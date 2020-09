Decebal Făgădău: „Am alocat cinci milioane de lei pentru ca anul şcolar să înceapă în condiţii de siguranţă. Acest guvern ne-a abandonat“

„Din luna martie, din partea guvernului am primit doar promisiuni, nicio măsură concretă, nu tablete, nu măşti, nu proceduri, nimic. Totul a fost aruncat pe seama părinţilor, a dascălilor şi a primarilor. Astăzi, cele cinci milioane de lei vor merge către unităţile de învăţământ, pentru a deschide anul şcolar, aşa cum am făcut în fiecare an, în condiţii cât mai bune. Asta nu însemnă că îi vom absolvi pe cei de la centru.

Eu personal îi consider responsabili pentru fiecare copil constănţean care s-ar putea îmbolnăvi. Responsabilitatea s-a aruncat la părinţi, la profesori şi la primari să le rezolve pe toate. Este greşit. Noi nu aşteptăm nimic de la centru, noi în fiecare an am luat măsuri împreună. Vreau să le mulţumesc directorilor unităţilor şcolare“, a spus Decebal Făgădău.

În oraş sunt 69 de şcoli şi 30 de unităţi arondate în sistemul public şi 35 de unităţi de învăţământ în sistemul privat.

