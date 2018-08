Gheorghe Turda, despre Dumitru Fărcaş: „Ca artist, l-am considerat tatăl meu. La imensitatea numelui său, toate cuvintele sunt de prisos“

Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, maramureşean la fel ca şi Dumitru Fărcaş, a declarant că maestrul taragotului era „ca un tată” pentru el.



„Este greu să vorbesc acum despre Dumitru Fărcaş. Ne-a legat o viaţă frumoasă şi tumultuoasă. Multe turnee în ţară şi în străinătate. La imensitatea numelui său, toate cuvintele sunt de prisos acum. Ca artist, l-am considerat tatăl meu deoarece ca student şi ca membru al ansamblului „Mărţişorul” de la Cluj, unde am activat sub bagheta maestrului, m-a ajutat în formarea muzicală şi umană”, spune Gheorghe Turda.



Relaţia dintre cei doi artişti a fost una de strânsă prietenie, Gheorghe Turda fiind cel care l-a ajutat pe Dumitru Fărcaş să pătrundă şi mai bine tainele „tropotitelor” din zona Maramureşului istoric. „Am avut o colaborare extraordinară din punct de vedere muzical. La un moment dat trebuia să fie şi naşul meu. Era un om foarte echilibrat, aprig în replici, nu ierta incultura, oamenii parşivi, avea un simţ extraordinar de a-i identifica pe oamenii parşivi şi nu-i ierta de nici un fel.”



Gheorghe Turda spune că cea mai bună caracterizare a lui Dumitru Fărcaş a fost făcută soţia sa. „Eram prieteni de familie, regretata mea soţie l-a caracterizat cel mai bine: <<Mitru are la superlativ trei ipostaze: AS-ul taragotului, iubitor de vinurile alese şi de femei frumoase>>”.

