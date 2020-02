Dezamăgirea elevilor faţă de ministrul demis al Educaţiei. „Feţele noastre au fost asociate cu minciuni, cu promisiuni în van”

Mihai Tănase, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa (AEC), cea mai activă asociaţie de profil din România, a scris pe contul său de Facebook un text plin de amărăciune, imediat după căderea Guvernului Orban.

„În ultimele zile am auzit de prea multe ori acelaşi discurs public mincinos: Guvernul a deblocat decontarea navetei elevilor.

Acum puţin timp, am plecat, alături de colegii mei, spre Bucureşti, pentru a forţa oamenii de decizie să rezolve problema. Am ajuns acolo, cu spiritele aprinse, hotărâţi să rezolvăm problema. Am fost primiţi cu dulcegării, cu promisiuni, iar ministrul educaţiei ne-a propus să facem o poză (foto deschidere n.red.). Foarte posibil ca majoritatea oamenilor să o fi văzut deja, pentru că de acea încredere pe care ne-am pus-o noi în doamna Monica Anisie prin acea poză s-au folosit oamenii politici pentru a-şi face campanie în următoarele 2 săptămâni, apărut pe paginile PNL, pe pagina ministrului. Feţele noastre au fost asociate cu minciuni, cu promisiuni în van”.

Guvernul a căzut lăsând nerezolvată problema transportului elevilor. Toate întâlnirile şcolarilor cu politicienii au fost, de fapt, manevre de imagine, spune Mihai Tănase.

„Guvernul nu a rezolvat absolut nimic până la acest moment. Situaţia este aceeaşi care a fost şi până înainte ca CCR să declare neconstituţională decontarea navetei doar pe bază de abonament. A fost un exerciţiu de „imagine”, să fiu mai exact. Au lansat în spaţiul public tot felul de promisiuni privind rezolvarea acestei probleme.

Au spus că de la 1 septembrie se vor asigura că transportul elevilor va fi gratuit, că vor debloca decontarea navetei elevilor, au pregătit toate acestea într-un joc de campanie electorală pus în aplicare aproape perfect. S-au folosit de imaginea noastră, ne-au indus în eroare, ne-au oferit speranţe, iar noi am ales să fim de bună-credinţă şi să stăm la masă cu ei pentru a-i ajuta să rezolve o problemă pe care nu vor şi nu au vrut niciodată să o rezolve.

Guvernul a picat, iar toate promisiunile astea vor rămâne atât. Doar promisiuni. În concret, ei nu vor putea să mai dea acea hotărâre de Guvern despre care au tot vorbit, nici acea ordonanţă de urgenţă prin care transportul elevilor să fie gratuit

Cuvinte precum malefic, crud, cinic, probabil nu ajung să descrie fapta guvernanţilor. În acest moment suntem cu problema lăsată în pom.”

Mihai Tănase face referire şi la unda dintre ordonaţele date în seara dinaintea căderii Guvernului, o ordonanţă prezentată de politicienii de la putere ca „rezolvând problema elevilor”. „Ordonanţa Guvernului nu face decât să zică că se decontează şi biletele, nu doar abonamentele. Adică pune legea în acord cu decizia Curtii Constituţionale. Nimic mai mult.”

În final, liderul Asociaţiei Elevilor din Constanţa îi întreabă pe politicienii care s-au folosit de imaginea lor dacă a meritat?

„ A meritat? Vă simţiţi bine să ştiţi că preţul pentru succesul vostru nu e altul decât vise ruinate ale unor elevi care au avut curajul să creadă că vor putea ajunge, în sfârşit, la şcoală? Eu unul nu. Şi tocmai de aceea, cu toată puterea mea, cu gândul la acei copii, voi merge până în pânzele albe nu numai ca problema să fie rezolvată, dar ca acei oameni care şi-au permis să se joace cu sorţile atâtor elevi să plătească într-un mod sau altul.”

