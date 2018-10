Farul Constanţa joacă şi în afara stadionului. Planurile noii conduceri pentru revenirea în Liga 1 de fotbal

Ciprian Marica, cel care a achiziţionat la licitaţie publică brandul, a prezentat sâmbătă, 20 octombrie, alături de Petre Grigoraş antrenorul echipei şi Ionel Dănciulescu, managerul clubului, planuri de dezvoltare a Fotbal Club Farul Constanţa.



„Farul este unul dintre vectorii de imagine ai oraşului, la nivel naţional. Am investit aici văzând ataşamentul oamenilor şi suporterilor pentru sport. Sunt sigur că voi găsi la Constanţa oameni dispuşi să se implice şi să ajute echipa”, a declarat Marica la începutul conferinţei.



Echipa de conducere a clubului de fotbal de la malul mării şi-a propus o serie de proiecte care să implice şi comunitatea constănţeană, printre acestea numărându-se o serie de întâlniri ale celor interesaţi şi ale profesorilor de sport din judeţ cu personalităţi ale sportului românesc. Chiar astăzi, prima întâlnire de acest gen (MasterClass) se va desfăşura în prezenţa lui Anghel Iordănescu.



De asemenea, conducerea clubului vrea să creeze o serie de evenimente interne în care să fie implicaţi cei 350 de copii ai Centrului de Copii şi Juniori, să încheie parteneriate cu instituţii de învăţământ, totul făcând parte dintr-un amplu proiect de a readuce oamenii la stadion.



Marica îşi doreşte pe viitor organizarea „Cupei Oraşelor Port”, mai întâi pentru copii şi juniori, competiţie la care să participe echipe din oraşe port ale Europei. Va fi un eveniment ce se poate realiza înainte de începerea campionatelor naţionale de fotbal.





„Farul Constanţa face parte din panteonul fotbalului românesc, este o echipă care nu trebuie lăsată să moară, de aceea suntem aici şi ne implicăm. Scopul nostru este să ajungem în prima divizie”, a mai spus Ciprian Marica.



De altfel, echipa care conduce clubul de fotbal şi-a propus pentru sezonul 2018/2019 clasarea echipei pe unul dintre locurile 3-8 ale Ligii a 2-a, iar anul viitor are ca obiectiv promovarea în prima Ligă. În acest sens, din iarnă se vor aduce jucători noi, antrenorul Grigoraş evitând să spună un număr clar de transferuri pe care le are în vedere.



„Ne-am asumat o responsabilitate mare. Din păcate nu se poate face mai mult până la iarnă când putem îmbunătăţii totul. Le spun jucătorilor mei, înainte de meci, să joace astfel încât să iasă cu fruntea sus de pe teren, să nu avem ce să ne reproşăm legat de jocul nostru”, a declarat Petre Grigoraş.



Totodată, a fost prezentat astăzi şi un nou simbol vizual pe care FC Farul Constanţa îl va folosi alături de emblema cunoscută. Este vorba de un simbol care ilustrează Farul Vienez, element de identitate a oraşului, consideră Leonard Balint, brand manager. Alături de Farul Vienez, ca simboluri care să definească echipa de fotbal vor mai fi alte elemente cu specific marin: parâma, ancora, răsăritul de soare, portul, busola. Şi hubloul va fi folosit în special pentru a prezenta legendele clubului.





Ionel Dănciulescu, cel care se va ocupa de partea de management al echipei Farul Constanţa a subliniat că proiectul lui Marica, dar şi prietenia ce-l leagă de acesta, au contat cel mai mult în decizia de a se alătura noii conduceri a clubului.



Ciprian Marica a amintit, în încheiere, problemele pe care echipa le are în acest moment: jucătorii stau cu chirie, nu au posibilitatea de a organiza un cantonament, stadionul municipalităţii care necesită o serie de investiţii. „Nu mă consider patron, sunt un fost sportiv care ajută un brand de oraş să nu dispară. Consider că oraşul Constanţa merită să aibă o echipă de fotbal. Îmi doresc să am aici performanţe”, a concluzionat fostul internaţional.

