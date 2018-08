Fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, demontează bilanţul actualului titular al postului: „A mistificat în mod intenţionat detalii tehnice“

Fostul ministru l-a acuzat pe succesorul său de faptul că a „mistificat în mod intenţionat” anumite detalii tehnice din bilanţul prezentat la 6 luni de mandat. Totodată, Mircea Titus Dobre (deputat Pro România) cataloghează conferinţa ministrului Bogdan Trif ca fiind „plină de falsuri şi explicaţii halucinante”.



Într-o postare pe contul său de Facebook, Dobre analizează fiecare pagină din bilanţul actualului ministru al Turismului arătând că acesta îşi arogă merite ale unor realizări care datează din anul 2017, din timpul mandatului său la acel minister.







Astfel, tichetele de vacanţă (pagina 2 din bilanţ), prezentate de Trif ca o mare realizare au fost reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă 46/2017din 30.06.2017 şi Hotărârea 940/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009. „Aceste acte normative au fost realizate împreună cu echipa ministerului, cât am ocupat funcţia de ministru, Bogdan Trif neavând nici un rol”, notează Dobre.



Ordonanţa Guvernului privind garantarea pachetelor turistice (pagina 3 din bilanţ) este considerată de fostul ministru ca fiind „copy/paste din Directiva Europeană… de fapt nu se garantează absolut nimic, iar pachetele turistice vor fi mult mai scumpe şi mai nesigure, iar legea este nonfuncţională”.



În pagina 4 din bilanţul prezentat de Bogdan Trif se vorbeşte despre descentralizarea Ministerului Turismului, obiectiv prevăzut în programul de guvernare al PSD. Mircea Titus Dobre îi reaminteşte actualului ministru că instituţia „a fost primul minister, în 2017, care a făcut parte din proiectul pilot de descentralizare. Din nou, succesorul meu îşi arogă merite pe care nu le are.”



Legea Turismului (paginile 5-8), care urmează să intre în circuitul de avizare interministerială, a fost un alt punct din bilanţul lui Bogdan Trif. „Legea Turismului presupune reglementarea multor aspecte, dar am să punctez doar câteva lucruri: organizaţiile de management al destinaţiilor, o formulă de parteneriat între autorităţile publice locale şi mediul privat cu ajutorul căreia vor stabili care sunt priorităţile de promovare a zonei turistice, cum vor fi cheltuite acele taxe speciale percepute de autorităţi de la hotelieri şi de la ceilalţi operatori economici din turism”, menţiona ministrul în prezentarea bilanţului.



În schimb, fostul ministru al Turismului, aminteşte că proiectul de lege fost pus în dezbatere publică pe 24 august 2017, „în timpul mandatului meu de ministru al Turismului”, arătând şi calendarul dezbaterilor publice ce au avut loc în 2017.



„În afară de a prezenta un bilanţ al activităţii mele în fruntea Ministerului Turismului, atribuindu-şi lucruri şi merite pe care nu le are şi la care n-a avut nicio contribuţie, Bogdan Trif a reuşit să arate că în cele şase luni de activitate la conducerea Ministerului nu a fost în stare să ia avizele necesare pentru a putea fi aprobat proiectul de Lege a Turismului de către Executiv, urmând să vină în Parlament, forma finală fiind publicată pe site-ul Ministerului, la data de 11 decembrie 2017”, spune Dobre.



În continuare, fostul ministru demontează alte puncte înscrise ca realizări în bilanţul succesorului său, arătând că toate aceste iniţiative i-au aparţinut: birourile externe, master plan de investiţii în turism, atestare staţiuni turistice, târguri de turism şi Strategia Naţională de Promovare şi Dezvoltare a României.

