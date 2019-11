Filiala PSD cu tabloul Vioricăi Dăncilă pe perete, în impas. Pe cine va susţine PSD Constanţa în şedinţa CEx

PSD Constanţa s-a remarcat de fiecare dată în clipele grele pentru Viorica Dăncilă, emiţând comunicate de presă în care îşi declara susţinerea sa necondiţionată.

PSD este, de altfel, filiala de partid care afişează pe peretele din spatele mesei oficiale, din camera de şedinţa de la sediul de la Trocadero, portretul conducătorului de partid. Întâi a fost Liviu Dragnea, acum este Viorica Dăncilă.

În ziua CEx-ului de marţi, 26 noiembrie, însă, PSD Constanţa n-a mai transmis niciun mesaj public de sprijin pentru Dăncilă. Filiala de la malul mării condusă de Felix Stroe (şi el cu nume de stradă în comuna Cumpăna) nu a luat încă nicio poziţie oficială, dar cu siguranţă se poziţionează faţă de conflictul din partid.

După înfrângerea usturătoare suferită în alegerile prezidenţiale, când a obţinut jumătate din scorul lui Klaus Iohannis, Vioricăi Dăncilă i se cere capul, deşi ea vede ca principali vinovaţi ai eşecului ei pe liderii din teritoriu care nu au obţinut un scor bun pentru ea.

„Noi am făcut tot ce-a fost posibil în această campanie, efectiv. Am făcut o campanie la maximum, nicio virgulă nu a fost lăsată deoparte. Eu chiar am crezut în această campanie“, spune Radu Babuş, deputat PSD şi purtător de cuvânt PSD Constanţa.

Tabloul Vioricăi Dăncilă, la PSD Constanţa Sursa Facebook PSD Constanţa

Babuş ştie că marţi seara, soarta partidului se va juca dur. Nu este de acord cu schimbarea de siglă şi denumire a partidului. „Nu am făcut lucruri atât de rele încât să fugim de ceea ce suntem, de fapt. Am făcut lucruri bune, oamenii pot spune. Ne asumăm, nu poţi face nuntă din fiecare victorie şi nici înmormântare din fiecare pierdere. Nu poţi câştiga încontinuu. Dar da, este nevoie de feţe noi, de un suflu nou, de politicieni tineri, acest lucru va fi primit bine de oamenii care au aşteptări de la noi“, arată deputatul PSD de Constanţa.

Radu Babuş, unul dintre politicienii tineri ai partidului, crede că impasul în care se află acum partidul se datorează unor lucruri din trecut. „Acesta nu este scorul nostru, nu e în regulă, ceva n-a mers. Ne-au ajuns din urmă lucruri vechi, este decontul, nu cred că este vina candidatului. Va fi o şedinţă complicată, dar trebuie să luăm decizii cu înţelepciune şi linişte. Suntem deja la Bucureşti, ne mai aşteptăm colegi să vină. Vom vedea diseară, când se vor pune toate problemele în discuţie serioasă, vor fi momente tensionate sau mai puţin tensionate, nu e o decizie uşor de luat, dar viaţa merge mai departe“, consideră el.

