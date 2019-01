Fotografii spaţiale extraordinare, reuşite cu un aparat DSLR. Autorul performanţei este un specialist în finanţe

O pasiune începută printr-o vizită la Observatorul Astronomic a devenit performanţă în fotografia spaţială. Răzvan Paşol, un bucureştean de 41 de ani care lucrează în Finanţe, a reuşit să surprindă la începutul lui 2018 trecerea Staţiei Spaţiale Internaţionale prin dreptul Lunii, iar la finele anului a terminat şi planul de imortalizare a seriei planetelor din Sistemul Solar. Pentru acest din urmă proiect, Răzvan a muncit doi ani.

Poate fi folosit un aparat foto DSLR

„De mai mult timp sunt pasionat de astronomie – în principal de Sistemul Solar şi de programele de explorare spaţială. Am fost de mai multe ori la Observatorul Astronomic pentru experienţa insolită de a vedea planetele prin telescop. La un moment dat am început să merg şi la prezentări despre astronomie, organizate de Observator. La acel moment nu părea că pot încerca partea practică şi pe cont propriu, pentru că nu voiam să mă complic investind în echipamente scumpe şi complicate“, istoriseşte Răzvan.

În urmă cu doi ani a participat la un eveniment despre astronomie şi ştiinţă organizat la Biblioteca Naţională. Seara, în parcare, se puteau face observaţii astronomice ale Lunii, cu o scurtă introducere în astrofotografie. Răzvan a constatat, cu surprindere, că se folosea pentru sesiune un aparat foto DSLR oarecum similar cu cel folosit de el în călătorii. Obiectivul foto era puternic, într-adevăr, dar era unul folosit pentru evenimente sportive şi natură îndeosebi. „Deci se poate“, şi-a zis el.

Răzvan a întrebat dacă aceeaşi combinaţie ar putea fi folosită şi pentru planete, dar proprietarul aparatelor nu ştia să-i răspundă pentru că el nu încercase aşa ceva.

„Am fost foarte uimit de rezultate“

Pentru că astrofotografia se practică de obicei cu echipamente dedicate, Răzvan a căutat un obiectiv foto mai puternic şi l-a găsit de închiriat la magazinul specializat F64. Între timp, folosind un program numit Stellarium, a studiat orbitele planetelor şi poziţiile lor pe cer.

Într-o seară de vară a dat o tură în parcul Izvor din Capitală să vadă dacă iese ceva. A fotografiat trei planete: Marte, Jupiter şi Saturn. Când a privit ecranul aparatului foto, senzaţia i-a dat fiori de emoţie. Era prima dată când vedea astfel de imagini nu pe televizor sau pe calculator, şi erau făcute chiar de el.

Planetele Sistemului Solar, fotografiate de un român Foto Răzvan Paşol

„Am fost foarte uimit de rezultate. Sigur că rezoluţia şi nivelul de detaliu nu sunt ca în pozele de la sondele spaţiale NASA. Dar e o senzaţie foarte tare să le fotografiezi singur şi să obţii câteva detalii minime, nu doar punctele luminoase care se văd cu ochiul liber. Iar toate acestea – cu echipamente fotografice de bază, fără elemente sofisticate sau dedicate astronomiei“, relatează Răzvan.

Planeta lui preferată, Jupiter

De la prima imagine a planetelor surprinsă cu camera sa DSLR, a mai avut vreo 15-20 de sesiuni foto, în ultimii doi ani, încercând să obţină cadre cât mai bune, mai multe detalii şi imagini cu obiecte cât mai îndepărtate sau greu de fotografiat din Sistemul Solar.

A început să facă fotografii astrale cu un Nikon D3300, gama DSLR entry-level de la Nikon, având un obiectiv propriu de 18-55 mm şi un obiectiv cu o putere mai mare, de 150-600 mm, pe care-l închiriază când are nevoie. A început cu teme mai simple, cum este Calea Lactee, apoi a continuat cu petele solare şi cu planetele Jupiter, Venus, Marte, Saturn.

Jupiterul este planeta lui preferată de când a văzut imaginile spectaculoase obţinute de NASA. În plus, Jupiter este una dintre planetele cel mai uşor de fotografiat datorită dimensiunii şi distanţei faţă de Pământ. „Unii dintre sateliţii lui Jupiter au proprietăţi foarte interesante, existând păreri că o parte dintre ei ar putea avea forme de viaţă primitive. Asta rămâne de văzut după ce ajung mai multe sonde acolo“, spune Răzvan Paşol. El avertizează amatorii să nu fotografieze niciodată Soarele fără un filtru special, pentru că este periculos pentru ochi.

A prins benzile lui Jupiter şi inelele lui Saturn

Astrofotografia este o ramură a fotografiei care te provoacă la învăţare, îmbinând teoria cu practica. Pe lângă noţiunile foto, de setare perfectă a dispozitivelor, trebuie să cunoşti poziţia şi orbitele corpurilor cereşti. Aşa găseşti timpul şi locul optime pentru a le imortaliza. Când verifici ce imagini ai captat, acela e momentul adevărului pentru fotograf. Ai obţinut ce doreai? Ai prins cel mai bun cadru? Este mai mult decât au reuşit alţii? Răspunsul poate fi o revelaţie.

„Când am văzut fotografiile, am avut acel moment fantastic de surpriză. Reuşisem să fotografiez benzile planetei Jupiter, inelele lui Saturn, culoarea roşie-portocalie a lui Marte, unii dintre sateliţii lui Jupiter sau satelitul Titan al lui Saturn, faza de semilună a lui Venus şi altele“, enumeră el.

Dintr-un loc din Bucureşti, Răzvan Paşol a fotografiat astfel planetele care, alături de Pământ, formează Sistemul Solar: Mercur, Venus, Luna, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi Soarele.

Fotografierea Neptunului, care este cea mai îndepărtată de Soare, este în sine un succes care a permis completarea colecţiei de planete. El a alcătuit o imagine compozită, din elemente disparate, pe care a postat-o pe Facebook. Ansamblul foto a fost vizualizat de internauţi devenind, ca fotografierea Staţiei Spaţiale Internaţionale prin dreptul Lunii, o imagine virală. Şi pentru această fotografie, Răzvan s-a pregătit îndelung.

Pe urmele unei staţii spaţiale

Staţia Spaţială Internaţională (ISS), o staţie spaţială experimentală, satelit artificial care orbitează la 400 de kilometri în jurul Pământului, are un echipaj format din specialişti care colectează date despre viaţa în Cosmos. Staţia a fost lansată la 20 noiembrie 1998 printr-o colaborare a agenţiilor spaţiale din SUA, Rusia, Canada, Japonia şi Europa.

Pentru fotografierea staţiei spaţiale a fost nevoie de documentare suplimentară, iar provocarea a fost pe măsură. Staţia se deplasează foarte repede, cu peste 7 km/s, iar poziţionarea perfectă trebuia calculată minuţios şi riguros. Pentru a nu greşi, Răzvan s-a ajutat de un sistem special, transit-finder.com.

„Trebuia să am mai multe condiţii îndeplinite: poziţie – localizare geografică şi poziţionare fix deasupra Observatorului pentru dimensiune aparentă cât mai mare; tranzit deasupra Soarelui sau deasupra Lunii; apariţie în umbră pentru tranzitul Lunii – pentru contrast; vreme favorabilă fără nori etc. Toate aceste condiţii se întâmplă destul de rar pe parcursul unui an, pentru o anumită locaţie“, detaliază Răzvan. Toate setările şi pregătirile trebuie făcute dinainte, în aşteptarea apropierii clipei celei mari. „La momentul potrivit declanşezi aparatul foto şi speri că ai reuşit să o prinzi. Dacă ai greşit ceva, ocazia s-a pierdut şi trebuie să încerci data viitoare, peste câteva luni“, spune el.

Clipa cea mare

A durat un an aşteptarea momentului exact, timp în care a făcut câteva încercări nereuşite de a face poza. Dar în noaptea zilei de 29 ianuarie 2018, planetele s-au aliniat. „Am fost în parcul Izvor şi am făcut teste şi setări vreo 30 de minute. Am mers apoi în zona Militari pentru pozele finale. Tranzitul ISS prin faţa Lunii a durat exact 0,6 secunde. Atât am avut la dispoziţie să declanşez aparatul foto“, spune Răzvan.

Staţia Spaţială Internaţională (ISS), în dreptul Lunii Foto Răzvan Paşol

Fotografia a fost făcută, practic, „în orb“, pentru că nu s-a văzut nimic cu ochiul liber sau pe ecranul aparatului. Acasă, când a descărcat tolba, a strigat de fericire. Adăugase o fotografie extraordinară în noianul existent pe internet. Reacţia celor care i-au apreciat fotografia l-a bucurat pe deplin. „Am reuşit să stârnesc lumii interesul şi curiozitatea pentru astronomie“, zâmbeşte astrofotograful.

Fotografiile lui Răzvan Paşol sunt expuse pe site-ul său, worldtravels.ro, unde privitorii sunt invitaţi să călătorească virtual prin locuri neînchipuit de frumoase, de pe această planetă, dar şi de pe altele.

