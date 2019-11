Elevi premiaţi la concursuri de robotică, sancţionaţi de conducerea liceului pentru că strică „prestigiul“

Părinţii spun că decizia este nedreaptă, fiind, în realitate, o răzbunare a profesoarelor care au însoţit grupul pentru faptul că băieţii au adus la cunoştinţa părinţilor condiţiile în care au fost cazaţi.

Un proiect „Erasmus” s-a transformat într-un coşmar pentru doi elevi ai Liceului Tehologic „Axiopolis” din Cernavodă. Cătălin Geambaşu şi Cosmin Negoiţă (17 ani) au participat, alături de alţi 14 colegi, în perioada marte-aprilie, la un curs practic de pregătire desfăşurat în Granada (Spania). Cei doi făceau parte din clubul de robotică al liceului, fiind cei mai buni în domeniu, obţinând mai multe premii naţionale şi judeţene la concursuri de profil. După întoarcerea acasă, Consiliul Profesoral le-a scăzut nota la purtare (8 şi 7) pentru atitudinea lor din timpul şederii în Spania.



Grupul a fost însoţit de două profesoare, Albu Emanuela (limba română) şi Anghel Estela (limba franceză).



„Prestigiul şcolii”, apărat cu trup şi suflet



Tot scandalul de la Liceul „Axiopolis” pare centrat pe ideea apărării „prestigiului şcolii”, sintagmă invocată de cadrele profesorale implicate. „ Atâta timp cât afectăm prestigiul şcolii şi mergem într-o ţară străină, într-un stagiu de pregătire practică, şi ne comportăm ca şi cum am merge pe buzunarul propriu, având o muncă în spate care s-a soldat cu o umbră nemeritată asupra şcolii... Aceşti copii au contestat permanent, au avut o atitudine provocatoare”, a declarat pentru „Adevărul” Adela Bănică, directorul Liceului „Axiopolis”.



Trebuie menţionat faptul că unitatea de învăţământ este una cu promovabilitatea scăzută la Bacalaureat, în luna iulie 2019 doar 18 elevi, din 80 înscrişi, reuşind să treacă acest examen.



Acelaşi „prestigiu”, dar şi „subminarea autorităţii” sunt invocate în referatul celor două profesoare care au însoţit grupul, referat întocmit după întoarcerea în România, document care a stat la baza scăderii notei la purtare.



Încă de la început, profesoarele recunosc că au fost cazaţi în condiţii inferioare faţă de ce era stabilit iniţial, catalogând ca „decente” cele două apartamente în care au stat. Însoţitoarele spun că au dormit doar o singură noapte în frig, în timp ce băieţii susţin că au fost nevoiţi să doarmă îmbrăcaţi toate nopţile petrecute acolo.



Ferestrele apartamentului din Spania

„Am fost nevoiţi să dormim în frig, îmbrăcaţi cu geci groase, deoarece temperaturile din cameră erau de nesuportat. Mai mult, Cosmin, ca urmare a condiţiilor de cazare, s-a îmbolnăvit având febră de peste 39 de grade, iar solicitarea sa de a fi văzut de un medic a fost refuzată”, spune celălalt băiat în actul de sesizare a instanţei. Bolnavul a fost tratat cu pastile, după indicaţiile date prin telefon de către părinţi.



Revenind la referatul dascălilor, în document se menţionează că elevii au vorbit cu reprezentantul firmei (MEP) care a intermediat cazarea în Spania, iar asta le-a derajat pe profesoare care spun că cei doi băieţi au „încălcat constant, fără preget, comunicarea ierarhică elev-profesor însoţitor-MEP, subminându-ne astfel autoritatea”.



Un alt incident a fost acela în care 7 băieţi au rămas blocaţi în lift, iar după deblocare, tinerii au avut o „atitudine infantilă, bravând în faţa tuturor...neconştientizând că am pornit cu stângul în acest stagiu de practică încă de la început”.



Robotul cu care tinerii au participat lamai multe concursuri

Percheziţii şi acuzaţii



Cătălin şi Cosmin au fost acuzaţi că au fumat în timpul unei plimbări prin oraş, iar în acelaşi context profesoarele notează că un băiat (Cătălin) le-a întrebat pe însoţitoarele spaniole ale grupului dacă în ţara lor este admisă cultivarea marijuanei, în loc să fie interesat de monumentele istorice din zonă. Imediat, profesoarele l-au „mustrat pentru curiozitatea nelalocul ei într-o astfel de activitate”.



Pentru a verifica respectarea regulamentului, cele două cadre didactice au efectuat controale noaptea, după ora 23.00, şi au constatat un „covor de chiştoace, miros de tutun, tutun pe mese, fără a nominaliza care dintre cei 11 elevi cazaţi în acel apartament este vinovat. În apărarea lor, părinţii elevilor arată că, încă de la plecarea din România, directoarea liceului le-a spus fumătorilor să-şi ia ţigări din ţară că în străinătate sunt mai scumpe. De altfel, chiar însoţitoarele grupului nu s-au sfiit să fumeze în văzul elevilor.



Profesoarele notează în referat că „am primit semnale că unii băieţi ies după ora 23.00 pentru a cumpăra şi consuma alcool”, astfel că profesoara Anghel a percheziţionat coşul de gunoi al apartamentului şi bagajele, dar nu a găsit nimic. Cu toate acestea, elevii au fost acuzaţi de consum de băuturi alcoolice.



Cum arăta mâncarea pe care o primeau în Spania

Dar, episodul grav care a marcat „imaginea liceului”, este considerat de cele două profesoare momentul în care, între Cătălin şi Cosmin, s-a iscat un schimb de replici în timpul programului de practică, iar acest schimb de replici ar fi degenerat prin faptul că unul dintre băieţi „l-a strîns de gât” pe celălalt, despărţiţi fiind de către un reprezentant al MEP.



Românul din Spania şi-a schimbat declaraţiile



Pentru stadiul de practică, Liceul „Axiopolis” a apelat la o firmă spaniolă (MEP) care să-i ajute cu cazarea, masa şi alte servicii. De grupul de la Cernavodă s-a ocupat Petru Manolache, un român angajat al acelei firme, numit de toată lumea ca tutore de practică.



„Nu a fost nicio problemă cu elevii din Cernavodă. Chiar le-a fost scăzută nota la purtare? Eu nu ştiu nimic nici de fumat, nici de băut, erau băieţi buni. Elevii la vârsta aceasta pot fi dificili. Dar nu au creat probleme, nu au exagerat cu nimic”, declara Manolache în luna iulie.



Doar că, în luna septembrie, acelaşi tutore de practică, semnează o adresă oficială în care îşi schimbă radical declaraţiile arătând cât de indisciplinaţi au fost cei doi tineri. Acesta a explicat pentru „Adevărul” că a făcut acest lucru deoarece elevii şi părinţii au escaladat conflictul şi au acuzat firma la care lucrează că nu le-a oferit condiţii copiilor. „Am decis să spun adevărul de data aceasta”, spune Petru Manolache. De altfel, declaraţia dată acum i-a fost solicitată chiar de directorul Liceului „Axiopolis”pentru a fi depusă la dosarul aflat pe rolul instanţei de judecată.



Cosmin şi Cătălin, pe vremea când liceul se mândrea cu performaţele lor

Elevii, sancţionaţi exemplar



Nu doar scăderea notei la purtare a fost sancţiunea aplicată celor doi elevi. Aceleaşi doamne, care n-au nicio legătură cu domeniul tehnologiei informaţiei i-au notat la materia „Practică”, după întoarcerea din Spania, iar notele au fost de 8 şi 9, deşi în documentele emise de spanioli se arată că băieţii şi-au îndeplinit cu brio toate sarcinile.



De asemenea, conducerea liceului a respins două invitaţii transmise de organizatorii unor competiţii de robotică pentru ca cei doi elevi să meargă în tabăre gratuite unde puteau interacţiona cu alţi tineri pasionaţi de aceleaşi lucruri.

Laboratorul unde Cosmin şi Cătălin au lucrat zi şi noapte pentru a construi un robot



Elevi dedicaţi tehnologiei



Pentru a putea participa la diferite concursuri de robotică, cei doi băieţi au muncit luni de zile, petrecându-şi nopţi întregi în laboratorul liceului. Şi-au instalat aici chiar şi o canapea, spune profesorul Marius Valentin Dumitrescu, cel care a pus bazele clubului de robotică în acea şcoală.



„Când am auzit acuzaţiile mi s-au părut dubioase deoarece eu am mers cu ei competiţii şi nu am avut niciun fel de probleme disciplinare. Se comportă la fel cum se comportă orice tânăr din generaţia lor. Ei au reuşit să facă un program (soft) care recunoaşte formele, iar în funcţie de asta îndeplinea nişte misiuni. Acum, şcoala le-a tăiat de tot aripile. Sentimentul meu este că s-au plătit nişte poliţe mai vechi”, spune profesorul Dumitrescu.

