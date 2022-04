Gemeni născuţi în locuri diferite: unul în ambulanţa SMURD, altul la spital

Un apel la 112 anunţa vineri seara că o femeie din Constanţa stă să nască. La faţa locului a ajuns un echipaj SMURD care a preluat mănica pentru a o transporta la spital.

„Pe drum, contracţiile au fost din ce în ce mai puternice, iar salvatorii au fost puşi în faţa faptului împlinit: nu mai era timp. Copilul urma să vină pe lume. Cu emoţie, Ştefan, Nicu, Marian şi Cristina (echipajul SMURD n.red.) au asistat mămica la naştere. În ambulanţă”, transmite ISU Constanţa.





Salvatorii spun că mama nu a ştiut că este însărcinată cu gemeni.

„Evident că am avut mari emoţii. Toţi avem experienţă de ani de zile, dar niciodată nu am avut un asemenea caz. Am văzut multe în toţi aceşti ani, dar, se pare, în meseria aceasta mereu te confrunţi cu o situaţie nouă. Nicio intervenţie nu seamănă cu alta, nicio intervenţie nu este una de rutină”, spune plt.maj. Ştefan Gărgăianu.

Bebeluşul, o fetiţă perfect sănătoasă de trei kilograme, a venit pe lume în ambulanţa SMURD. Echipajul le-au transportat pe mamă şi fiică la Spitalul de Urgenţă Constanţa unde bebeluşul a fost dus pe Secţia Neonatologie, iar mama, la Ginecologie, pentru consult.

La scurt timp, echipajul SMURD a fost anunţat că mama avea, de fapt, gemeni, iar cel de-al doilea copil, un băiat, s-a născut la spital, spre surprinderea pompierilor militari, dar mai ales a medicului care ştia că aceasta deja născuse.

Pe mama şi pe gemenii ei îi aşteaptă acasă încă patru copii.

