FOTO VIDEO Coşmarul de fiecare noapte al localnicilor din Constanţa: „Toată vara nu putem deschide vreun geam“

Situaţia este critică la plaja Trei Papuci, unde cel mai mare bar de pe plajă, Zoom Beach, atrage tinerii la distracţie în fiecare noapte, ca la un mic Neversea. Locatarii blocurilor nu se pot odihni vara din cauza decibelilor şi a gălăgiei făcute la petrecerile care se ţin aici zilnic, cu zeci sau sute de persoane.

Ei au făcut încă din 2014 plângeri peste plângeri la autorităţi - dar barul continuă să funcţioneze. Când cheamă Poliţia să reclame vacarmul pe care trebuie să-l îndure, oamenilor li se recomandă să închidă geamurile ca să nu mai audă zgomotul, care „este ok“ din punctul de vedere al patrulei. În plus, unii locatari au fost ameninţaţi că vor fi amendaţi dacă vor mai suna la 112 pentru că deranjează organele de poliţie „fără temei“, deşi muzica răsuna atât de tare încât de-abia se înţelegeau.

„Când am fost în audienţă, viceprimarul Costin Răsăuţeanu ne-a spus că nu se putea face discriminare între localurile din Constanţa şi cele din Mamaia, astfel că a fost acordată autorizaţia de funcţionare non-stop pentru Zoom Beach, chiar dacă este în zonă rezidenţială!

Cu controalele este altă mascaradă: când vin echipe să facă măsurători de zgomot, muzica e dată la un nivel imperceptibil, apoi revine la normal când pleacă echipele. Avem geamuri termopane, izolaţie fonică, balcoane închise şi muzica tot se aude ca şi cum ar bubui la noi în casă. Vara, nici ziua, nici noaptea nu putem deschide vreun geam“, sunt oamenii disperaţi.

Ei precizează că nu cer interzicerea beach-barurilor, ci doar revizuirea programului şi a felului în care difuzează muzică. În înregistrarea de mai jos, făcută de unul dintre oamenii care locuiesc în vecinătatea plajei, se aude nivelul de zgomot de la Zoom Beach, în plină noapte. Nivelul pe care autorităţile şi măsurătorile nu-l găsesc în neregulă.

Luate la rând, fiecare instituţie menită să vegheze la respectarea legii se plânge de limitarea competenţelor şi de lipsa resurselor. Apele Române declină competenţa pentru funcţionarea legală a operatorului de plajă, alta decât cea de verificare a întreţinerii sectorului de plajă închiriat. Garda de Mediu Constanţa nu are sonometru astfel că anunţă beach-barul să-şi cheme el un laborator de măsurare autorizat RENAR, iar măsurarea se face „în aceleaşi condiţii cu cele reclamate“; sancţiunea maximă de 60.000 lei nu a fost acordată vreodată. „Nu este prevăzut în procedură ca la măsurători să participe şi reclamantul, pentru c-ar ieşi scandal“, spun comisarii de mediu.

Agenţia de Protecţia Mediului are sonometru, dar îl foloseşte doar până la ora 16, cât este programul instituţiei. Sonometru are şi Direcţia de Sănătate Publică, care vine la sesizarea cetăţenilor, dar după câteva zile, pentru că deplasarea echipei trebuie aprobată de conducere.

Poliţia Locală este dotată cu sonometru şi preia de la Primărie aceste sesizări; anul acesta a dat 8 amenzi în valoare totală de 4.000 lei în Constanţa şi în Mamaia (unde hotelierii şi turiştii se plâng de gălăgia teraselor şi a cluburilor de noapte), iar unei firme din Constanţa i-a suspendat activitatea pentru 30 zile, pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice.

La fel aplică amenzi Poliţia sau Jandarmeria, dar nicio o autoritate nu pune stop distracţiei nocturne care continuă nestingherită.

Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor are grijă de alte aspecte ale activităţii unui beach-bar, dar conducerea este de părere că lucrurile trebuie delimitate: „Unde este zonă rezidenţială nu trebuie să fie club de noapte cu boxe afară“.

Nicu Picu, unul dintre patronii de la Zoom Beach, spune că barul este în deplină legalitate. „Repetaţi, vă rog, care este problema. Nu auzeam că sunt chiar lângă o boxă, acum m-am îndepărtat de ea. Oamenii n-au de ce să facă reclamaţii. Noi am luat toate măsurile să fim în regulă. Noaptea nu dăm muzică, am închis lateralele să nu se mai propage zgomotul, iar la toate măsurătorile făcute de Poliţia Locală ieşim bine, sub limite. Nu avem nicio amendă“, a declarat el pentru „Adevărul“.

Riveranii se mobilizează pentru darea în judecată a beach-barurilor care au program de club de noapte. „Am sperat că instituţiile îşi vor face datoria, dar este o complicitate între autorităţi şi investitori. Principiul de funcţionare este corupţia, nu legea“, sunt revoltaţi locatarii din zona Faleză Nord.

