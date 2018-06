FOTO Asociaţia care trimite copiii nevoiaşi gratuit în tabără: „Sunt familii care nu au ieşit niciodată din satul lor“

Este a doua ediţie a acestei tabere de vară organizată de Asociaţia „Hai să ajutăm“: anul trecut au fost duşi 58 copii la Buşteni, anul acesta încă se strîng copii pentru cele 100 locuri disponibile în seria 29 iunie-1 iulie, la cabana Padina din munţii Bucegi.

„I-am cazat la o pensiune în Buşteni şi le-am arătat frumuseţile României. De asemenea am făcut o serie de activităţi cu ei: am tras cu arcul, am sărit cu sacul, am făcut întreceri, am învăţat ce înseamnă o trusă de supravieţuire, am învăţat cum să urcăm pe munte corect, am învăţat să preţuim şi să protejăm natura, am învăţat să trăim sănătos. Asta vom face şi anul acesta“, spun voluntarii de la „Hai să ajutăm“.

Motivaţia: „Uitasem de sine“

Asociaţia „Hai să ajutăm!“ a fost înfiinţată în Bucureşti de Laura Dolis (37 ani, din Brăila) şi Cristian Istrătescu (38 ani, din Caracal-Olt), doi tineri care activează în sectorul Pharma. În 2010, Laura a decis să îşi schimbe viaţa, motivată de boala autoimună incurabilă care-i retezase avântul.

„Alergam între 3 locuri de muncă, în luptă continuă cu timpul şi mă intersectam printre paşi cu un soţ la fel de ocupat. Aveam speranţa că vom zămisli un copil care să ne aducă mai multă lumină şi care să ne întreacă în performanţe. Dar am reuşit doar performanţa de a uita de sine. Totul se derula la turaţie maximă până când mi-am pierdut corpul de sub control. Am fost diagnosticată cu lupus, o boală care nu mă lasă să fac copii, să merg la plajă, să dansez sau să mănânc sărat. Viitorul meu se făcuse scrum. Mi-am zis că boala a venit cu un motiv, că probabil nu merg pe drumul drept“, mărturiseşte Laura Dolis.

Te vindeci prin binele făcut

Încercând să se recompună, Laura şi-a îndreptat atenţia către binele celor mai defavorizaţi. A lăsat deoparte calea în care gândea cum să adune mai mult pentru bunăstarea familiei sale şi a început să strângă bani pentru cei sărmani. Aşa l-a întâlnit pe Cristian Istrătescu, care a însoţit-o pe drumul în care luptă pentru educaţia copiilor fără sprijin.

„Abia acum învăţ să trăiesc. Am descoperit lumea bucuriei de a ajuta necondiţionat, am descoperit oameni frumoşi care mi-au întins o mână de ajutor. Într-un final am salvat o viaţă - Maria, fetiţa pe care am adoptat-o şi pe care o iubesc atât de mult, încât distanţa de la Pământ până la Luna pare mică. Astfel m-am redescoperit pe mine“, spune Laura Dolis.

Laura şi Cristian au strâns lângă ei alţi tineri inimoşi, care fac voluntariat după program, de la ora 18 - fără să se plângă că n-au timp, că sunt obosiţi sau că nu mai au energie. La finele zilei sunt împliniţi că au făcut ca acea zi să conteze. „Putem dărui altora ceea ce nouă ne-a lipsit. Când o familie care n-a ieşit niciodată din sat îţi spune că a petrecut alături de tine cea mai frumoasă zi din viaţa ei... Asta este cea mai puternică răsplată“, afirmă Cristian.

Unde se întâlnesc lumile

Copii şi bătrâni ajutaţi zi de zi, nu doar de Sărbători; rechizite pentru copii de şcoală; pregătirea unei mese calde pentru săraci; tabere gratuite pentru copii şi părinţi - sunt acţiuni la care se gândesc permanent cei de la Asociaţia „Hai să ajutăm!“. Actualmente, ei adună copii care să meargă, alături de părinţi, câteva zile într-o tabără la munte. Mobilizarea generală se face greu, deşi anunţul este distribuit masiv pe Facebook, pentru că informaţia nu ajunge unde trebuie - la firul ierbii.

„Am făcut apeluri pe Facebook, sponsorizate, dar până nu am luat legătura cu oameni din teren cărora să le pese îndeajuns de mult, aceşti copii n-ar fi mers niciodată într-o tabără“, arată Cristian. Acest lucru arată că lumile în care trăiesc oamenii care sunt activi doar pe Facebook şi cei care au realmente nevoie de ajutor sunt diferite şi nu se vor intersecta niciodată dacă primii nu ies din zona de confort şi nu merg să deschidă poarta şi minţile celor nevoiaşi. „Bineînţeles că unii găsesc nemulţumiri în orice. Dar noi facem binele până la capăt şi nu avem voie să ne lăsăm demoralizaţi, pentru că ştim că este mai important ca Binele să ajungă la cei care au atâta nevoie de el“, socotesc voluntarii.

După o acţiune umanitară, o familie nevoiaşă din Vaslui a aşternut câteva gânduri, citeţ şi ordonat, într-o scrisoare de mulţumire adresată asociaţiei: „Datorită vouă, sărbătorile au fost mai dulci, iarna mai călduroasă şi chipurile noastre mai zâmbitoare. Rândurile noastre ajung mai târziu nu din cauza timpului, ci pentru că nu am ştiut cum să reacţionăm. Sunteţi nişte oameni speciali, îngeri trimişi de Dumnezeu să lumineze zilele celorlalţi“.

Apel pentru tabăra „Hai să ajutăm“

„Ştii un copil care n-are posibilităţi materiale să meargă într-o tabără, deşi ar merita? Ei bine, îi oferim noi această şansă!

Iată cum ne poţi ajuta:

- Scrie-ne în mesaj sau pe contact@haisaajutam.ro cazuri de copii care s-ar bucura de această tabără, însă nu au posibilităţi materiale;

- Fă o donaţie în contul: ING: RO88 INGB 0000 9999 0383 8102;

- Distribuie, distribuie, distribuie!

Vrem să ajutăm copii, iar pentru asta avem nevoie de ajutorul tău, fii alături de noi!

Pentru înscrierea cazurilor, colegii nostri şi-au împărţit judeţele participante:

- Ilfov, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Brăila, Tulcea, Constanţa: Teo 0762048584

- Olt şi Dolj: Mihai 0766168668

- Teleorman si Bucuresti: Andra 0724026496

Sponsorizări persoane juridice/contracte: Cristi 0732307003“

Pe aceeaşi temă:

FOTO Destinul celor şase fraţi orfani care luptă să rămână împreună. Premianţi, medaliaţi, susţinuţi de o bunică