Fregata Regina Maria, la exerciţiu NATO, în scenariu de război electronic. „Conflictele militare au ca ţintă neutralizarea sistemelor informaţionale“

Exerciţiul „Dogu Akdeniz 21” a pus accentul pe lupta antisubmarin, lupta anti-aeriană şi navală, conform unui comunicat de presă al Forţelor Navale.

„Munca noastră începe cu mult timp înaintea plecării din portul militar Constanţa, când pregătim legăturile de comunicaţii între fregată şi celelalte nave, precum şi cu eşaloanele superioare.





Managementul reţelelor de comunicaţii a asigurat legătura permanentă cu celelalte forţe participante, iar infrastructura ne-a permis obţinerea şi prelucrarea informaţiilor şi transformarea acestora în forma potrivită pentru transmiterea lor către factorii de decizie.





Am fost, astfel, în măsură să răspundem permanent la nevoile de comunicaţii ale misiunii sub comandă NATO, asigurând protecţia informaţiilor primite şi transmise într-un teatru de operaţii. Am acţionat prompt pentru recunoaşterea unor ameninţări din spectrul războiului electronic", a precizat căpitan Andrei Bîgiu, comandantul grupului de luptă comunicaţii, informatică şi război electronic.

Marinarii militari arată că obiectivul principal al conflictelor militare contemporane nu se mai axează, cu precădere, pe distrugerea tehnicii, armamentului sau a forţei umane a adversarului, ci pe neutralizarea şi dezintegrarea sistemelor complexe ale acestuia, în principal a sistemelor informaţionale.





În acest context, o secvenţă a exerciţiului organizat de Forţele Navale ale Turciei, la care fregata românească a participat, a avut ca scenariu atacul de la ţărm asupra sistemelor informatice de la bordul navelor grupării permanente NATO.

„Printre vulnerabilităţi se numără şi posibilităţile de interceptare a informaţiilor din reţelele de comunicaţii şi calculatoare, volumul foarte mare de informaţii produse, vehiculate şi prelucrate în sistemele de comunicaţii informaţionale, care pot fi supuse cercetării şi atacului adversarilor potenţiali, distruse, falsificate sau sustrase.





Afectarea infrastructurii informaţionale favorizează atacurile de tip bruiaj. „Dogu Akdeniz 21“ ne-a dat posibilitatea de a ne testa modul de reacţie la o emisie de radiofrecvenţă cu caracteristici posibil inamice.





Reţeaua de comunicaţii de la bordul navei, atenţia şi buna pregătire a operatorilor care o deservesc au făcut ca identificarea, analiza şi clasificarea emisiei să se realizeze cu promptitudine, ceea ce a condus la asigurarea şi securitatea sistemelor informatice“, a transmis maistrul militar Ionuţ Siea.

Pentru fregata „Regina Maria“ misiunea continuă, în conformitate cu planul de măsuri de consolidare a securităţii pe flancul estic al NATO şi UE, urmând să participe şi la exerciţiul organizat de Forţele Navale ale Greciei, intitulat „NIRIIS 21“.