într-o zi, stând lungit pe nisip şi apoi înotând în largul mării, am văzut un tânăr care s-a aplecat spre hainele mele aşezate pe un prosop, le-a luat şi a fugit printre măslinii sălbatici. Un furt în plină zi şi sub privirile mele. Am reclamat cazul la Miliţia din Constanţa, dar m-am lovit de aceeaşi obtuzitate şi lene din «vremea aceea», dar şi de aroganţa locotenentului Popa.

Adevărul. După câteva zile, am renunţat la reclamaţie şi am plecat la Bucureşti. Dar întâmplarea m-a obsedat…Imaginea «Puştiului», care îmi luase lucrurile de pe plajă şi aparatul de fotografiat, nu mă părăsea. Aşa că…de fiecare dată când vreau să mă eliberez de o obsesie, încep să scriu un roman“, şi-a reamintit Bujor Nedelcovici pentru

Pelicula a avut premiera la cinematograful „Scala“, la 31 ianuarie 1983, în absenţa regizorului Dan Piţa şi a interpretului rolului principal, Victor Rebengiuc.

