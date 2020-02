Filmul celor 16 ore de agonie ale femeii care a murit cu zile la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. Versiunea fiului pacientei versus explicaţiile medicilor

Cauzele decesului, conform certificatului medical constatator: insuficienţă cardio-respiratorie acută, hidropneumotorax Drept, pneumopatie acută, emfizem pulmonar rupt şi cardiopatie cronică.

Totodată, conducerea Spitalului a demarat o anchetă internă. În cadrul unei conferinţe de presă susţinute marţi, 4 februarie, managerul spitalului, Cătălin Grasa, şi directorul medical, Bogdan Obadă, au prezentat filmul evenimentelor petrecute în data de 1 februarie. Medicii resping acuzaţiile familiei, că şi-ar fi neglijat pacienta, sau ar fi lăsat-o atâtea ore pe un scaun, şi aşteaptă să primească toate declaraţiile scrise din partea personalului medical implicat în acest caz.

„Suntem mai mult decât interesaţi să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat. Pacienta s-a prezentat cu fenomene de dispnee, nişte afecţiuni cronice cardio-pulmonare. Dacă putea sau nu fi salvată pacienta, sunt amănunte pe care conducerea spitalului vrea să le clarifice în momentul în care va fi gata necropsia”, a declarat Cătălin Grasa.

Filmul evenimentelor-varianta Spitalului

Filmul evenimentelor, le la prezentarea la UPU a doamnei Popa, până la decesul acesteia, au fost prezentate de către directorul medical al spitalului, cel care conduce şi ancheta în acest caz.



„Pacienta s-a prezentat la ora 7.30 de minute la UPU, cu ambulanţă, cu simptome respiratorii de aproximativ 3 zile, pe fondul unei patologii cardiace. Primul consult a fost la ora 8.07 realizat de către medicul urgentist. Pacienta era stabilă hemodinamic. S-au efectuat EKG, analize de sânge uzuale, radiografie pulmonară. S-a instituit un tratament cu ser fiziologic, spune medicul Bogdan Obadă.



Bogdan Obadă (stânga) şi Cătălin Grasa au explicat ce s-a întâmplat



Pacienta a fost încadrată cod verde, apoi la ora 10.00 a fost consultată de un medic de boli interne care a solicitat suplimentar alte analize, mai specifice. La ora 11.10 a fost efectuat consultul cardiologic la solicitarea medicului internist. Pacienta era stabilă hemodinamic. S-au solicitat încă un set de analize ţintite pe funcţia cardiacă.



„Se solicită şi CT computer tomograf, pacienta având creatinină mare. S-a continuat cu tratamentul antihipertensiv. La 12.06 este solicitarea de CT care s-a efectuat la ora 19.30. Această pauză este explicată prin faptul că au fost 8 solicitări de cod roşu pentru CT, 11 de cod galben şi 4 de cod verde. Toate au fost solicitări cu segmente multiple”, spune directorul medical.



La 19.30 se face computer tomograf, iar rezultatul acestuia vine la ora 20.30, moment în care pacienta este reevaluată de medicul urgentist. Starea ei, spun medicii, era stabilă. În urma rezultatului CT se evidenţiază hidropneumotorax şi se solicită un consult chirurgical. Doar că la 21.50 se înrăutăţeşte starea femeii, devine instabilă şi se produce stopul cardio-respirator. Manevrele de resuscitare nu dau nici un rezultat, pacienta fiind declarată moartă.



„Pe tot parcursul cât a stat în UPU a fost pe cod verde. Cod verde înseamnă că este conştientă, colaborantă, echilibrată hemodinamic şi respirator. Nu a fost pe cod roşu sau galben. Totul s-a întâmplat dintr-odată. S-a întâmplat ceva şi aşteptăm să vedem ce”, mai spune Cătălin Grasa, managerul Spitalului, care dă asigurări că femeia nu a stat pe un scaun, „a stat pe o targă în urgenţă pe cod verde, apoi într-un salon de aşteptare.” De asemenea, ar fi stat şi pe un scaun special, care se poate face targă.



Fiul victimei, faţă în faţă cu un scaun medical

„Dacă discutăm de UPU Constanţa (în 2019 a avut 141.000 de prezentări) cred că au suficientă experienţă să-şi dea seama că un pacient este de cod verde. A fost reevaluată în permanenţă de către medicul urgentist. Sistemul de triaj funcţionează corect. De îmbunătăţit orice se poate îmbunătăţi, dar este un UPU cu experienţă, nu este un UPU în care pasager ajung pacienţi de urgenţă. Nu a fost abandonată cum s-a vehiculat”, concluzionează managerul.



Constantin Popa, fiul victimei



„Era de cod roşu, nu de verde”



Constantin Popa, fiul femeii decedate, spune că a avut o întâlnire cu conducerea spitalului. „Le-am cerut să se uite, ca medici, pe rezultatele analizelor de la ora 11.00 şi 12.00, care erau elocvente şi arătau clar starea gravă care nu mai era de cod verde. Avea tensiune 10. Oricine poate să vă spună că o tensiune 10 este de cod roşu, nu de verde. Plus problemele la plămâni care au ieşit în analizele de dimineaţă.”



De asemenea, bărbatul spune că mamei sale nu i s-a pus un diagnostic până a murit şi se întreabă ce fel de tratament puteau să-i aplice medicii în cele 16 ore dacă nu aveau un diagnostic.



„Când am venit eu, la ora 19.00, mama era pe un scaun mobil cu care se transportă pacienţii. E un scaun cu roţi. Era în salonul de aşteptare, lângă medicii care completează documente. Avea ochii roşii, umflaţi, cianoză la ochi, respiraţie greoaie. Cădea de pe scaun, o mai susţineam eu de umeri. Imaginile video pot dovedi asta”, adaugă Constantin Popa.



De la ora 19.00, ora sosirii fiului, acesta spune că nu a venit nici un medic să pună un diagnostic, mai ales că veniseră rezultatele CT. „Pulsul îl avea 12 şi în scădere. Am cerut unei asistente să repornească paratul EKG deoarece îi căzuse un senzor, a dat din umeri şi a mers mai departe. Toţi medicii au venit la final, în camera de resuscitare. Erau 9 medici acolo, la resuscitare. Atunci au venit medicii, până atunci nu au fost prezenţi”, spune bărbatul.



Ilie Popa, soţul victimei



„Se va muri în continuare”



Şi Ilie Popa, soţul victimei, acuză medicii de la Spitalul Judeţean constanţa de lipsă de profesionalism. El a stat de dimineaţă alături de soţia sa şi povesteşte prin ce a trecut. „Este o catastrofă a sistemului medical, în special a medicului care a fost de gardă, un medic stagiar. Încă se va muri în continuare dacă ea mai practică această meserie. Nu s-a ţinut cont de starea pacientei, s-a ţinut cont de sistemul de cunoştinţe sau pile care dau prioritate anumitor bolnavi. Putea fi salvată.”



În jurul orei 12.00, spune bărbatul, a insistat să vadă cum se simte soţia sa, care era într-un salon de aşteptare. „Începuse să transpire, avea mâinile reci. Nu avea nici un diagnostic pus. A stat pe un scaun cu rotile de la ora 8.00, apoi pe o tragă cu alţi 4-5 pacienţi. Pe targă nu a stat prea mult deoarece erau prea mulţi pacienţi. Au mutat-o pe un scaun. Acel scaun nu putea fi rabatat”, spune Ilie Popa.



Concluzia bărbatului este că soţia sa a murit cu zile şi îi acuză pe medici că în cele 16 ore i-au „făcut nişte calmante, nicidecum un tratament care să-i fie benefic situaţiei.”

