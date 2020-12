Două premii ale Academiei Române au fost adjudecate de Constanţa

Anunţul a fost făcut de Universitatea Ovidius din Constanţa.

Artistul plastic Răzvan-Constantin Caratănase a fost distins cu Premiul „Ion Andreescu“, pentru lucrarea Sacrosanctus (Expoziţie Galeria „Simeza“).

Totodată iistoricul Ovidiu Cristea a primit, împreună cu Liviu Pilat, Premiul „Mihail Kogălniceanu“, pentru lucrarea The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century, în cadrul ceremoniei online de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2018 organizată la 3 decembrie 2020. Ovidiu Cristea este istoric, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, profesor asociat la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe politice a UOC, unde susţine cursul fundamental de Introducere în Istoria Medievală a românilor.

Premiile Academiei Române sunt acordate celor mai reprezentative creaţii ştiinţifice şi culturale româneşti, în domenii diverse, de la literatură, istorie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale, până la matematică, fizică, chimie, biologie, agronomie, silvicultură, ştiinţe tehnice şi tehnologia informaţiei. Pentru anul 2018 au fost acordate 63 de premii (lista completă poate fi accesată pe site-ul academiei: https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf).

Despre dobrogeanul ZuZu

Răzvan-Constantin (ZuZu) (născut la 14.05.1985, în Tulcea) este socotit ca unul dintre cei mai importanţi artişti plastici (graficieni) români. Este gravor cu 17 expoziţii personale şi peste 240 de expoziţii colective şi de grup (România, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Israel, Japonia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Ucraina) şi lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

Caratănase a obţinut peste 100 premii, medalii şi distincţii pe plan naţional şi internaţional, printre care: Cavaler al Ordinului Meritul Cultural – Administraţia Prezidenţială a României (2019), Premiul ministerului Culturii din România (2020, 2017 şi 2016), Premiul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (2019), Distincţia „Certificate of Merit” acordată de Uniunea Artiştilor Plastici din Bulgaria (2019), Premiul „Arco di Traiano” la Concursul internaţional de Artă Contemporană, Benevento, Italia (2018), Premiul pentru Grafică acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din România (2017), Distincţia „Segnalazioni Speciale” la Concursul Internaţional de Artă Contemporană, Sulmona, Italia (2017), Premiul pentru Cultură acordat de Comisia Naţională a României pentru UNESCO (2016).

„Am obţinut un premiu înalt de la cel mai important for ştiinţific şi cultural din România. Pentru mine este un vis frumos şi un moment unic! Îmi aduc aminte că în urmă cu 20 de ani mi-am propus ca într-o bună zi să pot obţine acest premiu, iar astăzi mă aflu în posesia lui, dar am ştiut mereu că trebuie să muncesc foarte mult şi totodată să obţin performanţe în domeniul meu de activitate. Reiterez, mă onorează această distincţie şi în egală măsură mă determină să lucrez şi mai mult. De pildă, în aceste zile, pregătesc o expoziţie de artă vizuală alături de un mare artist şi profesor, Florin Stoiciu - expoziţie ce se va desfăşura la Constanţa“, a declarat artistul premiat.

„Privind lucrările graficianului Răzvan Caratănase sunt încântat şi liniştit să constat că există în arta româ-nească acea continuitate necesară oricărei culturi, pentru că artistul, evident, va duce mai departe flacăra înaintaşilor săi prin talentul şi măiestria de care dă dovadă, dar şi pentru că este înzestrat, fără îndoială, cu acea sensibilitate specifică românilor. Îl aşteaptă un drum greu şi plin de piedici iar eu îi doresc să-şi menţină alura de alergător de cursă lungă. Dacă va reuşi - ceea ce eu cred - va ajunge unul dintre artiştii importanţi ai graficii româneşti. În timp ce astăzi, în lume, arta excelează prin găselniţe, invenţii ieftine, Răzvan Caratănase - cu seriozitate, cu încrâncenare aş putea spune - gravează materia asemenea înaintaşilor săi, transformând plăcile gravate în operă de artă de sine stătătoare. De la Dürer, Rembrandt şi, la noi, Aman, Răzvan Caratănase se poate înscrie pe linia marilor inovatori“ - Eugen Mihăescu, membru de onoare al Academiei Române.

„Răzvan Caratănase sau pentru noi toţi talentatul şi simpaticul ZuZu. (…) Caratănase este cu siguranţă unul dintre graficienii cei mai talentaţi, nu voi spune ai tinerei generaţii ci ai graficii româneşti; pentru că mai ales în domeniul gravurii, un domeniu care a cunoscut o perioadă de eclipsă, oameni talentaţi precum Răzvan Caratănase aduc un suflu nou şi mă bucur că este aşa. Stăpâneşte acest meşteşug al albului şi al negrului în timp aş spune chiar suveran şi desenul lui, tehnica lui, cultura lui plastică, vizuală sunt de invidiat. (…) să reţineţi că Răzvan Caratănase este un nume al prezentului şi al viitorului. Dacă se poate accepta conceptul de „grafică monumentală”, opera de nobilă cultură clasică a lui ZuZu Caratănase - un tânăr artist ce devine reper în desenul şi gravura noastră de astăzi - o dovedeşte cu prisosinţă.” - Răzvan Theodorescu, Academician prof. univ. dr. d.Hc

„Artistul Caratănase Răzvan-Constantin s-a impus în peisajul artistic ca o personalitate afiliată graficii şi gravurii româneşti. (...) Încă din universitate s-a impus ca un student deschis experimentelor grafice excelând în tehnicile gravurii de la serigrafie, gravură în metal şi lemn bazându-se pe un desen temeinic însuşit. Aidoma unui „alura de alergător de cursă lungă” artistul acumulează etape ce se caracterizează prin puzderia de lucrări grafice prezente pe simezele multor galerii din ţară şi din străinătate, obţinând premii ce aduc prestigiu artei româneşti contemporane. Premiile l-au ambiţionat şi mai mult, lucrările adunate construind expoziţii personale ce arătau clar viziunea la care ajunsese artistul, expoziţiile fiind evenimente ale vieţii cotidiene, puncte de reper în evoluţia lui artistică, dar şi în peisajul cultural artistic al timpului. (...)” - Mircia Dumitrescu, Academician prof. univ. dr. d.Hc.

