Deputatul Silviu Vexler: „Memoria victimelor Holocaustului nu are ce căuta într-un conflict politic“

Deputatul Silviu Vexler este de părere că „Memoria victimelor Holocaustului şi drama Holocaustului în sine, cu tot ceea ce a însemnat ea, nu au ce căuta, în nicio formă, într-un conflict politic, oricât de dur ar fi acesta, pentru absolut niciun motiv.

Este complet inacceptabil şi revoltător atunci când cuvântul “Holocaust” este folosit politic.

Condamn cu fermitate gestul domnului Andrei Caramitru. Nimic din România de astăzi nu poate fi comparat cu drama inimaginabilă din timpul Holocaustului, cu asasinarea a milioane de oameni.





Repet : Trivializarea Holocaustului si a memoriei victimelor Holocaustului este un lucru grav, periculos. În special când printr-o astfel de atitudine se lasă impresia că ceea ce s-a întâmplat este acceptabil.

După toţi aceşti ani, memoria victimelor Holocaustului încă luptă, de multe ori, cu nepăsarea şi indiferenţa“

Ulterior, Andrei Caramitru, consilierul preşedintelui USR, şi-a cerut scuze pentru folosirea nepotrivită a termenului Holocaust. El a fost criticat de parlamentari USR, dar şi ambasadorul Israelului în România a reacţionat dur la afirmaţiile lui Caramitru.

„Holocaustul României. Cum ne omoară şi ne alungă. Ca să fure. Corupţia ucide şi distruge. Ştim asta. Ştiţi însă care e dimensiunea? Un genocid uriaş. În fiecare an: 100.000 de morţi, 200.000 de oameni care pleacă în diaspora, 100.000 de oameni care fug din zonele sărace controlate de mafia PSD către oraşele mari din ţară. Un oraş cât Clujul care moare sau fuge. În fiecare an. Pentru ca ei să stea în vile mari, să îşi facă vacanţele în Brazilia, să îşi plaseze amantele pe salarii mari la stat, copiii lor sa meargă cu Porsche la club“, se arată în mesajul publicat de Andrei Caramitru, consilier al preşedintelui USR, Dan Barna.

„E mai rău decât ce am suferit în Al Doilea Război Mondial. Atunci am avut 250.000 de morţi în 4-5 ani (50-60.000 pe an).

- Anual, 100.000 de oameni mor din cauza lor. În România avem 2000 de morţi la 100.000 de locuitori. În Europa de Est doar 1500. Ca să nu comparăm cu Europa de Vest unde este doar 1000.

- Din cei 100.000 - 1000 mor în accidente din cauza lipsei drumurilor. Şi 700 de copii. Restul - din cauza corupţiei din sistemului de sănătate. Rata mortalităţii infantile este dublă fata de UE. La fel a accidentelor auto mortale

- 200.000 de oameni emigrează anual

- 100.000 fug din zonele sărace PSD către oraşe anual (cf. studiilor Băncii Mondiale)“, a continuat Caramitru.

Ulterior, Caramitru a înlocuit termenul „holocaust“ cu cel de genocid, în condiţiile în care holocaust a fost folosit în majoritatea timpului pentru a descrie descrie uciderea a milioane de evrei în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: