Festival de jazz la Constanţa. JazzUp Sea, locul unde muzicile se întrepătrund

Pasionaţii de jazz şi experienţe muzicale inedite sunt aşteptaţi la Constanţa în perioada 2-5 august 2018, la prima ediţie a JazzUp Sea.

Organizatorii festivalului care debutează la Constanţa îşi propun să poarte publicul prin teritorii muzicale noi, invitându-l să îşi revigoreze imaginea despre jazz şi muzică în general.

Astfel, pe lângă unii dintre cei mai interesanţi muzicieni internaţionali ai momentului, pe scenă vor urca şi câţiva dintre cei mai valoroşi reprezentanţi ai jazz-ului românesc.

La ediţia din 2018, concertele JazzUp Sea se vor desfăşura în locuri atent alese din Constanţa: Piaţa Ovidiu, Cazino, Muzeul de Arheologie, Muzeul de Artă şi Centrul Multifuncţional Jean Constantin (fostul cinema Republica).

Concertul de deschidere „Amor” din 2 august va fi un eveniment în aer liber, în Piaţa Ovidiu, unde, începând cu ora 19.30, muzica de jazz se va întrepătrunde cu muzica sud-americană, în interpretarea violonistului venezuelean Alexis Carnenas şi a muzicienilor de la Recoveco din Paris. Alexis Cardenas este un artist polivalent ce s-a distins în egală măsură ca interpret de muzică clasică, contemporană, jazz sau latino-americană.

În cea de-a doua seară a festivalului, cvintetul format din Elena Mîndru şi invitaţii săi din România şi Finlanda va susţine un spectacol inedit la Cazino începând cu ora 19.30 - „The Lighthouse“. Premiată şi apreciată de către juriul prezidat de Quincy Jones la Montreux Jazz Voice Competition în 2012 (Premiul al II-lea şi Premiul Publicului), Elena Mîndru este astăzi una dintre cele mai valoroase reprezentante ale jazz-ului românesc şi european.

Un concert de improvizaţie, „Jamsession”, cu artiştii festivalului este programat pentru sâmbătă, 4 august, începând cu ora 20.30, la Centrul Multifuncţional Jean Constantin. Vor urca pe scenă Elena Mîndru-Turunen - voce, alături de Răzvan Popovici - violă, Valentin Serban - vioară şi Ioan-Dragoş Dimitriu - pian.

Ultima zi a festivalului va cuprinde două concerte: un matineu „Jazzy Classics“ - la Muzeul de Arheologie începând cu ora 11.00. Răzvan Popovici - violă, Valentin Şerban - vioară, Ioan-Dragoş Dimitriu - pian vor readuce ritmurile lui Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, George Gershwin şi ale ingeniosului compozitor rus Nikolai Kapustin în atenţia publicului constănţean.

Concertul de închidere, „Afrodizzy“ este programat duminică, 5 august, începând cu ora 18.00, la Muzeul de Artă. Un concert-experiment, în care doi muzicieni, prieteni (Luiza Zan – voce şi Iulian Pavelescu - chitară) îşi propun să testeze optimismul publicului, încrederea acestuia într-o lume lipsită de griji, cel puţin pentru câteva zeci de minute. Luiza Zan este o voce unică, o cântăreaţă multilaterală, cu rădăcini solide în muzica de jazz, dar şi cu influenţe puternice din muzica clasică. Născută în Tulcea, în 2004 absolvă cursurile Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi, la secţia lied-oratoriu, clasa profesorului Marie-Jeanne Stoia după care se lansează într-o carieră de succes pe scenele naţionale şi internaţionale.

JazzUp Sea este un proiect organizat de Asociaţia CultART şi finanţat de Primăria Municipiului Constanţa.

Programul festivalului:



Joi, 2 august 2018

OPENING CONCERT - AMOR

Piaţa Ovidiu, 19.30

Muzică din Mexico, Cuba, Columbia, Argentina, Venezuela



Alexis Cardenas & Recoveco



Alexis Cardenas, vioară

Leonidas Rondon, cuatro

Nelson Gomez, chitarone

Francisco Gonzales, chitară



Vineri, 3 august 2018

THE LIGHTHOUSE

Cazinou, 19.30

Elena Mîndru quintet



1.) Jocul ţambalelor (music: Johnny Răducanu, lyrics: Nina Cassian)

2.) Between a Smile and a Tear (music: Tuomas J. Turunen, lyrics: Elena Mîndru)

3.) I Do Not (music and lyrics: Elena Mîndru)

4.) Swan (music: Tuomas J. Turunen, lyrics: Elena Mîndru)

5.) Reflection (music: Tuomas J. Turunen, lyrics: Elena Mîndru)

6.) Let You Be (music and lyrics: Elena Mîndru)

—————

1.) În amurg (music: Aurel Giroveanu, lyrics: C. Titus)

3.) Bluebird (music and lyrics: Elena Mîndru)

4.) Lighthouse (music and lyrics: Tuomas J. Turunen)

5.) Symmetry (music and lyrics: Elena Mîndru)

6.) Evening in Romania (music and lyrics: Elena Mîndru)



Elena Mîndru-Turunen, voce

Toma Dimitriu, pian

Sampo Hiukkanen, vioară şi saxofon

Michael Acker, contrabas

Jonatan Sarikoski, tobe



Sâmbătă, 4 august 2018

JAMSESSION

Sala surpriză, 20.30



Program cu artiştii festivalului



Elena Mîndru-Turunen, voce

Răzvan Popovici, violă

Valentin Serban, vioară

Ioan-Dragoş Dimitriu, pian



Duminică, 5 august 2018

JAZZY CLASSICS

Muzeul de arheologie, 11.00



Wolfgang Amadeus Mozart - Trio Kegelstatt pentru vioara, viola si pian, KV 498

Maurice Ravel - Sonata pentru vioara si pian

---------

George Gershwin – Doua preludii pentru pian

Bohuslav Martinu – Trei madrigaluri pentru vioara si viola

George Gershwin/Jasha Heifetz - 3 Preludii pentru vioara si pian

Nikolai Kapustin – Doua studii de concert pentru pian



Răzvan Popovici, violă

Valentin Serban, vioară

Ioan-Dragos Dimitriu, pian





FINALE - AFRODIZZY

Duminică, 5 august 2018, 18.00

Muzeul de Artă

Afro/Jazz/Funk/Soul



Luiza Zan, voce

Iulian Pavelescu, chitară

