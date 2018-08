Elvis Constantin, povestea de viaţă a unui talent muzical descoperit în orfelinat. Mama l-a abandonat la vârsta de un an

Elvis Constantin, purtând cămaşa primită în dar de la C. Enceanu FOTO Arhiva personală

Elvis Asan Matsun a fost internat în Spitalul Clinic Judeţean Constanţa la vârsta de un an, cu diagnosticul „pneumonie acută interstiţială, anemie şi distrofie gradul I“, iar în acel salon a fost abandonat de cea care i-a dat naştere. Din acel moment, familia lui Elvis a fost reprezentată de personalul din centrele de plasament ale oraşului Constanţa, iar mame i-au fost angajatele care l-au ajutat să crească şi să înţeleagă lumea.

Până în anul 2013, Elvis a locuit în Centrul de Plasament „Antonio“ din Constanţa. Aici, un dascăl a descoperit că băiatul are un dar deosebit. „Talentul muzical l-am descoperit la vârsta de 12 ani. Era un concurs de talente între noi, copiii centrului. O doamnă pedagog mi-a spus că am voce“, spune Elvis.

În acelaşi an, în viaţa copilului au intervenit şi alte schimbări: a fost mutat la Centrul de Plasament „Ovidiu“, centru de tip rezidenţial aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, acolo unde trăieşte şi în momentul de faţă. „După ce am venit în noua mea casă, am început să merg la Palatul Copiilor pentru a face cursuri de canto, pentru a învăţa teoretic şi practic taina muzicii“, explică Elvis, care, în paralel, urmează şi cursuri ale Şcolii Populare de Artă „Theodor Burada“ din Constanţa, secţia Muzică populară.

Primele premii

După trei ani de studiu personal şi instituţional, tânărul a păşit pe o scenă la vârsta de 16 ani. Astfel, la Festivalul „Elena Roizen“, ţinut în oraşul Ovidiu, iunie 2016, Elvis Matsun a câştigat premiul de popularitate.

Din acel moment Elvis a luat contact cu lumea artistică şi a început să participe la diferite festivaluri şi concursuri de muzică populară, unde a câştigat diferite premii: Festivalul „Liga Campionilor“ Constanţa, august 2016, premiul al II-lea; Concursul „Cea mai bună voce“, Constanţa, decembrie 2016, premiul I; Festivalul Concurs Naţional de Dragobete organizat de Federaţia Arta, Muzica şi Sport România, februarie 2018, secţiunea Muzică populară, premiul I; participare la emisiunea TV „Vedeta Populară“, TVR 1, mai 2018 şi multe altele.

Prin muzica populară tânărul spune că vrea să le transmită oamenilor emoţie, bucurie. „Cred că muzica nu ar avea sens fără un mesaj. Nu poţi cânta un vers ce nu transmite nimic. De câte ori urc pe scenă transmit publicului un mesaj curat, nobil, le transmit emoţie şi iubire“, explică Elvis.

În repertoriul băiatului se regăsesc multe melodii tradiţionale dobrogene, celebrele geamparale ale ţinutului dintre Dunăre şi mare, dar şi melodii din zona Olteniei, locul de unde vine Constantin Enceanu, interpretul de folclor pe care-l are drept model în viaţă.

„Am avut ocazia ca până la vârsta aceasta să cânt pe scenă alături de maeştrii ai muzicii populare româneşti, printre care Constantin Enceanu, Nicolae Furdui Iancu şi Dinu Iancu Sălăjan. De la maestul Enceanu am primit în dar o cămaşă tradiţională pe care o port în spectacolele mele“, spune băiatul cu mândrie.

Constantin Enceanu îşi aminteşte, la rândul lui, că în urmă cu câţiva ani un tânăr timid şi cu bun simţ din Constanţa l-a abordat şi i-a povestit istoria vieţii lui. „Am rămas impresionat şi i-am dat această cămaşă tradiţională. Păcat. Unii copii se nasc sub o stea mai puţin norocoasă, ei pleacă din start cu un handicap. Este un material bun, are o esenţă bună în el. Cred că, dacă încape pe mâini bune, Elvis poate să ajungă departe“, spune interpretul.



Alături de idolul său, Constantin Enceanu FOTO Arhivă personală

Musulmanul botezat ortodox

De mulţi ani, o biserică din Constanţa s-a implicat în sprijinirea unor centre de plasament prin diferite acţiuni sociale. Astfel, preotul Ciprian Stanca l-a cunoscut pe Elvis şi l-a îndrăgit din primele momente. „Era un copil cuminte şi timid. Treptat, a început să pună întrebări despre Dumnezeu, Biserică şi altele. Apoi, într-o zi mi-a spus că ar vrea să se boteze ortodox, el fiind născut într-o familie de musulmani“, îşi aminteşte preotul care i-a devenit şi naş de botez.

Botezul la vârsta de 16 ani a fost posibil după o îndelungă pregătire şi după ce tânărul a primit asistenţă de specialitate din partea centrului de plasament, pentru a înţelege că o astfel de decizie îţi marchează toată viaţa.

Elvis a ales numele creştin de Constantin, influenţat fiind de modelul său artistic, Constantin Enceanu. Botezat ortodox, Elvis Constantin (cum îi place să se prezinte oficial) a decis să urmeze cursurile de psalt-cântăreţ bisericesc din cadrul Seminarului Teologic „Dionisie Exiguul“ din Constanţa, acum fiind în anul al II-lea. „Am ales Ortodoxia pentru a fi mai aproape de Dumnezeu“, mai spune tânărul.

Alături de preotul Ciprian Stanca (centru), naşul său de botez FOTO arhiva personală E.C

„Cel mai important lucru din lume este familia“

„Cel mai important lucru de pe lume este să ai o familie, pentru că aceasta, indiferent de situaţie, te va proteja şi iubi. Acest lucru mi-ar fi plăcut să mi se întâmple şi mie atunci când mi-a fost greu şi am avut nevoie de iubire“, mărturiseşte tânărul.

Cu mama lui, Elvis Constantin a interacţionat de câteva ori, ultima dată fiind la un spectacol la care a cântat chiar în satul natal, iar în public era şi femeia care i-a dat viaţă. „S-a uitat doar la mine. Mi-am dorit să mă strângă în braţe, să-mi spună ceva, dar a plecat“, spune cu tristeţe băiatul.





În timpul unui spectacol în care interpreta muzică de Crăciun FOTO Arhiva personală E.C.

Pentru viitor, planurile lui Elvis sunt simple: cariera şi familia. „În viitor îmi doresc să devin un solist de muzică populară cunoscut şi iubit de public şi să-mi întemeiez o familie fericită şi unită“, spune Elvis. Atunci când va avea aceste două lucruri, adaugă el, nu-i va uita nici pe cei cinci fraţi de sânge de care a fost despărţit la vârsta de un an şi ale căror condiţii de viaţă sunt precare.

