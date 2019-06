Gest de solidaritate pe A2. Motociclist în pericol, salvat de un şofer care l-a ajutat să stingă focul

Daniel Baron, un tânăr motociclist din Giurgiu care locuieşte în Bucureşti, a circulat la 23 iunie pe Autostrada Soarelui. La un moment dat, când ajunsese la kilometrul 86, motocicleta a luat foc.

Un constănţean a oprit de urgenţă maşina şi a sărit în ajutorul său. Motociclistul care avea camera video instalată pe cască a surprins imaginile cu salvatorul său.

Acesta a intervenit cu stingătorul, reuşind să lichideze focul înainte de a se transforma într-un dezastru. Şoferul a plecat apoi, continuându-şi drumul, iar motociclistul l-a căutat dorind să-l răsplătească. Şi o altă maşină a oprit pentru a da o mână de ajutor.

„Azi (23 iunie - n.r.), KM 86, sens spre Constanţa, baiatul cu un VW Passat Break alb (n-am prins nr. EDIT: gasit ulterior pe filmare: CT-61-DSG), daca esti pe aici da-mi te rog un semn sa iti platesc spray-ul stingator si cateva beri ca m-ai salvat, din pacate ai plecat inainte sa ma linistesc eu si n-am apucat nici sa-ti multumesc, inca eram in soc, nu mereu cedeaza o biela si ia foc motorul sub tine. Multumesc mult si celeilalte masini care a oprit!“, a postat Daniel pe grupul de Facebook A2 - Autostrada Soarelui.

Şoferul salvator a fost recunoscut, iar Daniel a luat legătura cu George (Gheorghiţă Moldoveanu pe numele său) pentru a-i mulţumi. Acesta a refuzat, însă, până la capăt, vreo răsplată.

„L-am gasit pe baiat, George il cheama, am vorbit la telefon si a insistat ca nu vrea niciun ban, respect pentru oamenii ca el! In concluzie bine ca n-a patit nimeni nimic, fiarele se indreapta / inlocuiesc. Multumesc pentru ajutor!“, a scris Daniel.

Gestul constănţeanului a fost admirat de toţi internauţii din grup:

„Intr-o tara in care toata lumea scoate telefonul si filmeaza in loc sa ajute uite ca mai exista si oameni 👍 Ma bucur ca esti in regula. Drumuri bune!!!“ - Doru

„Omului nu cred ca îi trebuie stingător, cu câţiva zeci de lei îşi ia altul, în schimb în sufletul lui, este mulţumit ca a făcut o fapta buna, cum la noi rar se întâmplă, nu aşteaptă sa fie recompensat, cineva acolo sus va avea mereu grija de el sau ei, fiţi mai buni unii cu alţii şi ne va fi bine tuturor“ - Costel

