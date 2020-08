Decebal Făgădău, candidatul PSD la Primăria Constanţei: „Cine avea curaj să se bată cu Radu Mazăre?“

Decebal Făgădău, actualul primar al Constanţei, a explicat de ce pe lista consilierilor nu se regăsesc câteva nume din echipa cu care încheie actualul mandat. Astfel, sportivul Răzvan Florea a renunţat la a mai candida deoarece proiectul unui bazin de înot nu este realizat, un proiect cu care el venise în anul 2016 în faţa alegătorilor. De asemenea, Mariana Cojoc a ales să se dedice mai mult carierei profesionale din învăţământ, iar viceprimarul Dumitru Babu este încă aşteptat să facă parte din echipa lărgită a lui Decebal Făgădău.



„Au fost patru ani cu multe provocări. În fiecare zi am plecat de acasă responsabil că 315.000 de oameni depind de cât de sănătos gândesc. Opoziţia a crescut în Constanţa, ceea ce e un semn sănătos pentru democraţie. Am încurajat criticile”, spune candidatul PSD.



De asemenea, Făgădău salută faptul că în competiţia electorală s-au înscris 17 candidaţi, ceea ce ar fi tot un semn de democraţie şi normalitate politică. „În urma cu 8 sau 12 ani, cine avea curajul să se bată cu Radu Mazăre?”, se întreabă Decebal Făgădău.



În cadrul conferinţei, candidatul PSD la funcţia de primar al municipiului Constanţa, a ţinut să precizeze că este pregătit pentru această campanie electorală pe care o va duce cu mesaje pozitive şi este pregătit la atacuri din partea anumitor adversari politici. „Nu am niciun milimetru rămas neurmărit, neinvestigat din viaţa mea, din proprietăţile mele. Sunt pregătit pentru această campanie, nu am nimic de ascuns. Îmi este frică doar de Dumnezeu şi de mama mea.”



Candidatul PNL, „omul lui Gabriel Comănescu“



Decebal Făgădău a lansat o serie de atacuri la adresa liberalilor şi a candidatului acestora, Vergil Chiţac. În primul rând, Făgădău constată „cu regret” că PNL Constanţa nu are un candidat propriu la funcţia de primar al municipiului, făcând referire la faptul că Vergil Chiţac a intrat în cursa electorală ca independent, susţinut de PNL. De altfel, candidatul PNL a fost singurul atacat dintre toţi ceilalţi 16 candidaţi la funcţia de primar al Constanţei.



„Preşedintele PNL Constanţa (Bogdan Huţucă, n.red.) nu şi-a asumat o candidatură. Ştim că din nou candidatul dreptei este candidatul lui Gabriel Comănescu (om de afaceri, proprietarul Grup Servicii Petroliere – GSP, n.red.). Mă aştept la aceleaşi mizerii de la adevăratul candidat, Comănescu”, a spus Decebal Făgădău.



Atacurile actualului primar l-au vizat în special pe omul de afaceri Gabriel Comănescu, pe care Făgădău îl acuză că este în spatele candidaturii lui Vergil Chiţac, o candidatură în care ar investi milioane de euro deoarece urmăreşte „nişte favoruri”.



„Nu-mi este frică de Comănescu şi de mijloacele lui. De ce aruncă milioane de euro într-o campanie pentru un învins? Mai bine face Casa cu Lei (o clădire simbol a oraşului aflată în stare de degradare, proprietatea lui Comănescu - n.red.) sau mai bine dă bani la spitalul care i-a salvat candidatul. Dă bani la mass-media pe care vrea să o aservească. Are angajaţi neplătiţi. Nu mă interesează marionetele lui”, a mai spus Făgădău.



Lista de candidaţi ai PSD pentru Consiliul Local al municipiului Constanţa:



1. Costin - Ioan RĂSĂUŢEANU, economist

2. Irinela NICOLAE, profesor

3. Perodin DEDE, jurist

4. Gabriel – Valentin PÎRVULESCU, inginer

5. Liviu MERDINIAN, medic

6. Ioana – Claudia DOBRE, economist

7. Cristian TINCU, economist

8. Marian – Octavian ŞERBĂNESCU, economist

9. Cristian MIHĂILESCU, inginer diplomat

10. Daniel GEORGESCU, inginer

11. Răducu POPESCU, profesor

12. Teodor PATRICHI, inginer

13. Aurelian – Marius MARIN, inginer

14. Ionel DAMIAN, jurist

15. Mihaela – Liliana HERDA, licenţiat Ştiinţe Administrative

16. Cristian – Marius ANDREIAŞ, inginer

17. Petrică DUMITRU, electrician

18. George HOŞTINĂ, ofiţer aviaţie

19. Sorin – Lucian IONESCU, economist

20. Gheorghe NACEADES, jurist

21. Cristina PAPAZIAN, economist

22. Daniela PRICOP – ENESCU, jurist

23. Luminiţa – Maria TRIFU, economist

24. Roxana – Consuela DOBRESCU, jurist

25. Nicolae – Bogdan NIŢĂ, inginer

26. Mihalache MUŞAT, manager turism

27. Mioara BURLACU, bibliotecar

28. Gheorghe ROHIAN, jurist

29. Victor – Gabriel STRATENIE, profesor

30. Nicu CIUCEA, tehnician

31. Ciprian PĂUN, inginer

32. Daniel DAREA, jurist

33. Giulihan BOLAT, economist

34. Romeo – Cosmin ION, jurist

