FOTO Cum arată Vama Veche după ce pleacă turiştii: „În fiecare zi, marea are o altă culoare, iar fiecare răsărit este altfel“

Răsăritul îl întâmpină pe plajă, ascultând Bolero-ul lui Ravel şi făcând fotografii pentru vamaioţii de pretutindeni. Fac plimbări lungi pe malul mării explorând împrejurimile, de o parte şi alta a graniţei. Iar oprirea se face la Bolo, singurul local deschis din Vamă.

Pentru ei şi numai pentru ei, Vama Veche îşi dezvăluie frumuseţea departe de ochii mulţimii.

„Am intrat în altă lume“

Alături de soţia sa Sanda, Ioan Ciobotaru (67 ani), consilier juridic din Râmnicu-Vâlcea, a descoperit Vama abia la maturitate. În urmă cu 15 ani, Mircea, fiul lor cel mare, i-a luat la Vamă, iar soţii Ciobotaru nu se gândeau că îşi vor găsi locul de suflet la 440 kilometri de casă.

„Am intrat în altă lume şi în ea am rămas. Gata cu orice altceva, aici ne-am simţit în apele noastre. A fost un coup de foudre, cred că şi pentru ea“, râde Ioan.

Acum, că sunt pensionari, Ioan şi Sanda vin în Vamă cam de 8 ori pe an şi stau perioade de 10-12 zile. Sunt pasionaţi de fotografie, aşa că grupurile de vamaioţi sunt alimentate în permanenţă cu imaginile lor. Sărbătorile de iarnă le-au făcut aici, iar primul răsărit de soare din 2018 l-au întâmpinat pe malul mării, conform tradiţiei, pe muzica Bolero-ului lui Ravel - aşa cum răsună vara, de La Stuf. „Când ajungem casă, două zile nu ieşim din casă. Încă visăm. La răsărit, Sanda îmi spune: «Hai, că pun Bolero-ul». După 2-3 săptămâni încep să postez fotografiile. Gazdele noastre din Vamă râd: <E semn că deja ţi-e dor>. Ne lipseşte cam totul de aici“, admite Ioan.

Uşa prin care intră răsăritul la Vama Veche Sursa Facebook Benny Vama Veche

Nu regretă că n-a cunoscut Vama mai devreme. Toate la timpul lor – spune el. Înainte era Olimpul, era Costineştiul, era Constanţa cu plaja Trei Papuci, erau discotecile. Acum a explodat Vama în ei - râd sexagenarii. „N-o să spun niciodată că <Vama nu mai e ce-a fost>. Vama este aceeaşi, e alta doar la suprafaţă. Dar Vama profundă, în esenţa ei, cu spiritul ei energizant, cu voia bună, zâmbetele – este la fel pentru cei care o cunosc cu adevărat. O iubesc din tot sufletul, ne privim în ochi şi e ceva formidabil“, zâmbeşte Ioan.

„Contează ce eşti, nu ce ai“

Cu ţinuta lui de hipiot, Benny „Vama Veche“ face parte din peisajul Vămii. Îl recunoşti pe loc, mai ales că e însoţit mereu de câini. Este pictor, născut la Bucureşti şi emigrat cu părinţii, din 1964, în Israel. În 1992 a revenit în România pentru trei săptămâni, dar a rămas aici, oriunde l-ar mai fi purtat paşii.

„Am descoperit Vama călătorind din Balcic spre Bucureşti. Am fost frapat de lumina ei specială de la răsărit, de la apus - nicăieri nu am întâlnit-o. Locul are o deschidere mare, o energie specială, care rezistă la tot. Este un spaţiu al sufletului. Din 1999 vin regulat, este casa mea de vară. În fiecare an mă mut aici, mental, din mai până în octombrie. Locuiesc la rulote, în spatele Arcăi, unde sunt căsuţe cu terase, verdeaţă şi trandafiri. Un mic sătuc, în plină Vamă“, povesteşte Benny.

Vamaioţi în orice anotimp - Benny, Sanda şi Ioan Sursa Benny Vama Veche

Pentru el, Vama a fost un paradis regăsit, similar celui din Peninsula Sinai din anii ’80, de pe vremea Iordaniei. „Natura este superbă. În fiecare zi, marea are o altă culoare, iar fiecare răsărit este altfel. Te conectezi la natură, dar şi la sinele tău. Aici te dezbraci de statut, toate diferenţele pică. Nu mai contează ce faci, ce ai, ci ce eşti. Descoperi partea pozitivă din tine, se schimbă şi timpul. În Vamă nu mai contează vârsta. Îmi plac oamenii Vămii, dar îmi place Vama când e pustie. Tânjesc după Vamă când sunt la Vamă“, explică Benny sentimentul care-l ţine legat de Vamă. Pentru el, pustietatea este o poezie, deşi este sociabil.

„Oamenilor le e frică să rămână cu ei singuri. Singurătatea e binecuvântată, stai cu tine, cu natura, cu frunzele îngălbenite şi roşii, care nu seamănă una cu alta. Eu îmbrac locul în imaginaţia mea cu oamenii care cântă, cu viaţa, bucuria, nostalgia, tristeţea - nu trebuie să-ţi fie frică de niciuna. Sunt obişnuit să părăsesc locurile, dar la Vamă am o problemă, pentru mine este un Triunghi al Bermudelor. Pentru că atunci când Vama se goleşte, rămâne doar ea, necondiţionată de atracţii, de ce este deschis, de cine este în Vamă. Cine iubeşte Vama o iubeşte pentru ea. Este o claritate în lumină şi în aer, aş fi sinucigaş să plec acum“, arată Benny vamaiotul.

La răsărit, toamna Sursa Facebook Ioan Ciobotaru

