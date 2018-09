Dosarele penale în care apare numele Adinei Florea, propunerea lui Tudorel Toader la şefia DNA

Adina Florea are 52 ani şi a început ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, apoi a ajuns în cadrul parchetelor din Constanţa. Pe parcurs a avut diferite funcţii de răspundere (purtător de cuvânt la Parchetul Tribunalului Constanţa) şi de conducere (inclusiv procuror general adjunct la Parchetul Curţii de Apel Constanţa). Actualmente activează la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar în carieră a lucrat dosare de evaziune fiscală şi spălare de bani rezultată din contrabanda cu produse petroliere sau cu cereale, luare de mită.



Numele Adinei Florea apare în mai multe dosare, civile sau penale, aflate pe rolul instanţelor, calitatea acesteia fiind de intimat. De asemenea, Adina Florea este intimat alături de alţi magistraţi constănţeni într-un dosar penal redeschis de DNA la solicitarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). În acest moment, în dosarul respectiv se face urmărirea penală in rem (adică a faptei), Adina Florea neavând o calitate procesuală. Conform sistemului juridic, intimatul este parte într-un proces care se află în situaţia unui pârât în caz de recurs sau în altă cale de atac.



Pe data de 3 august 2018, la ÎCCJ s-a format dosarul 17819/212/2016, materie civilă, având ca obiect acţiunea în răspundere delictuală. Recurentul este Vasile Dumitru, iar intimaţi (pârâţi) sunt o serie de magistraţi constănţeni, printre care şi procurorul Adina Florea.



Vasile Dumitru a fost condamnat pe 13 februarie la 1 an şi 7 luni de închisoare cu executare de magistraţii Curţii de Apel Constanţa pentru „folosirea fără drept a denumirilor Barou, Uniunea Naţională a Barourilor din România, U.N.B.R. ori Uniunea Avocaţilor din România sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat”. Sentinţa este definitivă.



Un alt dosar, de data aceasta penal, în care apare numele procurorului Adina Florea şi a altor magistraţi din Constanţa, în calitate de intimaţi, este dosarul 654/2/2017, având ca obiect „plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)”.



Petentul este Grigore Dumitrel, iar printre intimaţi, alături de Adina Florea, se numără şi Andrei Bodean, procuror DNA-Serviciul Teritorial Constanţa, candidat şi el şa şefia DNA.



În acest caz, judecătorii ÎCCJ s-au pronunţat în data de 31.05.2017. „În baza art.335 alin.4 Cod procedură penală, confirmă redeschiderea urmăririi penale în dosarul nr.201/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei faţă de numiţii Olteanu Iuliana Magdalena, Olteanu Gheorghe, Bodean Andrei, Florea Adina, Simion Elena, Grecu Camelia Elena şi Subţirelu Laura, dispusă prin Ordonanţa nr.1/II-2/2017 din 18 ianuarie 2017 emisă de procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă.”



Astfel, DNA are pe rol dosarul în care s-a început urmărirea penală în rem (adică a faptelor), cei intimaţi neavând nicio calitate procesuală până la ora aceasta. De altfel, Adina Florea a declarat la Digi 24: „Eu nu ştiu să fi apărut numele meu în vreun dosar, nimeni nu mi-a comunicat că aş avea vreo calitate procesuală în vreun dosar, nu exclud însă posibilitatea de a exista un dosar în care să fie începută urmărirea penală in rem".

Un alt dosar penal, cu numărul 1516/1/2018, a fost înregistrat la ÎCCJ în data de 6 iunie 2018, secţia penală. Obiectul dosarului: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP). Petentul în această cauză este Răzvan Dimoftache, iar intimaţi sunt Adina Florea şi Toni Nedelea. Termenul fixat de magistraţi pentru acest proces este de 7 septembrie 2018.

