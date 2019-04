Femeie lovită cu o cărămidă de un boschetar-zombie, pe stradă, la Constanţa. El a ţintit capul, ea a reuşit să se ferească, rănindu-şi grav mâna

Mady Pop a relatat pe Facebook ceea ce i s-a întâmplat:

„Buna ziua, astazi a venit randul meu sa ma adresez voua...prieteni...va voi spune o mica poveste intamplata zilele trecute... in data 28.03.2019 in jurul orei 07 dimineata, pe aleea garofitei, intersectie cu avram iancu, mama mea a fost agresata de un individ. si cand spun agresata, vreau sa spun ca acest individ a incercat si aproape a reusit sa-i dea cu o caramida in cap. norocul, sa-i spunem asa, a fost ca a reusit sa se fereasca si punand mana la cap, individul a lovit-o in mana... ceea ce a dus la lovirea destul de rau a mainii, necesitand atela gipsata si concediu medical.

Am chemat ambulanta... si politia... am dat declaratii si am umblat prin doctori etc..politia a zis ca nu ii poate face nimic... acest individ este drogat si foarte periculos...cu cateva zile inainte,a mai agresat o femeie insarcinata...si dupa cum v-am zis, politia nu face nimic...mi-au zis sa le fac poze cu acest personaj...le-am facut...in parcul de la casa de cultura...era jumate dezbracat...i-am facut poze si astazi.. culmea.. langa mine.. la 20cm. .la usa masinii... nu va dati seama ce a fost in sufletul meu...

Am sunat la politistul care se ocupa de caz...si a zis ca nu poate face nimic.... acum, va intreb pe voi.. ce ati face in aceasta situatie?! voi pune poze cu el... poate mai sunt si alte persoane care au fost agresate de acest individ si poate daca facem plangere mai muti, atunci politia ne va lua in serios...si poate vor lua masuri... sau ma mai intreb... bine,nu ii poate face nimic... dar eu, daca il prind si il ... nu stiu.. ce as putea eu sa-i fac..in sfarsit..ceva...sa sufere...mie ce ar putea sa-mi faca politia?!🤔🤔🤔🤔🤔

Haideti va rog cu un share...sa reusim sa curatam cartierul de drogati si agresori...cu totii avem copii, parinti...sotii...prietene...care merg pe jos la serviciu, piata... plimbare.., Va multumesc!!!!“

Sunt mii de comentarii şi reacţii la această postare. Oamenii dau detalii despre boschetar, unde este aciuat, ce face şi cum umblă liber pe străzi. Fiecare are câte o păţanie cu nebunul care sare la oameni, îi scuipă sau sare pe maşini.

„Zilele trecute nebunu asta a sarit in fata unei masini...adica a sarit pe masina in timp ce masina mergea....mam speriat cand am vazut...si dupaia il injura pe soferul respectiv ca nu se uita pe unde merge....deci pur si simplu a trecut de mine si sa aruncat la ala pe capota.....mare tampit de om este...“ - Bianca

„Individul isi facea veacul la piata Ciresica unde lucrez eu. Era pe jumatate gol si s-a luat de el unul din baietii din piata si a disparut de acolo. Stiu ca a venit Politia si nu i-a spus nimic“ - Nicoleta

„Din pacate, nu este singurul, e un grup mai mare de boschetari-drogati/zombi care au impanzit centrul. Sincer, pare o actiune organizata. De cateva luni sunt ffff multi, au aparut si fete noi. Iar individul semnalat de presa e o prezenta violenta nelipsita. Cat despre Politie.... nu vad decat echipaje care amendeaza soferi sau lasa amenzi in parbrize. Atat. La cat de lasati in pace sunt si la viteza cu care se inmultesc chiar ma intreb daca nu ar trebui sa ii lasam pe baietii astia sa plateasca ei taxele locale pentru ca noi chiar nu stiu DE CE le platim“ - Andreea

Poliţia Constanţa infirmă varianta femeii, spunând că ea n-a depus plângere, iar poliţistul nu i-ar fi spus aşa ceva. „Oamenii să vină să depună plângere la Poliţie, dacă le e teamă pentru siguranţa lor. Durează maxim jumătate de oră. Noi ne-am autosesizat din 28 martie. Se fac cercetări sub aspectul infracţiunii de loviri şi alte violenţe“, a declarat Andreea Munteanu, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

