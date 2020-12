Deputat AUR: „Credinţa, Familia, Naţiunea şi Libertatea sunt pilonii pe care Bunul Dumnezeu însuşi le apără când creştinul strigă la El“ VIDEO

Rezultatele provizorii ale alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 arată că AUR s-a clasat la Constanţa pe locul 4 în preferinţele electoratului, strângând 20% din voturi - atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor.

AUR ştie deja c-a obţinut trei parlamentari , doi deputaţi şi un senator în judeţul Constanţa. Niciunul dintre ei nu este din reşedinţa de judeţ, ci din localităţi adiacente.

Cei doi deputaţi AUR de Constanţa vor fi Dumitru Viorel Focşa (absolvent de Marină, inginer electric, din Lumina) şi Dănuţ Aelenei (tot absolvent de Marină, din Năvodari).

Senatorul AUR de Constanţa este tot din Lumina, unde s-a format nucleul AUR la Constanţa: Sorin Cristian Mateescu (consilier juridic RAEDPP).

Dumitru Viorel Focşa a transmis pe Facebook:

„Bună dimineaţa tuturor cetăţenilor judeţului Constanţa cu mii de mulţumiri pentru toti cei care au dat dovadă de simţ civic şi au fost prezenţi la vot.

Nimic nu ar fi fost posibil fără implicarea şi dăruirea în echipă a membrilor din organizaţia Lumina, in mod special al doamnei preşedinte de organizaţie AUR Lumina, Anişoara Floroaei, nucleul in jurul căruia Filiala AUR Constanţa a ajuns unde suntem acum. Spiritul său organizatoric ca vicepreşedinte de Filială AUR Constanţa, dar şi dedicaţia pentru echipă a fiecăruia în parte a făcut ca AUR să crească atât în efectivul de membrii la nivel judeţean, cât şi în potenţialul rezultat in simţire patriotică pentru soarta acestei ţări din partea multor tineri minunaţi.

Trebuie să menţionez aportul şi dăruirea tânărului Alexandru George Simion şi a Mădălinei Georgiana Ion, ambii din Lumina care au fost nelipsiţi atât în teren cât şi în operarea datelor, sunt cei care au determinat atragerea către AUR a multor tineri din multe localităţi din judeţ.

Am demonstrat că am putut face un lucru măreţ cu resurse limitate tocmai datorită faptului că, pe toţi ne-au unit dorinţa de a face dreptate in România.

Unitatea pe care AUR o promovează la nivel naţional prin energicul şi neobositul George Simion, este in jurul valorile creştine pe care noi, AUR, nu le vom negocia niciodată pentru nimic în lume.

Partidul AUR are o fundaţie puternică şi sănătoasă un conducerea sa prin cei doi co-presedinţi Claudiu Târziu şi George Simion, crescuţi de familii iubitoare de Dumnezeu şi neam românesc.

Şi dacă Dumnezeu este cu noi, de cine ne vom teme? Valorile AUR nu vor fi negociate vreodată. Credinţa, Familia, Naţiunea şi Libertatea sunt pilonii pe care Bunul Dumnezeu însuşi le apără când creştinul strigă la El. De aceea a reuşit AUR acest rezultat surpriză pentru mulţi. Pentru noi nefiind o surpriză.

Însă, lupta pentru idealurile noastre naţionale abia începe pentru AUR în parlament, iar dincolo de orice atacuri şi meschinării caracteristice unui popor fără cultură politică, îndepărtaţi de Dumnezeu prin promovarea unui curent materialist şi individualist, Alianţa pentru Unirea Românilor, va continua să promoveze unitatea, dragostea de ţară, empatia şi solidaritatea între noi ca cetăţeni ai acestei minunate ţări, România.

Unirea face Puterea!

Felicitările mele şi domnului Sorin Mateescu senatorul AUR de Constanţa cu care vom conlucra pentru bunăstarea cetăţeanului constănţean şi nu numai.

Suntem onoraţi să vă reprezentăm in forul legislativ al ţării şi vă promitem că nu numai Lumina, dar întreg judeţ Constanţa se va mândri cu noi. De ce? Fiindcă nu vom ceda un milimetru în lupta noastră pentru Adevăr şi Dreptatea.

În egală măsură mulţumesc organizaţiilor din Constanţa, Năvodari, Medgidia, Mangalia, Hârşova, Cernavodă, Adamclisi, Aliman, Corbu, Costineşti, Cogealac, Cumpăna, Ciocârlia, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Istria, Pantelimon, care au muncit foarte mult prin membrii lor şi în localităţile învecinate.

Dumnezeu să binecuvânteze România!"





