FOTO Imagini de groază în secţia de pediatrie a unui spital judeţean. „Gunoiul dă pe afară şi colcăie gândacii“

Imaginile au fost surprinse de Andreea G., o mămică internată alături de copilul ei, chiar înainte de Revelion, în Spitalul Judeţean Constanţa, Secţia de Pediatrie. Femeia arată că personalul medical şi auxiliar este depăşit de situaţie în asemenea perioade aglomerate, dar şi faptul că majoritatea medicilor şi asistentelor este indiferentă la suferinţa pacienţilor. În plus, Andreea arată şi condiţiile mizerabile în care bolnavii stau zi de zi.

„Nu este personal suficient, toţi doctorii şi asistentele sunt depăşiţi de situaţie, internări se fac la greu, din tot judeţul, inclusiv de la Tulcea, chiar dacă nu sunt locuri suficiente, şi mămicile sunt nevoite să stea câte două într-un pat, cu tot cu copiii lor...iar când vine de externare...Dumnezeu cu mila”, scrie Andreea.

Mai departe, femeia descrie haosul instalat în spital chiar în perioada Revelionului. „Un singur medic trebuie să se ocupe de internări, externari, terapie intensivă, consultaţii etc. ATENŢIE ! În cele 7 zile cât am stat internată cu copilul (30.12.2019-prezent) vizita zilnică medicală constă doar într-o simplă întrebare, şi anume Ce fac copii? FĂRĂ NICIO CONSULTAŢIE, pentru a putea monitoriza starea lor de sănătate.

Această experienţă din Spitalul Judeţean Constanţa m-a lăsat cu un gust amar şi cu o dezamăgire profundă, deoarece atitudinea cadrelor medicale referitoare la situaţia micuţilor pacienţi internaţi, a lăsat de dorit. Spre exemplu, au uitat să îi recolteze băieţelului meu probele de exudat, a trebuit să îi recolteze din nou sânge, în condiţiile care aceste analize fuseseră recoltate cu o zi înainte, însă ele nu mai ştiau ce au făcut cu ele. Pe lângă asta, în momentul în care am alertat asistenta despre faptul că starea copilului meu se agravase şi că avea respiraţia foarte greoaie, această l-a ascultat cu urechea (fără stretoscop) şi mi-a spus că nu are nimic şi m-a sfătuit să o chem în cazul în care se agravează să îi pună masca de oxigen. Sunt multe de povestit. Ideea e că am fost trataţi cu foarte multă indiferenţă.”

În afară de un medic şi două asistente, celelalte cadre medicale s-au comportat inuman, spune Andreea care descrie şi condiţiile în care trăiesc de 7 zile în această Secţie de Pedriatrie: „de la infirmierele care nu îşi fac treaba aşa cum ar trebui, deoarece saloanele nu se dezinfectează aşa cum ar trebui, toaletele sunt infecte, gunoiul da pe afară. Pe lângă asta, gândacii colcaie în saloane, pe pereţi,peste tot, mucegaiul este că la el acasă, şi primim lenjerii de pat rupte şi găurite , pe care ar trebui să dormim noi şi copiii noştri. Nu mai spun de mâncarea zilnică , care, pe lângă faptul că nu este consistentă nici pt noi, nici pentru copii, nu este divizată cumva şi pt pesoanele care alăptează şi nu au voie cu sare din cauza tratamentului.”

