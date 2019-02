Gheorghe Hagi împlineşte 54 de ani. „M-am născut să câştig”

„Cu ocazia aniversării zilei de naştere, conducerea Academiei de fotbal Gheorghe Hagi şi a FC Viitorul, colectivul tehnic şi jucătorii îi urează managerului tehnic Gheorghe Hagi un călduros La Mulţi Ani, multă sănătate, putere de muncă, bucurii, fericire şi împliniri alături de cei dragi şi cât mai multe satisfacţii pe toate planurile”, este mesajul transmis de colegii şi jucătorii lui Gheorghe Hagi.



Într-o conferinţă de presă ţinută de ziua lui, în urmă cu un an, fotbalistul explica ce reprezintă numele său: „Hagi înseamnă 'Harnic', 'A' înseamnă 'Ambiţie', 'G' e 'Generos' şi 'I' înseamna 'Iute' ... Cred că am fost iute, în orice, şi în cap, şi în picioare. D-aia am făcut-o pe fi-mea la fel, pe fi-miu la fel, că au minte. I-am făcut eu, că am fost armăsar bun, sunt ai mei”.

De asemenea, Hagi a declarat că soarta lui a fost să muncească. „Cred că am făcut foarte multe lucruri bune, toată istoria mea. [...] M-am născut să câştig, nu m-am născut să exist. Nu m-am născut cel mai bun, ci am devenit, prin muncă şi sacrificiu".



Pe 11 septembrie 1982, Gheorghe Hagi debuta în Divizia A în meciul SC Bacău – FC Constanţa 3-0. În anul următor joacă primul meci în echipa naţională, în întâlnirea Norvegia – România 0-0 (10 august 1983).



După patru ani la Sportul Studenţesc, în 1987 este transferat de Steaua Bucureşti. Avea 22 de ani, iar debutul lui a fost deosebit deoarece, în minutul 44 al finalei Supercupei Europei dintre Dinamo Kiev şi Steaua, Hagi a marcat singurul gol al partidei dintr-o lovitură liberă.

După 1990, Gheorghe Hagi a jucat la Real Madrid, Brescia, FC Barcelona, Galatasaray. A jucat în 124 de meciuri pentru Echipa Naţională a României, marcând 35 de goluri.

