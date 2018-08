FOTO România în arhivele publice din New York. Imaginile unice pentru ţara noastră din memoria Americii

O serie de imagini despre România se află în arhiva Bibliotecii Publice din New York, Statele Unite ale Americii. În colecţia de faţă sunt înfăţişate manevre de luptă de pe câmpul de bătălie, uniforme şi accesorii explicate pe arme, momente de răgaz ale trupelor - cum ar fi adăparea cailor unor roşiori, care flirtează cu ţărănci frumoase ce duc ulciorul pe umăr. Regina Maria este creionată la căpătâiul unui rănit de pe front, alături de medici şi infirmiere.

„Primul Război Mondial o transformă în erou naţional. Participă activ pe front, încurajează răniţii şi soldaţii din cele mai fierbinţi puncte de luptă, nu se teme de gloanţe, nici de epidemii, de tifosul exantematic sau gripa spaniolă, de răni sau de sărăcie. Maria sfârşeşte prin a fi supranumită ’Mama Regina’, ’Mama răniţilor’ şi ’Regina-soldat’ (ea a şi fost comandant onorific al Regimentului 4 Roşiori, care i-a purtat numele şi a cărui uniformă a îmbrăcat-o, fiind şi o iscusită călăreaţă). A înfiinţat organizaţia ’Regina Maria’, care a dezvoltat o reţea de spitale în Moldova şi serviciul de ambulanţă. Nu numai că nu s-a temut, dar a privit apropierea de poporul său ca pe un privilegiu pe care alte capete încoronate nu îl aveau. Nicolae Iorga scria: ‚Numai din adâncul disperării era menit acest neam românesc să se ridice la culmile spre care râvnise, şi zilnica împărtăşire a Regelui şi Reginei cu imensa durere a unei naţiuni zdrobite punea temelia morală a Dinastiei, o prefăcea dintr-un respectat factor constituţional într-un element esenţial al vieţii naţionale însăşi’“, arată familia regală a României.

În cinstea suveranei României, considerată acum o Lady Diana a timpurilor ei, fiind cea mai frumoasă şi mai populară regină a Europei, în marile saloane din New York au fost date baluri şi recepţii, în toamna-iarna anului 1926. „Oaspetele nostru regal român, în costum naţional“, titrau publicaţiile vremii pentru care regina Maria pozase ca o divă.

Două invitaţii arată că o recepţie s-a ţinut la 23 octombrie 1923, găzduită de hotelul Biltmore, luxos stabiliment al New Yorkului. Alt dineu s-a desfăşurat la 10 noiembrie 1926, la hotelul Brown Palace din Denver. Urmaşii reginei Maria, citând biografii, relatează cum farmecul şi distincţia înnăscute o transformă pe Regină într-o stea mondială. Prin celebritatea ei, Regina Maria face cunoscută România în întreaga lume.

„Vizita în Statele Unite ale Americii, din 18 octombrie - 24 noiembrie 1926, în compania copiilor ei, Ileana şi Nicolae, reprezintă apogeul popularităţii sale şi, de fapt, apogeul popularităţii unui reprezentant al Statului român în lume. Peste tot în Statele Unite, Regina şi suita au fost primite de oficialităţi, dar şi de mulţimi entuziaste.

Ne e aproape imposibil să ne imaginăm astăzi cât de iubită era Regina Maria şi cât de mult bine făcea ea României, prin chipul strălucitor pe care i-l oferea. Pentru mulţi americani, evenimentul vizitei Reginei României a fost unul care i-a marcat pentru totdeauna. S-a scris mult despre acea vizită, chiar după ce trecuseră ani buni.

Regina Maria a vizitat, printre altele: New York (unde a fost întâmpinată, pe 18 octombrie 1926, la Primăria Oraşului New York de primarul James J. Walker care i-a oferit cheia oraşului, de notabili şi de o mulţime entuziastă), Washington, DC (la 19 octombrie 1926, Preşedintele Statelor Unite ale Americii a primit-o pe Regină la Casa Albă şi i-a întors vizita, mergând la Legaţia României; seara, Preşedintele a oferit o recepţie în cinstea Reginei Maria), Philadelphia (unde a participat la Expoziţia Internaţională, la 21 octombrie 1926), Brooklyn (în 23 octombrie a fost primită de preşedintele Camerei de Comerţ), Buffalo (25 octombrie; aici i se închină o odă, care conţine versuri precum 'From coast to coast and sea to sea/ Our Country welcomes Queen Marie/ The flags of nation, city, state/ Salute the noble, true and great (...) We give our hearts to Queen Marie'), Portland - Oregon (3 noiembrie 1926), Denver (10 noiembrie), Indianapolis (17 noiembrie), Chicago, Ohio, Minneapolis, Seattle, Kansas City, Maryhill (unde a inaugurat un muzeu care păstrează şi acum obiecte ce i-au aparţinut Reginei) etc.

Unii comentatori au vorbit de 'frisonul regalist' pe care vizita Reginei Maria l-a provocat în Statele Unite. Regina însăşi a considerat că uneori pompa a fost exagerată. Poate tocmai de aceea a declarat că şi-ar fi dorit ca, la o viitoare vizită în America, să reuşească şi ea să vadă America şi nu doar să fie văzută de către aceasta. În cadrul călătoriei peste Ocean, Regina a vizitat şi Canada.

A trebuit să-şi scurteze călătoria şi să se întoarcă în ţară, din cauza înrăutăţirii stării de sănătate a Regelui Ferdinand. Vizita în America a Reginei Maria rămâne un exemplu de diplomaţie regală şi poate sluji de încurajare sau model ori de câte ori ne simţim marginali ori provinciali. Pentru americanii din 1926, Regina Maria a României venea dintr-un „centru“ simbolic, din care americanii îşi doreau să facă parte“, se menţionează pe site-ul Casei regale a României.

