FOTO Cei şase orfani rămaşi în grija bunicii, la un pas de a-şi cumpăra o casă. Cât au donat românii în urma apelului lansat de „Adevărul“

GALERIE FOTO

În urma apelului lansat de ziarul „Adevărul“, care le-a prezentat povestea în premieră, mobilizarea extraordinară a oamenilor le-a dat copiilor orfani speranţa unui viitor în siguranţă. Impresionaţi profund de povestea lor tragică de viaţă, românii au pus mână de la mână şi au adunat pentru copii suma de 55.000 euro cu care aceştia pot nădăjdui la o casă destul de spaţioasă, în care să poată locui cu bunica şi unchiul din partea mamei care le poartă acum de grijă.

Cel mai mare copil are 16 ani, cel mai mic are 12 ani. Cristian s-a născut în 2001, gemenii Andrei şi Tudor - în 2003, gemenii Amelia şi Luca - în 2005, iar Marta în 2006. Perechile de gemeni, chiar, s-au născut în aceeaşi zi: 27 ianuarie. Copiii au intrat sub tutela bunicii Maria Uţă, care a primit custodia lor prin hotărâre judecătorească definitivă.

Bătrâna şi-a lăsat bărbatul în gospodăria de la Căzăneşti, Ialomiţa, pentru a se muta la Constanţa, lângă nepoţii care îşi văd în continuare de şcoală, antrenamente sportive şi concursuri. Fiul ei, Nicolae, a trebuit să facă acelaşi lucru, renunţând la serviciul stabil din Anglia, pentru a sta cu copiii care trebuie să-şi desăvârşească educaţia, până vor fi pe picioarele lor. „Când am spus că trebuie să merg înapoi la muncă, copiii s-au întristat: ‘Şi tu pleci?’“, povesteşte unchiul. A rămas cu ei şi odată terminată toată birocraţia încredinţării copiilor, îşi va clădi şi el un nou drum, alături de ei.

Văzând cum se strâng banii în contul copiilor, familia a început să spere. Au pornit căutările pentru o locuinţă potrivită, mai mult decât o sufragerie şi un dormitor în care stau acum toţi opt, în care să locuiască împreună. Au găsit ceva, apropiat de suma pe care o au, la Cumpăna - o comună situată la 5 kilometri de Constanţa.

Casa se află chiar în mijlocul satului, lângă biserică şi stadion, este ridicată, dar nefinalizată, cu un etaj, 4 dormitoare, sufragerie, bucătărie, două grupuri sanitare şi un garaj. Suprafaţa construită este de 190 metri pătraţi, iar curtea este de 410 metri pătraţi. Imobilul are un preţ final de 66.000 euro, iar amenajarea sa va mai costa, probabil, 10.000 euro, care să includă şi racordarea la reţeaua de gaze.

Când au mers să o vadă, copiii au izbucnit a uimire: „Oaau, ce maare e!“. Când i-au păşit pragul şi-au făcut cruce, ca la intrarea în biserică. După ce i-au cercetat fiecare ungher, au trecut la alegerea camerelor pe care trebuie să le împartă frăţeşte. Bunica va dormi în camera de jos, că o dor picioarele. Copiii vor dormi la etaj, câte 2 în cameră. Unchiul îşi va amenaja garajul, ca să mai câştige spaţiu.

Programul de curăţenie e deja stabilit pe zile. Dar pentru că nu s-au înţeles care să ia dormitorul cel mare, copiii vor trage la sorţi pe beţişoare. Asupra unui lucru au fost toţi de acord: pe peretele scărilor, la intrare, vor fi aşezate fotografiile părinţilor Dana şi Gabriel, alături de icoane. În curte, coşul de baschet, unde copiii abia aşteaptă să arunce mingea, are deja locul stabilit.

„Ne-a plăcut că este construită cu responsabilitate, am mers la vizionarea casei cu prietenii noştri cei mai buni, care ne-au rămas aproape zi de zi. Mai trebuie să strângem câţiva bani pentru a încheia contractul la 2 iulie, deocamdată am semnat precontractul, să ne asigurăm că vom avea locuinţa. Apoi va mai costa ceva finisarea casei, utilarea şi mobilarea“, calculează familia Dascălu-Uţă fiecare pas.

Mai mulţi oameni care îşi anunţaseră deja sprijinul în materiale de construcţie şi alte obiecte necesare au sărit în ajutorul lor pentru terminarea construcţiei. Până la începerea anului şcolar, cei 6 copii trebuie să aibă un cămin, să fie rostuiţi şi mai liniştiţi după anii de traumă pe care i-au trăit. În 2012, de Mărţişor, tatăl lor a murit la 44 ani, suferind o comoţie cerebrală. În 2018, de Paşti, mama lor a fost înmormântată, răpusă de cancer la 43 ani.

Bunica Maria a împărtăşit fericirea nepoţilor: „Cât de frumoasă e casa, ce mare e, ce bine va fi acolo!“. Când copiii au plecat la joacă, bătrâna de 66 ani a început să plângă, fără să poată fi consolată de cineva: „De ce a fost nevoie să moară fata mea, ca ei să aibă o casă?“. Şi-a şters lacrimile rapid când au venit copiii înapoi să o întrebe cum vor aşeza mobila în căminul la care au visat părinţii lor.

Apelul prietenilor pentru copiii Dascălu

„În urma ajutorului primit de la sute de oameni minunaţi, au început formalităţile pentru achiziţionarea unei case în Cumpăna, pe numele celor 6 fraţi Dascălu. Ieri s-a semnat antecontractul de vânzare-cumpărare şi sperăm ca în scurt timp să putem achita întreaga valoare a imobilului, urmând a se trece la finisarea şi mobilarea lui. Cu ajutorul celor care vor să ajute în continuare, sperăm ca începutul anului şcolar să îi găsească pe copii în casă nouă.

Vă mulţumim din suflet tuturor pentru implicare şi vă reamintim că puteţi dona în continuare în contul bunicii (care a obţinut tutela definitivă a copiilor) sau în contul deschis special de Fundaţia Demnitatea Pontica:

Uţă Maria - CEC Bank, RO15CECEB00008RON0055824 (lei), RO68CECEB000B2EUR0055832 (euro)

Fundaţia Demnitatea Pontica - CUI 28944912, Banca Transilvania RO77BTRLRONCRT0209960203“

Pe aceeaşi temă:

FOTO Destinul celor şase fraţi orfani care luptă să rămână împreună. Premianţi, medaliaţi, susţinuţi de o bunică

Susţinere impresionantă pentru cei şase fraţi premianţi rămaşi orfani: copiii care ar face mândru orice părinte

Concert caritabil la biserica Sfântul Mina din Constanţa. Banii strânşi vor fi donaţi celor şase fraţi premianţi rămaşi orfani