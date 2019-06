De ce Postul Sfinţilor Petru şi Pavel îşi schimbă durata de la un an la altul. Decizia BOR care modifică tradiţia

Biserica Ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel pe 29 iunie, zi în care se termină şi postul ţinut de credincioşi în pregătirea prăznuirii acestei sărbători. Dacă ştim data în care se termină postul (29 iunie), data începerii acestuia diferă de la un an la altul deoarece depinde de data Sfintelor Paşti.



Astfel, conform rânduielilor bisericeşti, Postul Sfinţilor Petru şi Pavel începe după Duminica Tuturor Sfinţilor, care este prima duminică după Rusalii (sărbătoare fixată la 50 de zile după Paşti).



Aşadar, postul celor doi apostoli are o durată diferită în fiecare an deoarece şi data Învierii Domnului este diferită de la an la an. „Conform Pascaliei Bisericii Ortodoxe Române, Postul Sfinţilor Apostoli poate varia între 28 de zile, atunci când Paştele cade pe 4 aprilie, până în situaţia în care poate fi desfiinţat, atunci când Paştele este prăznuit după data de 1 mai”, se arată în Ziarul Lumina.



Anul acesta, Postul Sfinţilor Apostoli începe vineri, 21 iunie, deoarece BOR a pus în aplicare o decizie a Sfântului Sinod din 10 iunie 2015 care prevede că acest post trebuie să aibă măcar 7 zile chiar dacă, în baza calculelor Pascaliei, el ar dura mai puţin de o săptămână, aşa cum e cazul în 2019.



Biserica explică această decizie, care modifică o tradiţie de secole, prin faptul că oamenii (credincioşii) trebuie să aibă un timp mai lung pentru a se putea spovedi şi împărtăşi, precum şi pentru a se pregăti spiritual pentru această sărbătoare.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel mai este cunoscut şi sub denumirea de Postul Sâmpetrului sau Postul de Vară. Este un post uşor, în care sunt rânduite mai multe dezlegări la peşte. Astfel, anul acesta, postul începe vineri, iar sâmbătă, duminică şi luni sunt dezlegări la peşte.

