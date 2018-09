Dorinţa cea mai mare a Andreei Cristea, cu doar două luni înainte să moară în urma atacului de la Londra din martie 2017: „O să fie cel mai bun an al meu“

Instanţa britanică a ascultat depoziţiile martorilor oculari la tragedia petrecută pe podul Westminster din Londra, când un musulman convertit, Khalid Masood (52 ani) a pătruns cu un SUV Hyundai Tucson pe pod, intrând cu maşina în pietoni şi lovindu-i „ca pe popice“, după cum au descris aceştia.

Cinci oameni şi-au pierdut atunci viaţa, printre care şi Andreea Cristea (31 ani), o tânără româncă, designer, din Constanţa, care se afla în vacanţă cu iubitul ei, Andrei Burnaz (32 ani). El îşi sărbătorea ziua de naştere, la 24 martie, când urma s-o ceară pe Andreea în căsătorie.

Atacul a durat 82 secunde, iar Andreea Cristea a fost ultima victimă de pe pod. După ce a aruncat-o pe tânără în Tamisa, Masood a mers la porţile Palatului Westminster înjunghiind mortal pe un poliţist.

Din impactul cu maşina, Andreea a căzut peste balustradă, de la înălţimea de 12,5 metri, în apa fluviului. A fost găsită după 8 minute şi 55 secunde plutind cu faţa în jos, la distanţa de 100 metri la vale, fiind reperată de un vas care făcea croaziere pe Tamisa, Millenium Diamond. Echipajul bărcii turistice a ţinut-o în cange şi a întors-o cu faţa în sus, apoi Andreea a fost recuperată de o ambarcaţiune de salvare a departamentului de pompieri londonez.

Andrei şi Andreea, în ajunul atacului terorist Sursa presa engleză

Era inconştientă, dar avea semne vitale, astfel că familia şi medicii s-au agăţat de o speranţă. Evoluţia însă n-a fost bună, iar la 6 aprilie 2017, Andreea Cristea a fost declarată decedată din cauza loviturii de la cap şi a cedării organelor interne.

„Au fost două săptămâni de durere insuportabilă. Speram la o recuperare pentru că starea era critică, dar stabilă. Speram într-un miracol. Dar cel mai rău scenariu s-a întâmplat. Este greu de descris, pentru că este greu de imaginat prin ce treci. Andreea era o tânără independentă, care iubea sportul şi călătoriile şi visa să aibă propria casă şi să-şi întemeieze o familie“, a declarat în instanţă Magdalena Ţoi, sora ei mai mare.

Fiice ale unui medic şi ale unei farmaciste, surorile Cristea au crescut foarte apropiate. Magda a găsit o rezoluţie a Andreei, scrisă la începutul anului 2017, în ianuarie, cu doar două luni înainte să moară: „Anul 2017 va fi cel mai bun an al vieţii mele, din toate punctele de vedere. O să-mi cumpăr prima mea casă, cu propriii mei bani şi o s-o decorez în stil loft, intim-industrial. O să fiu veselă, voioasă, jovială, împlinită emoţional şi sentimental. Afacerea mea va fi de succes şi eu o să-mi dobor toate recordurile personale cu proiectele mele viitoare şi clienţi. O să am un bărbat minunat alături care să mă iubească şi să mă adore, cu acest om eu voi avea o familie minunată“.

Amintirile care dor

La un an de la tragedie, sora Andreei, Magda Ţoi, a rememorat cu inima frântă pierderea surorii mai mici, într-un interviu pentru BBC. O ultimă fotografie făcută de Andrei o arată pe Andreea chiar pe pod, cu câteva momente înainte să lovească tragedia, în timp ce ţine telefonul mobil cu mâna dreaptă şi îşi face un selfie, iar în mâna stângă are un stick pentru ajutat la făcut poze de la distanţă. Balustrada podului de pe Tamisa îi ajunge Andreei până la talie. „Îşi făcea un selfie, apoi pe pod rămăseseră doar ochelarii şi telefonul ei“, relatează Magda.

Andreea Cristea - ultima poză pe Westminster Bridge, înainte de atacul care a aruncat-o în Tamisa Sursa BBC

Ei au fost însă surprinşi de maşina 4x4 a teroristului Khalid Masood care a intrat în grupul de pietoni de pe pod. Andrei a suferit o fractură la laba piciorului, iar Andreea a căzut în fluviul Tamisa, de unde a fost recuperată. Ea plutea cu faţa în jos, în stare de inconştienţă, având plămânii inundaţi de apă şi un cheag la creier.

Iniţial, salvatorii au încercat să o scoată cu o cange, de care ea să se prindă, dar pentru că ea n-a avut nicio reacţie, căpitanul ambarcaţiunii i-a ţinut corpul la suprafaţă pentru a nu fi luată de curenţi până la sosirea bărcii de salvare care a preluat-o. Căpitanul o zărise în apă, alertat fiind de oamenii de pe pod şi a chemat ajutoare care au venit în câteva minute.

Andreea recuperată din Tamisa Sursa famefly.co.uk

Presa britanică notează că românii urmau să-şi întâlnească la London Eye un prieten, Patrick Tracey (un controlor retras la pensie, în vârstă de 64 ani) din Derby. „Mi-am dat seama că prietenii mei sunt în drum spre mine, pe Westminster Abbey când am primit un telefon de la el. El mi-a spus că a pierdut-o pe Andreea. Nu ştiam cât de grav e rănită.

El este rănit la picior“, a relatat Tracey. Un martor, şoferul de autobuz Michael Adamou, a descris presei britanice panica de nedescris care a urmat săriturii fetei. „Am auzit cum un tânăr alerga în spatele meu ţipând că soţia lui a sărit în râu ca să scape de a fi lovită de maşina atacatorului. Chiar am avut impresia că au sărit două femei în Tamisa“, a spus şoferul.

Speranţe în van

„Am sperat că o să-şi revină, am avut speranţe când a găsit-o în viaţă şi am crezut că va rezista. Dar nu a putut“, spune Magda Ţoi (foto jos) într-un interviu acordat BBC.

Sora cea mare a rememorat pentru Daily Mirror ce s-a întâmplat în acea fatidică zi.

„Noi vorbeam de două ori pe zi şi în acea zi, Andreea mă sunase deja să-mi spună ce frumos e la Londra. Vizitaseră muzeul, ei îi plăcea la nebunie să călătorească, să vadă locuri noi. Eu îi purtam grija şi mereu îi spuneam: 'Dar nu ţi-e frică de atacuri teroriste, vezi ce se întâmplă în lume!?', iar ea răspundea: 'Nu îmi pasă, dacă e să mor, o să mor făcând ceea ce-mi place'“, povesteşte Magda.

Când a sunat telefonul, la ora 16 a României, pe ecranul Magdei a apărut numele Andreei. Ultima dată când vorbiseră, în acea dimineaţă, Andreea îşi luase rămas-bun spunându-i: 'Ok, ai grijă'. Magda îi transmisese 'La mulţi ani!' pentru Andrei. Acum, Magda s-a gândit că Andreea sună ca să i-l dea pe Andrei la telefon, să vorbească direct.

Dar în locul vocii Andreei, Magda l-a auzit pe Andrei vorbind haotic, înşirând vorbe fără sens, cum că a avut loc un atac pe pod, iar el n-o mai găseşte pe Andreea.

„În momentul ăsta, Andreea era aici bucurându-se de viaţă, apoi pe pod nu mai erau decât ochelarii şi telefonul ei. I-am spus lui Andrei să o caute până o găseşte. Am sunat la Ambasadă şi le-am spus că pe imaginile care se dădeau la televizor se vede că a căzut cineva de pe pod, în Tamisa. Ei mi-au spus că nu sunt siguri că acea persoană este Andreea. Am sunat apoi imediat, disperată, să rezerv un bilet pentru prima cursă aeriană spre Londra. Trebuia să fiu lângă ea, nu mai avem pe nimeni. Tata a murit, mama este foarte bolnavă. Şi ea ar fi alergat într-un suflet la mine“, este convinsă Magda.

Următoarele două săptămâni, Magda le-a petrecut stând la căpătâiul surorii sale mai mici. Medicii dăduseră verdictul necruţător: Andreea era moartă din punct de vedere cerebral. „Mă uitam la ea, era acolo, dar nu mai era nimic, în acelaşi timp. Când am acceptat că nu mai e nimic de făcut, am deconectat-o de la aparate“, mărturiseşte Magda Ţoi.

Andrei Burnaz, la înmormântarea iubitei sale Andreea Cristea Sursa captură foto Daily Mirror

La 1 an de la tragedie

Magda este marcată puternic de pierderea Andreei. I se pare nedrept că o fiinţă aşa de tânără, bună, mereu zâmbitoare şi frumoasă să fie răpită de lângă ei în mod brutal, de către un om care avea, la rândul său, două fiice. „Să ieşi să ucizi pe cineva doar pentru că ţi-ai pierdut tu minţile nu mi se pare normal. Sunt atât de furioasă pentru că ne-a luat-o atât de brutal, atât de nedrept“, spune femeia, care are doi băieţi care întreabă mereu de Andreea.

„Ne aşteptăm să sune sau să apară la uşă, în orice moment. Dar ştim că n-o să se întâmple. Este un coşmar din care sperăm să ne trezim“, mai spune sora Andreei.

Andreea Cristea va fi comemorată, la 1 an de la dispariţie, aşa cum i-ar fi plăcut: oferind ceva copiilor, cărora îi plăcea să le creeze locuri de joacă. Familia ei va merge la un centru de copii din Constanţa, oraş unde ea este înmormântată, şi va face donaţii în alimente, aşa cum este obiceiul la români. „Ea visa la momentul în care avea să aibă copii. Teroristul ne-a luat pentru totdeauna această bucurie“, plânge sora ei.

Pe pagina sa de Facebook, Magda scrie câteva cuvinte: „Ce este teribil nu este moartea, ci viaţa pe care nu apuci să o trăieşti înainte de a muri! Atât de nedrept, atât de meschin, atât de crud! Dacă nu ar fi existat această zi, dacă nu ar fi existat acel loc, dacă nu ar fi existat acel moment, dacă...“.

